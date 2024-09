Eine umkämpfte Partie zwischen GC und Servette endet 2:2 Keystone

In der siebten Runde der Super League trennen sich die Grasshoppers und Servette 2:2. In einer Partie mit vielen Torchancen gibt es zwei Premieren.

SDA

Die Grasshoppers gingen durch Neuzugang Mathieu Choinière in der 23. Minute in Führung. Der Kanadier nickte einen Corner von Giotto Morandi in die Maschen. Für den 25-Jährigen war es der erste Treffer in seinem ersten Spiel für GC.

Auf der anderen Seite traf Usman Simbakoli ebenfalls erstmals für seinen neuen Verein. Der 22-Jährige traf in der ersten Halbzeit in der 11. Minute der Nachspielzeit zum 2:1 für die Gäste, nachdem Dereck Kutesa zuvor den Ausgleich erzielt hatte.

Die lange Nachspielzeit war fällig geworden, weil sich Schiedsrichter Tobias Thies nach wenigen Minuten verletzt hatte und Stefan Horisberger für ihn übernehmen musste.

Kurz nach dem Seitenwechsel war Young-Jun Lee für das Heimteam erfolgreich. Nach einem Corner stocherte der Südkoreaner den Ball am zweiten Pfosten über die Linie. Für den 21-Jährigen Neuzugang der Grasshoppers war es im dritten Spiel bereits der zweite Treffer.

Eine unschöne Szene ereignete sich rund 20 Minuten vor dem Ende. Morandi leistete sich eine Unsportlichkeit gegen Gaël Ondoua, der sich mit einer Tätlichkeit revanchierte und des Feldes verwiesen wurde. Trotz der Überzahl wollte GC kein weiteres Tor gelingen. Damit warten die Zürcher seit September 2019 auf einen Sieg gegen die Genfer. Immerhin gab es nach zuletzt sieben Niederlagen in Folge gegen Servette einen Punkt für GC.

GC – Servette 2:2 (1:2)

4371 Zuschauer. – SR Thies. – Tore: 23. Choinière (Morandi) 1:0. 34. Kutesa (Douline) 1:1. 45. Simbakoli (Tsunemoto) 1:2. 54. Lee Young-Jun 2:2.

GC Zürich: Hammel; Schmitz (91. Abels), Tobers (46. Seko), Decarli, Persson; Choinière (64. Meyer), Ndenge, Abrashi (81. Mabil); Morandi, Kittel (65. Muci), Lee Young-Jun.

Servette: Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou; Douline (52. Antunes), Ondoua; von Moos (69. Guillemenot), Cognat (91. Baron), Kutesa; Simbakoli (69. Stevanovic).

Bemerkungen: 72. Rote Karte gegen Ondoua (Tätlichkeit). Verwarnungen: 36. Douline, 72. Morandi, 73. Cognat, 85. Rouiller.

sda