Jubelnder Renato Steffen: Der Schweizer Internationale brachte Lugano mit dem Führungstreffer gegen Yverdon auf Kurs Keystone

Lugano schliesst in der 13. Runde der Super League mit einem 2:0-Sieg gegen Yverdon zum Spitzenreiter FC Zürich auf. Servette verpasst durch eine Niederlage in Lausanne den Sprung nach vorne.

SDA

Lugano revanchierte sich mit dem Sieg für die 0:2-Niederlage vor zwei Wochen in Yverdon. Damit liegt man nun punktgleich und mit der gleichen Tordifferenz mit dem FCZ, der sich am Samstag von den Young Boys mit einem 0:0 getrennt hatte, im 2. Rang.

Servette verpasste den Sprung an die Tabellenspitze durch eine 0:1-Niederlage im Genfersee-Derby in Lausanne, das sich damit über dem Strich auf dem 6. Platz festsetzt.

Wie fast immer in den letzten zehn Jahren keine Reise wert war Luzern für die Grasshoppers. Der Rekordmeister unterliegt in der Zentralschweiz 0.2 und verliert mit 9 Punkten wie das Schlusslicht Winterthur (8 Punkte, 0:5 am Samstag beim wieder erstarkten FC Basel). Der Rückstand auf den Drittletzten YB beträgt nun vier respektive fünf Zähler.

Resultate und Rangliste:

Resultate. Samstag: Basel – Winterthur 5:0 (3:0). Zürich – Young Boys 0:0. St. Gallen – Sion 1:1 (0:0). – Sonntag: Lausanne-Sport – Servette 1:0 (1:0). Lugano – Yverdon 2:0 (1:0). Luzern – Grasshoppers 2:0 (1:0).

Rangliste: 1. Zürich 13/25. 2. Lugano 13/25. 3. Servette 13/24. 4. Basel 13/22. 5. Luzern 13/22. 6. Lausanne-Sport 13/20. 7. St. Gallen 13/17. 8. Yverdon 13/15. 9. Sion 13/14. 10. Young Boys 13/13. 11. Grasshoppers 13/9. 12. Winterthur 13/8.

sda