Dan Ndoye wird von Schachtars Juchym Konoplja vom Ball abgeschirmt Keystone

Der FC Bologna muss sich bei seiner Rückkehr in den höchsten europäischen Wettbewerb nach 60 Jahren mit einem torlosen Heimremis gegen Schachtar Donezk begnügen.

SDA

Im strömenden Regen konnte sich die Mannschaft mit den Schweizern Remo Freuler und Dan Ndoye sowie dem nicht eingesetzten Michel Aebischer glücklich schätzen, in der Anfangsphase nicht in Rückstand geraten zu sein. Lukasz Skorupski fing in der 4. Minute einen ungenügend platzierten Foulpenalty von Schachtars Georgi Sudakow ab.

Danach war Bologna mit dem auffälligen Ndoye auf dem rechten Flügel über weite Strecken besser, ohne jedoch zu zwingenden Chancen zu kommen.

Kurztelegramme:

Bologna – Schachtar Donezk 0:0. – SR Saggi. – Bemerkungen: Bologna mit Freuler und Ndoye, ohne Aebischer (Ersatz). 4. Skorupski hält Penalty von Sudakow.

Sparta Prag – Salzburg 3:0 (2:0). – Tore: 2. Kairinen 1:0. 42. Olatunji 2:0. 58. Laci 3:0. – Bemerkungen: Salzburg ohne Okoh (Ersatz).

sda