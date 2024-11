Hareide hört als Nationaltrainer von Island auf

Sagt Adieu: Age Hareide (Archivaufnahme) Keystone

Der Norweger Age Hareide ist aus freien Stücken als Trainer der isländischen Nationalmannschaft zurückgetreten. Es sei jetzt der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören, sagt der 71-Jährige.

SDA

Hareide zählt zu den bekanntesten Fussballtrainern Skandinaviens. Er coachte im Laufe seiner jahrzehntelangen Schaffenszeit unter anderem die Nationalmannschaften Dänemarks und seines Heimatlandes Norwegen sowie Klubs wie Malmö FF und Rosenborg Trondheim.

Im April 2023 hatte er den Posten bei den Isländern angetreten. Die nächsten Begegnungen der Nationalmannschaft stehen erst im März 2025 an – dann geht es in den Playoffs der Nations League gegen Kosovo um den Verbleib in der Liga B.

SDA