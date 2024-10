«Wer wird Millionär?» feiert am Donnerstag, 17. Oktober 2024, Jubiläum. RTL

Die Kultshow «Wer wird Millionär?» feiert Jubiläum. Im September 1999 sendete RTL die erste Folge. Gastgeber Günther Jauch über seine Anfänge, das Erfolgsrezept von «WWM» – und wovor er sich am meisten fürchtet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 3. September 1999 sendete RTL die erste Folge der Kult-Quizshow «Wer wird Millionär?». Günther Jauch moderiert seitdem die Sendung und ist damit der dienstälteste Host weltweit.

Günther Jauch blickt der Jubiläumsfolge mit Bauchweh entgegen: «Ich rechne mit dem Schlimmsten.»

Die «Wer wird Millionär?»-Jubiläumssendung läuft am Donnerstag, 17. Oktober, um 20.15 Uhr auf RTL. Mehr anzeigen

«Wer wird Millionär?» mit Günther Jauch ist so etwas wie ein gut funktionierender Traktor, zwar etwas in die Jahre gekommen, aber er läuft – praktisch immer – einwandfrei.

Günther Jauch moderiert seit dem Start am 3. September 1999 die beliebte Quizshow auf RTL. Damit zählt der 68-Jährige zu den Showdinos im deutschen TV-Universum. Mehr noch: Günther Jauch ist der dienstälteste Host weltweit, schreibt rtl.de.

54 Staffeln hat der vierfache Vater schon auf dem Buckel – und ein Ende ist nicht in Sicht. Kein Wunder: Die Jauchsche' Quizshow beschert dem Sender gute Quoten.

Doch wie geht's weiter? Will Günther Jauch das Erfolgsformat weitere 25 Jahre moderieren? «Nee, neee, nee, wenn ich nochmals 25 Jahre draufpacke, dann befinde ich mich im 93. Lebensjahr, das wollen selbst sie nicht», sagt er scherzhaft im Interview mit dem «rtl»-Presseportal.

Und was ist das Erfolgsrezept von «Wer wird Millionär?»? Günther Jauch: «Ich glaube, den Erfindern ist ein Glücksgriff gelungen, dass sie es so simpel wie möglich getan haben. [...] Bei uns war sofort der Anspruch da, dass du eine Million gewinnen kannst. Der Begriff Millionär hat heute noch den gleichen Zauber wie in den 1950er-Jahren, wo ein Millionär ein unfassbar reicher Mensch war. [...] Es war etwas Neues, etwas Spannendes, es war nicht ganz leicht, Millionär zu werden, es dauerte ein bisschen, bis es den ersten D-Mark-Millionär gab. Spätestens dann begriffen die Leute, aha, man kann tatsächlich eine Million gewinnen.»

An den ersten Gewinner seiner Show erinnert sich Jauch noch immer gut: «Der erste Gewinner war ein Professor. Da hätte man denken können, das sind nur Intellektuelle, die mindestens promoviert haben, die die Million gewinnen können.» Das habe sich kurz später geändert. Die zweite Gewinnerin war eine arbeitslose Hausfrau. Jauch: «In dem Moment hat jeder verstanden, dass in dieser Sendung alles möglich ist.»

Günther Jauch über die Jubiläumsfolge: «Ich rechne mit dem Schlimmsten»

Die 25. Jubiläumssendung ist eine Blackbox – sogar für Günther Jauch. Er weiss nicht, welche Gäste oder sonstige Aktionen ihn da erwarten: «Das bereitet mir einige Sorgen. Das Schlimmste im Fernsehen sind für mich Überraschungssendungen. [...] Ich habe auch Angst, dass irgendwelche leicht bekleideten Damen aus irgendwelchen Torten mit einer grossen 25 darauf herausspringen. Ich bin nie vor einer Sendung nervös, aber hier rechne ich mit dem Schlimmsten.»

