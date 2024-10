Pikante Aussage – Beatrice Egli und Florian Silbereisen heizen Liebesgerüchte an

Am Samstag war Beatrice Egli bei Florian Silbereisen in der «Schlagerbooom»-Show zu Gast. IMAGO/pictureteam

Dass zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen eine Liebelei im Gange ist, darüber grübeln Fans schon seit Jahren. Bestätigt haben die beiden die Gerüchte nicht, doch das Schlager-Duo giesst immer wieder Öl ins Feuer.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Es ist seit Jahren das meistdiskutierte Gerücht in der Schlagerszene: Sind Florian Silbereisen und Beatrice Egli ein Liebespaar oder nicht?

Bei der «Schlagerbooom»-Show am Samstagabend flirteten Beatrice Egli und Florian Silbereisen vor laufender Kamera, was die Gerüchte um eine mögliche Beziehung weiter anheizte.

Silbereisen überraschte Egli mit einer Gold-Auszeichnung für ihr Album «Balance». Mehr anzeigen

Beide sind sie Single, doch ob zwischen ihnen was läuft, darüber wird seit Jahren nur gerätselt. Die Rede ist von Beatrice Egli (36) und Florian Silbereisen (43), die sich auf der Bühne immer wieder sehr vertraut zeigen.

Wie auch gestern Samstag, als Egli bei Silbereisen in der «Schlagerbooom»-Show zu Gast war. Dort flirteten die Sängerin und der Schlagerstar nicht nur gleich vor laufender Kamera drauf los, sondern durfte der 43-Jährige die Schweizerin auch noch mit einer Auszeichnung überraschen.

Denn was Egli zuvor nicht wusste: «Das Team deiner Plattenfirma hat uns mitgeteilt, dass dein aktuelles Album ‹Balance› sich inzwischen so oft verkauft hat, dass wir dir heute Abend hier Gold verleihen dürfen. Herzlichen Glückwunsch», so Silbereisen zu der Schlagersängerin, die total aus dem Häuschen war.

Egli, die aktuell bei «Deutschland sucht den Superstar» in der Jury sitzt, schob gleich eine Andeutung hinterher: «Vielen herzlichen Dank. Florian, du weisst, ich war bei dir. Vor zwei Jahren habe ich einen Neuanfang gewagt und bin wirklich volles Risiko gegangen.»

Für viele Fans wären die beiden das Traumpaar der Schlagerszene. Schliesslich sind sie nicht nur auf der Bühne ein Power-Duo, sondern verstehen sich auch privat bestens, wie sie in der Vergangenheit schon mehrfach betonten.

Gemeinsamer Song «Das wissen nur wir»

Aber einen Schritt zurück. Als Florian Silbereisen Beatrice Egli beim «Schlagerbooom» begrüsste, sagte er: «Ich kann dir nur sagen, ich würde es auch immer immer wieder tun.» Woraufhin sie mit einem Augenzwinkern konterte: «Ich auch mit dir.»

Das brachte den «Traumschiff»-Kapitän aus dem Konzept. Sie solle ihn nicht in Verlegenheit bringen, witzelte dieser.

Was wirklich zwischen den beiden läuft, wissen nur Egli und Silbereisen. Doch für die Fans der Schlagerstars ist klar, bei denen sprühen die Funken. Doch es bleibt bei den Spekulationen. Seit der Trennung von Helene Fischer im Jahr 2018 ist der Sänger Single, auch Egli hat sich seit Jahren mit niemanden mehr offiziell gezeigt.

Mit einem gemeinsamen Song haben sie die Gerüchteküche nur weiter angeheizt. «Das wissen nur wir» erschien 2023 und darin heisst es: «Ich hör' sie reden / Lass' sie reden / Vielleicht sind wir uns nah / Schon so nah, das haben sie gleich erkannt / Vielleicht sind wir ein Paar».

