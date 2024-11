Miro Muheim kommt gegen Spanien zum Debüt im Schweizer Nationalteam Keystone

Nationaltrainer Murat Yakin stellt für das Spiel gegen Spanien kräftig um. Miro Muheim kommt zu seinem Debüt, Simon Sohm zu seinem zweiten Länderspiel und Yvon Mvogo steht im Tor.

Punktuelle Veränderungen wurden am Tag vor der Partie angekündigt, nun sind es doch einige Umstellungen, die Yakin im Vergleich zum letzten Spiel vorgenommen hat. Zwischen den Pfosten steht anders als angekündigt nicht Gregor Kobel, sondern Yvon Mvogo, der zu seinem zehnten Länderspiel kommt. In der Verteidigung konnten Edimilson Fernandes, Eray Cömert und Ricardo Rodriguez ihre Plätze verteidigen. Neu in der Startelf steht überdies Hamburg-Legionär Muheim.

Im Mittelfeld erhält das eingespielte Duo um Remo Freuler und Captain Granit Xhaka Gesellschaft. Vier Jahre nach seinem Debüt wird Simon Sohm sein zweites Länderspiel absolvieren. Der Angriff besteht aus dem Trio Filip Ugrinic, Zeki Amdouni und Dereck Kutesa. Sowohl für YB-Spieler Ugrinic wie auch für den Servettien Kutesa wird es die Startelf-Premiere im Nationalteam. Yakin setzt damit auf ein unerfahrenes Team.

Aber auch bei den Spaniern wird die Aufstellung durchgemischt. Die bekanntesten Spieler sind im Angriff zu finden, wo Pedri, Nico Williams und Alvaro Morata für Torgefahr sorgen sollen.

Die Aufstellung der Schweiz: Mvogo; Fernandes, Cömert, Rodriguez, Muheim; Freuler, Sohm, Xhaka; Ugrinic, Amdouni, Kutesa.

Die Aufstellung von Spanien: Remiro; Mingueza, Cubarsi, Paredes, Grimaldo; Casado, Ruiz; Pino, Pedri, Williams; Morata.

