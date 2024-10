Will sich erneut für den Schweizer Fussball engagieren: Peter Knäbel Keystone

Die Swiss Football League (SFL) schlägt Peter Knäbel als Nachfolger von Dominique Blanc für das Amt des Präsidenten des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) vor.

SDA

Knäbel ist nach Sandro Stroppa der zweite Kandidat.

Mit Knäbel nominierte die SFL einen prominenten und bestimmt auch valablen Kandidaten für das im Mai 2025 neu zu besetzende SFV-Präsidium. Die Liga sähe bei der Wahl des 58-Jährigen die Möglichkeit, «die Entwicklung und Professionalisierung des Schweizer Fussballs weiter voranzutreiben, die Interessen aller Klubs zu vertreten, die Nachwuchsförderung als essenziellen Teil dieser Entwicklung zu stärken und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ebenen des Schweizer Fussballs zu intensivieren».

Der schweizerisch-deutsche Doppelbürger Knäbel mit Wohnsitz in Solothurn bringt Erfahrung auf allen Ebenen des Fussballs mit. Seine Profikarriere in Deutschland und in der Schweiz beendete Knäbel 1999 mit dem Aufstieg des FC Winterthur als Spielertrainer in die damalige NLB. Als Funktionär wirkte er unter anderem von 2009 bis 2014 als Technischer Direktor des SFV. Im Oktober 2014 übernahm Knäbel die Position des Direktors für den Profifussball beim Hamburger SV. 2018 folgte der Wechsel zu Schalke 04, wo er dem Vorstand angehörte.

Im vergangenen Mai hatten die Regionalverbände bereits Sandro Stroppa als Präsidentschaftskandidaten vorgeschlagen. Der 54-Jährige aus Effretikon ist der Präsident der Amateur Liga des SFV.

Mit Blanc und zuvor Peter Gilliéron (2009 bis 2019) kamen die letzten zwei SFV-Präsidenten ebenfalls aus dem Amateur-Lager.

hle, sda