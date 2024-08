Wilde Rudelknutscherei und andere Liebesspiele im deutschen TV

Zum Erstaunen der anderen Teilnehmer*innen vereinbaren Laura L. und Nikola in der TV-Show «Are You the One? Realitystars in Love» Exklusivität. Bild: RTL+

«Wie im Swingerklub» hatte sich «Are You the One? Realitystars in Love»-eine Kandidatin in der ersten Doppelfolge der TV-Show von RTL+ gefühlt. So wild hatten alle Teilnehmer*innen rumgemacht. Nun gibt es die Fortsetzung.

Carmen Schnitzer/Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Wie im Swingerklub» hatte sich Kandidatin Emmy Russ in der ersten Doppelfolge der RTL+-Show «Are You the One? Realitystars in Love» gefühlt.

In der vierten Doppelfolge der neuen Staffel geht es ganz ähnlich weiter, obwohl bei manchen der Trash-TV-Promis plötzlich der Wunsch nach mehr Verbindlichkeit aufkommt.

Zuvor wird jedoch noch aufgelöst, wer Sophia Thomallas unmoralisches Angebot von vergangener Woche annimmt. Mehr anzeigen

Nach der züchtigen und unter anderem darum als «AYTO Kids» verschrienen letzten Normalo-Staffel der RTL+-Show «Are You the One? Realitystars in Love» ist die aktuelle Staffel deutlich wilder gestartet.

So viel Fummeln und (Rudel-)Knutscherei mit wechselnden Partner*innen gab es noch nie.

Und so geht es auch in der vierten Doppelfolge weiter – auch wenn in manchen der Trash-TV-Promis plötzlich der Wunsch nach mehr Verbindlichkeit wuchs.

Das unmoralische Angebot von Sophia Thomalla

Zuvor wurde jedoch aufgelöst, wer Sophia Thomallas unmoralisches Angebot von letzter Woche annehmen würde. Denn dass da jemand zuschlagen würde, war bereits im Voraus klar.

20'000 Euro Garantiegewinn für sich allein statt unsichere 200'000 Euro für 20 Leute. Das war zu verlockend, auch wenn das Geld vom Jackpot abgezogen würde.

Und obwohl man durch diesen «Verkauf» nicht erfuhr, ob Anastasia Hale und Alexander Runow, also nach Emmy Russ und Chris Broy, das nächste «Perfect Match» in der TV-Show waren.

Doch dass ausgerechnet Jenny Iglesias sich das Geld schnappte, hätten wohl die wenigsten gedacht.

Von «Oberflächenmassagen» und «Trockensex»

Während Anastasia es locker nahm («Hätte ich auch gemacht»), war vor allem Lukas Baltruschat, der ein Auge auf Iglesias geworfen hatte, schockiert über Jennys Entscheidung, hatte sie doch stets gegen ein «Verkaufen» der «Matchbox»-Entscheidung plädiert.

Um sich vom Schock zu erholen, liess sich Lukas von Linda Voilet eine «exklusive Oberflächenmassage» geben, sprich, über seiner Unterhose befummeln.

Nadja und Antonino zeigen sich in der neuen Doppelfolge von «Are You the One? Realitystars in Love» gegenseitig, wie sie es gerne auf einem Tisch treiben würden. Bild: RTL+

Die folgende Nacht verbrachte Linda allerdings lieber mit Marc-Robin Wenz. Laura Lettgen verarbeitete Jennys Verkaufsaktion indes, indem sie sich Nikola Glumac zum Knutschen schnappte, derweil sich Nadja Grossmann mit Antonino De Niro auf dem Küchentisch zum «Trockensex» einfand.

Etwas, was ihrer ebenfalls an Antonino interessierten einstigen «AYTO»-Freundin Gabby Alves Rodrigues scheinbar überhaupt nicht in den Kram passte.

Tags darauf erträumte sich der von Linda beglückte Marc-Robin eine «Boom Boom Room»-Action mit allen anwesenden Kandidatinnen («Was soll ich machen, ich find' die alle toll?!»), während sich der Rest der Truppe bereits zum gemeinsamen Rumgemache im Whirlpool traf:

Gabby knutschte mit Lars Maucher, Oğuzhan «Ozan» Gencel mit Laura Morante, Lukas mit Linda und dann noch einmal mehr oder weniger alle mit allen – genau: eine mehr oder weniger wilde Rudelknutscherei.

Das verrückte Liebesdreieck von Nino

Eine, die es in den Vorwochen ebenfalls wild getrieben hatte, war dagegen plötzlich in Verbindlichkeitsstimmung: Laura L. wollte Nikola «exklusiv» für sich, was bedeutete: Küssen, Fummeln und mehr nur noch miteinander.

Der stimmte zu, ohne dass man es ihm wirklich abnahm – erst recht nicht, als Nadja ihn erinnerte: «Die Tara wartet im Pool auf dich.» Hoppla, da hatte er doch glatt vergessen, sich wenige Minuten vor dem Laura-Gespräch mit einer seiner anderen Knutschpartnerinnen verabredet zu haben.

Gabby knutschte mit Lars, Oğuzhan mit Laura, Lukas mit Linda und dann noch einmal mehr oder weniger alle mit allen – genau: eine mehr oder weniger wilde Rudelknutscherei. Bild: RTL+

Rein platonisch, versuchte er, zu versichern, doch weder Laura L. noch Tara Tabitha glaubten ihm. Nikola war daraufhin einmal mehr wieder arg verwirrt und überdies sauer auf Nadja, mit der er schon vor «AYTO» eine Affäre hatte, wie vergangene Woche herausgekommen war.

Doch nach der nächsten «Matching Night», in der wieder lediglich zwei von neun psychologisch ermittelte «Perfect Matches» korrekt zusammen sassen, gab Laura L. Nikola doch noch eine Chance – und auch bei Jenny und Lukas wurde es ernst: Sein Gefummel mit Linda hatte ihr zwar nicht gefallen.

Aber egal: Nachdem sie aus ihm herausgekitzelt hatte, dass er sich in sie verknallt hatte, gestand sie ihm umgekehrt dasselbe und verkündete im Interviewraum freudig: «Lukas und ich sind, Stand jetzt, exklusiv.»

Linda: «Was soll denn Exklusivität bitte bringen?»

Darüber informierte der von der Sache nicht ganz so überzeugt wirkende Lukas auch Linda, die die Welt nicht mehr verstand: «Was ist denn diese Exklusivität, was soll das denn bitte bringen?»

Das wird sich in den kommenden Folgen zeigen.

Ausserdem werden wir – falls nicht wieder «verkauft» wird – erfahren, ob Asena Neuhoff und Marc-Robin ein «Perfect Match» sind, denn noch einer Knetmasse-Pimmel-Challenge und einem Tantra-Workshop-Vierer-Date mit Ozan und Nadja waren beide vom restlichen «AYTO»-Cast in die «Matchbox» gewählt worden ...

Mehr Videos aus dem Ressort