Hugo Komano schiesst gegen GC das 2:1 für Yverdon und lässt sich von seinen Mitspielern feiern Keystone

In der 6. Runde kommt Yverdon zum ersten Saisonsieg. Die Waadtländer drehen das Spiel gegen GC und siegen 2:1.

SDA

In der 82. Minute tauchte Hugo Komano plötzlich alleine vor GC-Goalie Justin Hammel auf. Sein Gegenspieler Kristers Tobers hatte den Ball falsch eingeschätzt und musste den eingewechselten Franzosen ziehen lassen. Dieser schob den Ball zum 2:1 ins Netz und liess Yverdon-Sport jubeln. Zuvor hatte das Team nur zwei Punkte geholt.

Ärger und Ernüchterung herrschte dagegen bei den Grasshoppers. Eine Woche nach dem 3:1 gegen Sion schienen die Zürcher im Waadtland an diese Leistung anzuknüpfen, als Giotto Morandi die Gäste bereits in der 3. Minute in Führung brachte. Bis zur Pause kontrollierte GC die Partie.

In der zweiten Halbzeit liessen die Zürcher jedoch nach und mussten den Ausgleich durch Boris Cespedes hinnehmen, der nach einem Freistoss per Kopf traf. Während die Zürcher in der Folge gute Chancen ausliessen, zeigte sich Yverdon effizienter und kam zum ersehnten Erfolg.

Telegramm

Yverdon – Grasshoppers 2:1 (0:1)

2250 Zuschauer. – SR Huwiler. – Tore: 3. Morandi (Maurin) 0:1. 49. Cespedes (Gonzalez) 1:1. 82. Komano (Aké) 2:1.

Yverdon: Bernardoni; Gnakpa (46. Gunnarsson), Christian Marques, Kamenovic; Gonçalo Esteves (66. Sauthier), Mauro Rodrigues (66. Baradji), Cespedes, Le Pogam; Gonzalez (84. Alves), Ntelo (65. Komano), Aké.

Grasshoppers: Hammel; Abels, Tobers, Seko, Schmitz (92. Ndicka); Ndenge, Abrashi (85. Schürpf); Maurin (73. Abubakar), Morandi, Mabil (85. de Carvalho); Lee Young-Jun (73. Muci).

Bemerkungen: Verwarnungen: 41. Kamenovic, 45. Ndenge, 91. Cespedes.

sda