Prinz Harry (40, links) und sein Bruder Prinz William (42) vermeiden gemeinsame Auftritte.

Die Auszeichnung erinnert an ihre verstorbene Mutter Prinzessin Diana. Doch Prinz William und sein Bruder Prinz Harry wenden sich erneut getrennt an die Preisträger.

Die Auszeichnung wird im Andenken an ihre verstorbene Mutter Prinzessin Diana verliehen – Prinz William (42) und sein Bruder Prinz Harry (40) haben den Preisträgern des Diana Awards aber erneut getrennt gratuliert. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA.

William richtete den Preisträger*innen in einem Brief seine Glückwünsche aus. «Ich weiss, dass meine Mutter – in deren Andenken ihr heute den Diana Award erhaltet – enorm stolz auf euch wäre», hiess es. «Danke für euren Einsatz. Ihr seid alle aussergewöhnlich.» Harry habe dagegen vor einiger Zeit eine Videobotschaft aufgezeichnet, meldete PA.

Die Brüder sind die Söhne des britischen Königs Charles III. – ihr Verhältnis gilt nach diversen Anschuldigungen als zerrüttet. Im Frühjahr waren sie bei der Verleihung des Diana Legacy Awards nicht gemeinsam aufgetreten. William hielt damals eine Rede und Harry wurde später per Video zugeschaltet.

Andenken an Prinzessin Diana

Die Auszeichnungen werden im Andenken an Prinzessin Diana (1961-1997) verliehen, die bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Der Preis soll junge Menschen für ihr gesellschaftliches Engagement ehren.

