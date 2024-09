Hussayn Touati (links) schoss Neuchâtel Xamax mit zwei Toren auf den Leaderthron Keystone

Der FC Thun muss in der Challenge League die Tabellenführung abgeben.

SDA

Die Berner Oberländer kamen in Wil nicht über ein 0:0 hinaus und blieben inklusive Cup zum vierten Mal in Folge sieglos.

Neuer Leader ist Neuchâtel Xamax, das nun einen Punkt vor Thun liegt. Die Neuenburger feierten mit dem 3:2 zu Hause gegen Stade Nyonnais den dritten Sieg in Folge. Die Gastgeber gerieten zweimal in Rückstand, ehe der Franzose Hussayn Touati mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel (70.) und Shkelqim Demhasaj (75.) innert fünf Minuten für die Wende verantwortlich zeichneten. Für die Waadtländer war es die vierte Niederlage in Folge.

Schaffhausen, das im Cup Titelhalter Servette eliminiert hatte, kehrte in der Meisterschaft nach vier Partien mit nur zwei Punkten zum Siegen zurück. Das Team von Trainer Ciriaco Sforza setzte sich in Aarau dank Toren von Gabriele De Donno (9.) und Marc Giger (65.) 2:1 durch. Das Heimteam, das im Cup mit Luzern ebenfalls einen Oberklassigen ausgeschaltet hatte, konnte trotz 71 Prozent Ballbesitz bloss einmal jubeln. Valon Fazliu traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 1:1 aus. Ansonsten fehlte den Aarauern die nötige Präzision.

sda