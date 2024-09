Lamine Yamal trifft für den FC Barcelona in der ersten Halbzeit doppelt und stellt die Weichen gegen Girona auf Sieg Keystone

Der FC Barcelona steht weiterhin mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze. In der fünften Runde der spanischen Meisterschaft schlagen die Katalanen den FC Girona 4:1.

In der letzten Saison musste sich Barcelona dem Überraschungsteam in beiden Liga-Partien geschlagen geben. Nun drehte der Gegner der Berner Young Boys in der diesjährigen Champions-League-Kampagne den Spiess um. Matchwinner mit zwei Toren innert sieben Minuten in der ersten Halbzeit war der erst 17-jährige Lamine Yamal.

Barcelona hat nach fünf Runden bereits vier Punkte Vorsprung auf Erzrivale Real Madrid im 2. Rang.

