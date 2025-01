Tottenhams Goalie Brandon Austin streckt sich Keystone

Hoffenheim droht in der Europa League nach dem fünften sieglosen Spiel in Folge das Aus in der Ligaphase. Der Bundesligist unterliegt am Donnerstag Tottenham zuhause 2:3.

Keystone-SDA, sda SDA

Son Heung-Min traf für den Tabellen-15. der Premier League zweimal, Anton Stach und David Mokwa konnten für Hoffenheim jeweils nur verkürzen.

Damit ist Tottenham nach zuvor drei Partien ohne Sieg wieder auf Achtelfinalkurs. Hoffenheim seinerseits muss in einer Woche in Anderlecht gewinnen, um noch auf die Sechzehntelfinals hoffen zu können. Hoffenheims letzter Gegner bezog bei Viktoria Pilzen (0:2) seine erste Niederlage im laufenden Wettbewerb.

Ums Weiterkommen bangen müssen vor der letzten Runde auch die AS Roma (0:1 in Alkmaar) und Porto (0:1 gegen Olympiakos Piräus).

Kurztelegramme, Resultate und Rangliste:

Hoffenheim – Tottenham Hotspur 2:3 (0:2). – SR Krogh (DEN). – Tore: 4. Maddison 0:1. 22. Son 0:2. 68. Stach 1:2. 77. Son 1:3. 88. Mokwa 2:3.

Resultate. Donnerstag: FC Porto – Olympiakos Piräus 0:1 (0:0). AZ Alkmaar – AS Roma 1:0 (0:0). Fenerbahçe Istanbul – Lyon 0:0. Karabach Agdam – FCSB Bukarest 2:3 (2:2). Viktoria Pilsen – Anderlecht 2:0 (2:0). Bodö/Glimt – Maccabi Tel Aviv 3:1 (1:1). Malmö – Twente Enschede 2:3 (1:1). Manchester United – Glasgow Rangers 21.00. Eintracht Frankfurt – Ferencvaros Budapest 21.00. Lazio Rom – Real Sociedad 21.00. PAOK Saloniki – Slavia Prag 21.00. Union Saint-Gilloise – Braga 21.00. Ludogorez Rasgrad – FC Midtjylland 21.00. RFS Riga – Ajax Amsterdam 21.00. Elfsborg Boras – Nice 21.00. – Dienstag: Galatasaray Istanbul – Dynamo Kiew 3:3 (2:1). – Mittwoch: Besiktas Istanbul – Athletic Bilbao 4:1 (1:1). -

Rangliste: 1. Lazio Rom 6/16 (14:3). 2. Athletic Bilbao 7/16 (12:6). 3. Lyon 7/14 (15:7). 4. Tottenham Hotspur 7/14 (14:9). 5. Anderlecht 7/14 (11:8). 6. FCSB Bukarest 7/14 (10:7). 7. Eintracht Frankfurt 6/13 (12:8). 8. Galatasaray Istanbul 7/13 (18:14). 9. Bodö/Glimt 7/13 (13:10). 10. Manchester United 6/12 (12:8). 11. Viktoria Pilsen 7/12 (12:9). 12. Olympiakos Piräus 7/12 (6:3). 13. Glasgow Rangers 6/11 (13:7). 14. AZ Alkmaar 7/11 (10:9). 15. Ajax Amsterdam 6/10 (14:6). 16. Real Sociedad 6/10 (10:6). 17. Ferencvaros Budapest 6/9 (11:10). 18. AS Roma 7/9 (8:6). 19. Fenerbahçe Istanbul 7/9 (7:9). 20. Besiktas Istanbul 7/9 (10:14). 21. Union Saint-Gilloise 6/8 (5:5). 22. FC Porto 7/8 (12:11). 23. PAOK Saloniki 6/7 (10:8). 24. FC Midtjylland 6/7 (5:7). 25. Elfsborg Boras 6/7 (8:11). 26. Braga 6/7 (7:10). 27. Twente Enschede 7/7 (7:9). 28. Hoffenheim 7/6 (7:11). 29. Maccabi Tel Aviv 7/6 (8:16). 30. Slavia Prag 6/4 (5:7). 31. Malmö 7/4 (8:15). 32. Ludogorez Rasgrad 6/3 (3:8). 33. Karabach Agdam 7/3 (6:17). 34. RFS Riga 6/2 (5:12). 35. Nice 6/2 (6:14). 36. Dynamo Kiew 7/1 (4:18).