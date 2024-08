Real Madrid ist um eine Attraktion reicher: Kann dem mit Kylian Mbappé verstärkten Meister jemand das Wasser reichen? Keystone

Drei Schweizer starten diese Woche in die spanische Meisterschaft, unter ihnen der neu für Betis Sevilla spielende Ricardo Rodriguez. Topfavorit ist das mit Kylian Mbappé verstärkte Real Madrid.

Spanien ist für Schweizer Fussballer kein einfaches Pflaster. Nur wenige haben im Land des Europameisters reüssiert. Auch Djibril Sow hat noch nicht den Einfluss beim FC Sevilla, den er zuvor bei Eintracht Frankfurt hatte. Seine erste Saison in Andalusien war geprägt von vielen Niederlagen, drei Trainerwechseln, schwankenden Einsatzzeiten und einem gebrochenen Zeh zum Saisonschluss.

Zwei Schweizer in Sevilla

Selbst in der eigenen Stadt ist der FC Sevilla nach zwei Saisons mit Klassierungen in der unteren Tabellenhälfte nicht mehr führend. Betis Sevilla qualifizierte sich unter dem chilenischen Coach Manuel Pellegrini zum vierten Mal in Folge für den Europacup. Ricardo Rodriguez, der nach der Schweiz, Deutschland, Italien und der Niederlande eine weitere Meisterschaft entdecken wird, verstärkt eine gefestigt Mannschaft, dessen Star der frühere Real-Spieler Isco ist.

Eray Cömert, der dritte Schweizer in La Liga, wird es mit Real Valladolid voraussichtlich am schwersten haben. Das neue Team des erneut von Valencia ausgeliehenen Verteidigers startet als Aussenseiter in die Saison. In der letzten Spielzeit gelang dem vom ehemaligen brasilianischen Stürmer Ronaldo geführten Klub trotz vielen Nebengeräuschen die Rückkehr in die höchste Liga – die fünfte in den letzten 20 Jahren.

Verstärkungen für Madrider Vereine

Für den Titel kommen realistischerweise nur drei Klubs infrage. Titelverteidiger Real Madrid verlor mit Toni Kroos den wertvollen Spielmacher, verstärkte sich aber im Sturm mit Mbappé und dem brasilianischen Teenager Endrick. Der neu von Hansi Flick trainierte FC Barcelona dürfte mit EM-Held Lamine Yamal erster Herausforderer sein. Atlético Madrid, das einzige Team, das die Phalanx von Real und Barça in den letzten 20 Jahren mit zwei Meistertiteln durchbrechen konnte, zählt neu auf Verteidiger Robin Le Normand und die Stürmer Julian Alvarez und Alexander Sorloth als neue Partner von Antoine Griezmann.

Spanien. La Liga. 1. Runde. Donnerstag, 15. August: Athletic Bilbao – Getafe, Betis Sevilla – Girona. – Freitag, 16. August: Celta Vigo – Alaves, Las Palmas – FC Sevilla. – Samstag, 17. August: Osasuna – Leganes, Valencia – FC Barcelona, Real Sociedad – Rayo Vallecano, Mallorca – Real Madrid. – Montag, 19. August: Valladolid – Espanyol Barcelona, Villarreal – Atletico Madrid.

Schweizer in der La Liga (3): Eray Cömert (Valencia), Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla), Djibril Sow (FC Sevilla).

So war es 2023/2024. Meister: Real Madrid. – Champions League: FC Barcelona (2.), Girona (3.), Atlético Madrid (4.). – Europa League: Athletic Bilbao (5.), Real Sociedad (6.). – Conference League: Betis Sevilla (7.). – Absteiger: Cadiz (18.), Almeria (19.), Granada (20.). – Aufsteiger: Leganes (1.), Real Valladolid (2.), Espanyol Barcelona (4./Aufstiegsplayoff). – Torschützenkönig: Artem Dowbyk (UKR/Girona) 24 Tore. – Cupsieger: Athletic Bilbao.

