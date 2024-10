Jauch erhält skurrile Bronze-Büste: «Wir wollten ihnen ein Denkmal setzen» Günther Jauch feiert das 25. Jubiläum seiner Quizshow «Wer wird Millionär?». Dabei musste der Showmaster selbst auf dem Ratestuhl Platz nehmen – und erhielt ein bronzenes Geschenk. 18.10.2024

Günther Jauch feiert das 25. Jubiläum seiner Quizshow «Wer wird Millionär?». Dabei musste der Showmaster selbst auf dem Ratestuhl Platz nehmen – und erhielt ein bronzenes Geschenk.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Günther Jauch feierte das 25-jährige Jubiläum von «Wer wird Millionär?» mit einer Überraschungsshow und einer humorvollen Büste seines Gesichts als Geschenk.

In einem speziellen Quiz ohne Joker musste Jauch sich selbst Fragen über sein Leben stellen lassen, was ihm sichtlich unangenehm war.

RTL führte eine Umfrage über Jauch durch, in der unter anderem Fragen zu seinem Auto, Kühlschrank und zukünftiger Frisur gestellt wurden. Mehr anzeigen

Zuerst war Günther Jauch gar nicht begeistert von der Idee, eine Quizshow zu moderieren. Als «ein Phänomen der 60er- und 70er-Jahre» hat er eine solche Sendung abgetan. Nun sitzt er schon seit 25 Jahren erfolgreich auf dem Stuhl von «Wer wird Millionär?».

Zum Jubiläum gab es eine Überraschungsshow und sogar ein bronzenes Geschenk für den Quizmaster: Moderationskollegin Sonja Zietlow präsentiert während der Sendung eine Büste von Jauchs Gesicht. Skurril? Schon ein wenig. Jauch ist sich sichtlich nicht so sicher, wie er darauf reagieren soll. Das siehst du im obigen Video.

Zietlow: «Wir wollten ihnen ein Denkmal setzen. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, sie mussten nicht einmal Modell stehen.»

Die Moderatorin schlägt ihm auch gleich einen schönen Platz für die Bronzebüste vor: Auf den Nachttisch soll sie. Jauch scherzt sogleich: «Oder das Ehebett.»

Jauch selbst auf dem Ratestuhl

Im Rahmen des Jubiläums musste sich der langjährige Moderator auch gleich selbst beweisen. Wie es sich wohl auf der anderen Seite angefühlt hat?

Anstelle von Jauch nahm auf dem Quizmaster-Stuhl ein alter Freund des Moderators Platz. Der blue Sportexperte Marcel Reif erklärt sogleich, wie das jetzt vonstattengeht: «Wir quizzen jetzt. Alles, so wie du es kennst, aber mit ein paar Änderungen.» Es gebe keine Joker, sie spielten nicht um Geld, «sondern um die Ehre».

Marcel Reif stellt Günther Jauch ein paar Fragen zu sich selbst. Der Moderator war nur mässig begeistert, er legt eigentlich viel Wert auf seine Privatsphäre. RTL

Die Begeisterung hielt sich bei Günther Jauch in Grenzen, vor allem, als er erfährt, dass es sich bei den Fragen um ihn dreht. Der 68-Jährige hält sich abseits seiner Quizshow sehr bedeckt, was sein Privatleben angeht. Er spricht nicht gern darüber, gibt auch nur wenige bis gar keine Interviews.

RTL hat vor der Überraschungssendung allerdings eine Umfrage zu Jauch durchgeführt und fragte, was die Deutschen über ihn denken.

Welches Auto passt am besten zu ihm? Was steht immer in seinem Kühlschrank? Und auch, welche Frisur er für die nächsten 25 Jahre tragen soll, waren ein paar der Fragen. Nach dieser Runde durfte sich Jauch auch wieder auf seinem gewohnten Stuhl hinsetzen.

Mehr aus dem Ressort Entertainment