Michael Schanze findet Lebenspartnerin leblos im Garten

Michael Schanze mit Uschi Köhl an einer Überraschungsparty 2023. IMAGO/Weissfuss

Schock für «1, 2 oder 3»-Quizmaster Michael Schanze. Seine Lebenspartnerin Uschi Köhl verstarb am Montag mit 70 Jahren völlig unerwartet in ihrem Wintergarten.

che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michael Schanze trauert um seine Lebensgefährtin Uschi Köhl, die am vergangenen Montag überraschend an einer Gehirnblutung verstorben ist.

Schanze fand sie leblos in ihrem Wintergarten und der Notarzt konnte sie trotz einstündiger Bemühungen nicht retten.

Schanze und Köhl waren seit zehn Jahren ein Paar und fanden späte Liebe, nachdem sie sich 40 Jahre lang kannten. Mehr anzeigen

Mit der TV-Quizshow «1, 2 oder 3» eroberte TV-Legende Michael Schanze viele Kinderherzen. Jetzt muss der 77-jährige deutsche Moderator einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Er trauert um seine Lebensgefährtin Uschi Köhl (70), die am Montag völlig überraschend verstorben ist. Michael Schanze fand sie leblos in ihrem gemeinsamen Zuhause in München.

In einem Interview mit «bild.de» schildert Schanze seine Gefühle: «Ich kämpfe gerade in sehr schwerer See.» Mit Uschi Köhl verliert er die wichtigste Bezugsperson seines Lebens.

Was ist passiert? Uschi Köhl erlitt am Montag eine Gehirnblutung. Schanze berichtet: «Ich habe sie am Nachmittag in unserem Wintergarten gefunden.»

Sofort alarmierte er den Notarzt, der fast eine Stunde lang um ihr Leben kämpfte – vergeblich. «Der Arzt meinte, Uschi hatte trotzdem keine Chance gehabt. Bei der Obduktion wurden massive Gehirnblutungen festgestellt.»

Spätes Liebesglück für Schanze und Köhl

Michael Schanze kannte die Kostümbildnerin aus Köln seit 40 Jahren. Sie hatte ihn mehrfach für TV-Auftritte eingekleidet. Vor zehn Jahren lud Schanze sie zu seinem Theaterstück «Othello darf nicht platzen» ein. Uschi kam – und aus den beiden wurde ein unzertrennliches Paar. Mit Uschi Köhl fand Schanze neues Glück, und sie zog zu ihm nach München.

Von 1983 bis 2000 war Michael Schanze mit Monika verheiratet. Die Ehe, die 1996 in einer Trennung endete, brachte drei Kinder hervor: Sohn Florian (44) sowie die Zwillinge Sebastian und Patrick (41).

