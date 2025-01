Atletico Madrids Julian Alvarez lässt sich nach dem 1:0 feiern Keystone

Atletico Madrid feiert den 14. Sieg in Folge in einem Pflichtspiel. Das Team von Trainer Diego Simeone, der das Amt seit Ende Dezember 2011 inne hat, gewinnt in LaLiga das Heimspiel gegen Osasuna 1:0.

Keystone-SDA SDA

Den einzigen Treffer der Partie erzielte Stürmer Julian Alvarez in der 55. Minute. Dank dem Erfolg übernahm Atletico die Tabellenführung. Es liegt einen Punkt vor dem Stadtrivalen Real und sechs vor dem FC Barcelona.