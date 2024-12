Anto Grgic (links) bringt Lugano mit seinem verwandelten Penalty auf die Siegerstrasse Keystone

Der FC Lugano gewinnt das Spitzenspiel in der 17. Runde der Super League in Luzern 4:1. Effizienz auf der einen und Chancenwucher auf der anderen Seite bringen die Tessiner an die Tabellenspitze.

SDA

Seit Mitte September wartete Lugano auf einen Auswärtssieg. Nun hat das Team von Trainer Mattia Croci-Torti die sechs Spiele andauernde Durststrecke beendet. Und dies ausgerechnet in Luzern. Die Innerschweizer haben Lugano die bisher einzige Heimniederlage beigefügt, als sie am 4. Spieltag im Cornaredo die Partie mit zwei späten Toren drehten.

Am Samstagabend schafften die jungen Luzerner gegen die erfahrenen Tessiner kein Comeback. Die Gäste lagen bereits nach 64 Minuten mit 3:0 in Führung. Anto Grgic nach einem harten Penaltypfiff souverän vom Punkt (35.) und Mahmoud Belhadj nur drei Minuten später erstickten die Luzerner Hoffnungen, ihrerseits zu Leader Basel aufzuschliessen, bereits in der ersten Halbzeit.

Schliesslich liess nach einer guten Stunde auch Renato Steffen dem Luzerner Goalie Pascal Loretz aus elf Metern keine Chance. Zuvor griff der Videoschiedsrichter – anders als vor dem ersten Penalty – nicht ein, obwohl das Foul von Bung Meng Freimann klar ausserhalb des Strafraums begangen wurde.

So effizient die Gäste agierten, so verschwenderisch ging das Heimteam mit seinen Chancen um. Allein Kevin Spadanuda und Thibault Klidjé hatten eine Handvoll guter Möglichkeiten. Es resultierte lediglich ein Pfostentreffer. Gleich mehrmals parierte der gebürtige Luzerner Sebastian Osigwe stark. Er vertrat den verletzten Stammgoalie Amir Saipi und musste sich nur einmal bezwingen lassen. Donat Rrudhani traf eine Viertelstunde vor dem Ende, als zwei Tessiner nach Kopftreffern am Boden lagen, Schiedsrichter Mirel Turkes die Partie aber weiterlaufen liess. Mattia Bottani gelang tief in der Nachspielzeit sein erster Saisontreffer.

Lugano übernimmt mit dem Sieg zumindest über Nach die Tabellenspitze. Basel kann mit einem Erfolg am Sonntag in St. Gallen wieder vorbeiziehen.

Telegramm:

Luzern – Lugano 1:4 (0:2)

9444 Zuschauer. – SR Turkes. – Tore: 35. Grgic (Penalty) 0:1. 38. Mahmoud (Zanotti) 0:2. 64. Steffen (Penalty) 0:3. 76. Rrudhani (Spadanuda) 1:3. 98. Bottani (Valenzuela) 1:4.

Luzern: Loretz; Spadanuda, Jaquez, Freimann (89. Ulrich), Ciganiks (61. Knezevic); Stankovic; Dorn, Rrudhani (78. Owusu), Winkler (61. Ottiger); Klidje, Villiger (61. Grbic).

Lugano: Osigwe; Zanotti (93. Brault-Guillard), Papadopoulos, Hajdari, Martim Marques (83. Valenzuela); Mahmoud, Grgic; Steffen (78. Bottani), Bislimi (78. Daniel Dos Santos), Cimignani (83. Mai); Przybylko.

Bemerkungen: Verwarnungen: 20. Spadanuda, 34. Stankovic, 42. Grgic, 49. Papadopoulos, 76. Hajdari.

sda