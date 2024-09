Yann Sommer geschlagen: Inter Mailand mit dem Schweizer Goalie verliert erstmals in dieser Serie-A-Saison Keystone

Der Meister Inter Mailand geht im Derby gegen die AC Milan mit einem 1:2 erstmals in dieser Saison der Serie A als Verlierer vom Platz.

Mit dem Sieg gegen den Stadtrivalen schloss das mässig in die Saison gestartete Milan mit acht Punkten zu Inter auf. Beide weisen damit drei Zähler Rückstand auf den Leader Torino auf. In der 89. Minute traf der Verteidiger Matteo Gabbia nach einer Freistossflanke zum verdienten Sieg.

Die ersten beiden Treffer fielen schon früh. Christian Pulisic brachte Milan nach einem sehenswerten Solo in der 10. Minute in Führung, Aussenverteidiger Federico Dimarco glich eine Viertelstunde später aus.

Vor allem nach der Pause drückten die «Gäste» vehement auf den Siegtreffer, ab der 78. Minute auch mit dem in der Schweizer Nationalmannschaft ausgemusterten Noah Okafor. Alleine Rafael Leão scheiterte dreimal in aussichtsreicher Position an Yann Sommer im Tor des italienischen Meisters, ehe Gabbia doch noch erfolgreich war.

