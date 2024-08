«Zuletzt war Uschi oft sehr müde»

Michael Schanze und Uschi Köhl kannten sich bereits über 30 Jahre, als sie vor zehn Jahren ein Paar wurden. Bild: IMAGO/Weissfuss

Am Montag starb die Freundin von Michael Schanze. Jetzt sprich der TV-Star in einem Interview über den schlimmsten Moment in seinem Leben – und er verrät, wer ihm in dieser schwierigen Zeit zur Seite steht.

bb Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der plötzliche Tod seiner Lebenspartnerin Uschi Köhl hat den meist gut gelaunten Michael Schanze aus der Bahn geworfen.

Der deutsche TV-Star fand seine 70-jährige Freundin am Montag dieser Woche leblos im Wintergarten des gemeinsamen Hauses in München.

In der «Bild» spricht der 77-jährige Schanze heute über den schlimmsten Moment seines Lebens. Mehr anzeigen

«Wie soll es einem schon gehen, wenn man so plötzlich seinen geliebten Lebenspartner verliert – traurig, niedergeschlagen. Aber ich versuche, mich an der Tatsache aufzurichten, dass Uschi nicht leiden musste.»

Am vergangenen Montag fand Michael Schanze seine langjährige Partnerin Uschi Köhl leblos im Wintergarten ihres Hauses in München.

Der 77-jährige TV-Star rief sofort den Notarzt. Dieser konnte jedoch trotz intensiver Bemühungen am Ende nichts mehr für die 70-jährige Uschi Köhl tun.

Michael Schanze: «Geklagt hat Uschi nicht»

In der «Bild» spricht Michael Schanze heute über den schlimmsten Moment seines Lebens.

«Der Arzt hat mir bestätigt, dass es keine Möglichkeit der Rettung gab», erzählt Michael Schanze. Und weiter: «Es hat ja bei Hirnverletzungen schon ganz andere, schreckliche Verläufe gegeben.»

Auf die Frage, ob es irgendwelche Vorzeichen gegeben habe, sagt Schanze: «In letzter Zeit war Uschi oft sehr müde – ganz im Gegensatz zu ihrer sonst so aufgeweckten Art.»

Neben ihrer normalen Medizin habe seine Freundin in letzter Zeit hin und wieder eine Schlaftablette genommen. «Sonst war alles normal. Geklagt hat Uschi nicht.»

Sein Bruder steht ihm jetzt zur Seite

Laut der «Bild» hat der plötzliche Tod seiner Freundin den sonst so fröhlichen Michael Schanze komplett aus der Bahn geworfen. Gleichzeitig ist der TV-Star dankbar dafür, «dass mein Bruder Christian an meiner Seite ist».

Sein drei Jahre jüngerer Bruder Christian arbeitet als Facharzt für Psychiatrie in einer Klinik unweit von München.

«Er hilft mir, denn in meinem Kopf bin ich noch etwas durcheinander», so Schanze, der in dieser schweren Zeit auch von seinen drei Söhnen unterstützt wird.

Aktuell muss sich Michael Schanze um viel Organisatorisches kümmern – etwa um die Trauerfeier. «Die Zeremonie findet im kleinen Rahmen statt. Über eine Zusammenkunft mit engen Freunden haben wir gesprochen, aber noch ist nichts entschieden.»

