Je drei Skorerpunkte für Mbappé und Haaland - Gallery Kylian Mbappé war eine gute Woche vor dem EM-Start in Spiellaune Bild: Keystone Erling Haaland fehlen nur noch zwei Tore zu Norwegens Rekordtorschütze Bild: Keystone Christian Eriksen schoss Dänemark mit einer schönen Einzelaktion zum Sieg Bild: Keystone Je drei Skorerpunkte für Mbappé und Haaland - Gallery Kylian Mbappé war eine gute Woche vor dem EM-Start in Spiellaune Bild: Keystone Erling Haaland fehlen nur noch zwei Tore zu Norwegens Rekordtorschütze Bild: Keystone Christian Eriksen schoss Dänemark mit einer schönen Einzelaktion zum Sieg Bild: Keystone

Frankreich spielt sich mit einem 3:0 gegen Luxemburg für die EM warm. Kylian Mbappé war mit einem Tor und zwei Assists im Testspiel in Metz die entscheidende Figur.

SDA

Der nächste Saison für Real Madrid spielende Starstürmer legte für Randal Kolo Muani und Jonathan Clauss auf, bevor er in der 85. Minute zum Endstand traf. Der 25-jährige Mbappé steht nun bei 47 Toren in 78 Länderspielen.

Erling Haaland wartet mit Norwegen weiterhin auf eine erste Endrunde-Teilnahme. Der 23-Jährige bestreitet in dieser Woche zwei Länderspiele, bevor er die EM vor dem TV mitverfolgen muss. Im ersten in Oslo gegen Kosovo (3:0) erzielte der Stürmer einen Hattrick und liegt nun mit 30 Treffern (in 32 Länderspielen) nur noch zwei Tore hinter dem aktuellen norwegischen Rekordtorschützen.

Das zweite Länderspiel im Juni bestreitet Norwegen am Samstag beim EM-Teilnehmer Dänemark, der einen ersten Test gegen das nicht qualifizierte Schweden mit einem 2:1-Sieg abschloss. Der bei Manchester United im letzten Halbjahr nur noch sporadisch eingesetzte Christian Eriksen bereitete das 1:0 vor und traf in der 86. Minute mit einem Weitschuss zum Sieg.

sda