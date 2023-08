Kinderplanung bei «Bauer sucht Frau»-Paar: «Wollen wir es noch einmal riskieren? Nein» Die grosse Liebesgeschichte von Anna und Gerald Heiser begann im Jahr 2017 bei «Bauer sucht Frau». Nach der Hochzeit krönten zwei Kinder ihre Liebe. Noch mehr Nachwuchs sei aber nicht mehr geplant. 07.08.2023

Anna und Gerald Heiser wollen ihre Familie nicht mehr vergrössern. Das Paar, das sich 2017 bei «Bauer sucht Frau» kennenlernte, möchte kein weiteres Kind bekommen, wie Anna auf ihrem Instagram-Profil schreibt.

Es sei keine leichte Entscheidung gewesen: «Es ist irgendwie traurig, sich vorzustellen, all das nicht noch einmal erleben zu können. Keine Schwangerschaft mehr, keine Vorfreude auf das neue Familienmitglied, keine kleinen Babysachen, kein Duft des eigenen Neugeborenen.»

Dabei will das Paar, das mit dem zweijährigen Leon und der acht Monate alten Alina schon zwei Kinder hat, die Vernunft über das eigene Verlangen stellen. Denn ihre Entscheidung hat einen ernsten Hintergrund. «Wir haben unser erstes Baby verloren», so Anna. «Leon kam drei Wochen zu früh per Not-Kaiserschnitt zur Welt. Alina ist ein Frühchen. Wollen wir es noch einmal riskieren? Nein.»

«Wir sind komplett»

Anna sei dankbar für ihre kleine Familie und wolle das Schicksal nicht mehr herausfordern: «Wir sind eine Familie. Wir sind angekommen. Wir sind komplett.»

Auch ihr Ehemann Gerald Heiser kämpfte mit schweren gesundheitlichen Problemen. 2018 wurde bei ihm das Guillain-Barré-Syndrom diagnostiziert. Die Krankheit hat zur Folge, dass die eigenen Antikörper die Nerven angreifen. Wegen der Lähmungen, die das Syndrom auslöste, musste Gerald laut «RTL» das Laufen, Greifen und Schreiben wieder lernen. Inzwischen hat sich Heiser glücklicherweise wieder erholt.

Heute lebt das Paar mit ihren zwei Kindern auf ihrer Familienfarm in Namibia. Dort lernten sie sich auch kennen. Gerald war der erste «Bauer sucht Frau»-Kandidat, der nicht in Europa lebte.

