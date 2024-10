TV-Auswanderer Tobias und Michael: «Wir wollen mit unserem Song im ‹Fernsehgarten› auftreten» Die bekanntesten TV-Auswanderer der Schweiz, Tobias und Michael, haben ihre Boutique geschlossen und wagen Neues: Sie wollen mit ihrem ersten Song «Lass sie reden» ins Showgeschäft – und damit im ZDF-«Fernsehgarten» auftreten. Achtung: Ohrwurm-Alarm. 08.10.2024

Die bekanntesten TV-Auswanderer der Schweiz, Tobias Bayer und Michael Paris, haben ihre Boutique in Thun geschlossen.

Der Grund? Sie haben neuen Träume und wagen Neues. Michael und Tobias wollen mit ihrem Debütsong «Lass sie reden» im Showgeschäft Fuss fassen.

«Lass sie reden» ist ein Popschlager-Song, der massgeschneidert für Tobias und Michael geschrieben und produziert wurde. Er erscheint am 11. Oktober. Alle Infos dazu findest du hier

Ihr Ziel? «Mindestens eine Goldplatte», sagt Michael Paris scherzhaft beim Besuch im Tonstudio von blue News. Mit «Lass sie reden» möchten sie gerne im ZDF-«Fernsehgarten» bei Andrea «Kiwi» Kiewel auftreten und durch Clubs touren. Mehr anzeigen

Wer Tobias Bayer und Michael Paris – die bekanntesten TV-Auswanderer der Schweiz – kennt, der weiss, das Duo ist eine Wundertüte: Sie sind mehrmals nach Fuerteventura ausgewandert – begleitet von den TV-Kameras der «Adieu Heimat»- und «Auf und davon»-Crew.

Auf der spanischen Insel haben sie eine Bar-Boutique betrieben. Danach sind sie zurück in die Schweiz gezogen, wo sei eine Kleiderboutique in Thuns Altstadt mit viel Herzblut aufgezogen haben.

Doch damit ist nun Schluss. Tobias Bayer und Michael Paris haben einen neuen Traum – einen grossen. Dafür haben sie ihre Energien neu gebündelt und sich in einem Tonstudio in Brügg bei Biel einen langgehegten Herzenswunsch erfüllt: Michael hat den deutschen Schlagersong «Lass sie reden!» mit Profi-Unterstützung aufgenommen.

«Ich wollte schon als Kind immer singen, jetzt habe ich mir den Traum erfüllt», sagt Michael Paris zu blue News im Tonstudio.

Beim ersten Song-Versuch gerieten Tobias und Michael an einen Abzocker. Ein Produzent, der sie aufgesucht hatte, entpuppte sich als Fake-Produzent.

Michael Paris: «Den Mutigen gehört die Welt»

Jetzt hat das Powerduo mit den grossen Plänen ein neues – seriöses – Team gefunden.

Entstanden ist ein massgeschneiderter Song für Michael. Tobias unterstützt Michael beim Projekt, wird auch auf der Bühne zu sehen sein.

«Lass sie reden» ist eine Hymne an den eigenen Mut, ein Appell, an sich und seine Träume zu glauben. Hate-Kommentare im Netz und neidische Aussagen lassen die beiden wie Teflon an sich abperlen. Das mussten sie auf die harte Tour lernen.

Deshalb haben die TV-Auswanderer Tobias Bayer und Michael Paris ihren Song «Lass sie reden» genannt. Es geht um Mobbing im Internet.

Alles auf die Karte Musik zu setzen, ist ein gewagter Schritt. Michael Paris: «Ja, aber den Mutigen gehört die Welt! Wir wollen zeigen, was wir können.»

Auswandern? Die Möglichkeit besteht

«Einmal im ‹Fernsehgarten› dabei zu sein, das wäre ein grosses Ziel. Wir träumen immer gross und haben schon einige unserer Ziele erreicht. Mal schauen, was dieses Mal passiert», sagt Tobias Bayer.

Sie könnten sich auch vorstellen, für die angepeilte neue Karriere nach Deutschland auszuwandern. Michael Paris hat sich schon ein paar Ecken ausgesucht, die ihm gefallen würden.

Aber jetzt geniessen sie erstmals den Release ihrer neuen Single «Lass sie reden».

Ein weiterer grosser Schritt in ihrem abenteuerreichen Leben. Und manchmal werden grosse Träume auch wahr. Wer nichts wagt, kann auch nicht gewinnen.

