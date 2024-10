Deniz Undav trifft für Deutschland zweimal gegen Bosnien-Herzegowina Keystone

Deutschland gewinnt in der Liga A der Nations League 2:1 bei Bosnien-Herzegowina. Da die Niederlande in Ungarn nur zu einem 1:1 kommt, liegt es mit zwei Punkten Vorsprung an der Spitze der Gruppe 3.

Deniz Undav ist im deutschen Nationalteam ein Neuling. Am Freitagabend bestritt der Akteur des VfB Stuttgart in Budapest gegen Ungarn erst sein fünftes Länderspiel. Aber der 28-Jährige zeigte nach einer halben Stunde, dass er mit seinen Abschlussqualitäten bereits ein wichtiger Teil im Ensemble von Julian Nagelsmann ist. Nach einem langen Ball von Robert Andrich legte Florian Wirtz perfekt in die Füsse des Stürmers, der keine Mühe hatte, sein zweites Länderspieltor zu erzielen.

Und nur sechs Minuten später war Undav wieder zur Stelle. Diesmal verwertete er eine perfekte Hereingabe seines Stuttgarter Teamkollegen Maximilian Mittelstädt zum 2:0. Die Bosnier, die in der Defensive mit Adrian Barisic vom FC Basel und Nikola Katic vom FC Zürich antraten, kamen in der zweiten Hälfte besser in die Partie. Doch selbst nach dem Anschlusstor von Altstar Edin Dzeko nach einem Eckball (71.) kamen die Deutschen nicht mehr richtig ins Zittern.

Dumfries rettet den Niederländern einen Punkt

Und hievten sich dank des Sieges an die Spitze der Gruppe 3. Denn die Niederlande musste sich gegen Ungarn mit einem 1:1 begnügen, wobei die Oranje aufgrund des Spielverlaufes mit dem einen Punkt zufrieden sein dürften. Nach einer halben Stunde gingen die Magyaren durch Roland Sallai in Führung, und als Virgil van Dijk zehn Minuten vor Schluss nach zwei Gelben Karten innert kurzer Zeit vom Feld musste, sprach nicht mehr viel für die favorisierten Niederländer. Doch Denzel Dumfries glich in der 83. Minute doch noch aus und verhinderte somit die erste Niederlage der Mannschaft von Ronald Koeman in der diesjährigen Nations League.

