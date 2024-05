Croci-Torti: «Transfergerüchte dürfen uns nicht ablenken»

Am Dienstag berichtet «Tuttosport» vom Interesse Bolognas an Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti. Am Mittwoch äussert sich der 42-Jährige an der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Winterthur zu den Gerüchten.

15.05.2024