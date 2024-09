Die Genfer feiern den Derbysieg gegen Lausanne Keystone

Servette gewinnt das Derby gegen Lausanne-Sport dank einem Treffer von Dereck Kutesa 1:0. Damit erobern die Genfer die Tabellenspitze in der Super League.

Mit seinem fünften Treffer in der laufenden Meisterschaft machte Dereck Kutesa weiter Werbung in eigener Sache. Der 26-Jährige, der bisher ein Länderspiel für die Schweizer Nationalmannschaft bestritten hat, ist derzeit in bestechender Form. Gegen Lausanne-Sport machte er das, was man von einem Stürmer erwartet: Er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In der 32. Minute wurde ein Eckball mit dem Kopf verlängert und Kutesa beförderte den Ball mit der Fussspitze ins Netz. Am Donnerstag wird Nationaltrainer Murat Yakin das Aufgebot für die nächsten Spiele in der Nations League gegen Serbien und Dänemark präsentieren.

Der Erfolg im Heimspiel vor 12'185 Zuschauern war aus Sicht von Servette verdient. Die Genfer kontrollierten die Partie über weite Strecken und konnten bei den wenigen Lausanner Angriffen auf einen starken Jérémy Frick zwischen den Pfosten zählen.

Im «Derby du Lac» konnte Servette zuletzt fast immer überzeugen. Von den letzten acht Aufeinandertreffen mit Lausanne gewannen die Genfer fünf und verloren nur einmal. Als Belohnung dürfen sich die Genfer mindestens bis Sonntag Leader der Super League nennen.

Telegramm

Servette – Lausanne-Sport 1:0 (1:0)

12'185 Zuschauer. – SR Fähndrich. – Tor: 32. Kutesa (Antunes) 1:0.

Servette: Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou; Cognat, Douline; von Moos (62. Stevanovic), Antunes (54. Baron), Kutesa (87. Ouattara); Simbakoli (62. Crivelli).

Lausanne-Sport: Letica; Giger, Sow, Dussenne, Poaty; Roche, Diogo Carraco (46. Koindredi); Okou (62. de la Fuente), Sanches (76. Pafundi), Diabaté (84. Oviedo); Ajdini (61. Sène).

Verwarnungen: 21. Dussenne, 45. Giger, 75. Cognat, 91. Stevanovic.

sda