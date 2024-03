Wenn es im Frühjahr blüht, haben viele Pollenallergiker mit Niesattacken und einer immerzu laufenden Nase zu kämpfen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

In der Schweiz kämpfen derzeit viele mit laufenden Nasen. Dabei ist es wichtig zu wissen, ob du an einer Erkältung leidest oder Heuschnupfen hast. blue News erklärt die Unterschiede.

Die Schweiz schnieft. Landesweit kratzt und juckt es die Menschen in der Nase. Zur für diese Jahreszeit üblichen Grippewelle kommt auch der aussergewöhnlich frühe Pollenflug hinzu, der für zusätzliche Nieser sorgt.

Die Symptome einer Erkältung und einer Pollenallergie ähneln sich häufig. Doch gerade nicht behandelte Allergien können die Gesundheit auf lange Sicht beeinträchtigen, sagen Expert*innen. Deshalb ist es wichtig, zwischen einer Erkältung und einem allergischen Schnupfen unterscheiden zu können. Das musst du wissen.

Wie unterscheide ich zwischen Erklärung und Heuschnupfen?

Unterschiede gibt es bereits beim Start. So kündige sich eine Erkältung eher langsam an, erklärt Ärztin Sonja Lämmel dem «RND». Bei einer Erkältung fühle man sich am Morgen eher schlapp, habe vielleicht Kopfschmerzen. Nicht so bei Heuschnupfen: «Das kann mit plötzlichen Niesattacken losgehen oder damit, dass die Augen stark tränen», erklärt die Ärztin.

Typische Symptome einer Allergie Plötzliche Niesattacken oder stark tränende Augen

Klares und flüssiges Sekret in der Nase

Symptome können eine ganze Pollensaison lang anhalten

Verschwindet oder verbessert sich bei schlechtem Wetter Mehr anzeigen

Ausserdem lasse sich der Unterschied zwischen einer Heuschnupfen-Allergie und einem normalen Schnupfen auch am Sekret ausmachen. So sei dickflüssiger, gelber oder grünlicher Schleim aus der Nase ein Hinweis auf eine Erkältung. Klares und flüssiges Sekret hingegen spreche eher für eine Allergie.

Typische Symptome einer Erkältung Verstopfte Nase

Punktuelle Niesattacken

Verschwindet nach einigen Tagen

Dickflüssiger, gelber oder grünlicher Schleim aus der Nase Mehr anzeigen

Ausserdem, erklärt die Ärztin Lämmel weiter, gebe es weitere Indikatoren. So führe eine Allergie nicht zu Fieber. Zudem könne das Wetter eine Rolle spielen. Der Erkältung sei das Wetter egal. «Heuschnupfen hat man aber vor allem an den schönen Tagen, wenn es trocken ist.»

Habe ich eine Erkältung oder vielleicht doch Corona?

Die Symptome sind bei einer Erkältung, einer Grippe, Heuschnupfen und Corona ziemlich ähnlich. Allerdings gibt es typische Symptome, die zwischen Grippe und einer Infektion mit dem Coronavirus unterscheiden können, wie verschiedene Studien zeigen.

So sind bei einer Grippe Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und Müdigkeit häufig. Manchmal leiden Betroffene auch unter einer laufenden Nase, Halsweh oder Appetitlosigkeit. Selten sind Übelkeit, Erbrechen und Durchfall.

Aufmerksam werden sollten Kranke, sobald sie an Atemnot leiden. Dieses Symptom tritt nämlich nicht bei einer Grippe auf, sondern bei einer Infektion mit dem Coronavirus. Auch Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinns oder sehr starke Halsschmerzen können auf eine Corona-Infektion hindeuten.

Eine eindeutige Unterscheidung oder Feststellung, ob man an einer Grippe erkrankt ist oder doch das Coronavirus in sich trägt, ist allerdings nur mit einem Test möglich.

Was sollte ich tun, wenn ich nicht sicher bin, ob ich eine Erkältung oder Heuschnupfen habe?

In diesem Fall solltest du einen Arzt aufsuchen. Therapiert man etwa eine Pollenallergie längere Zeit nicht, kann sich die Allergie laut Sonja Lämmel zu einer chronischen Asthma-Erkrankung ausweiten. Deswegen sei es wichtig, Heuschnupfen frühzeitig zu behandeln.

Bestehen also Anzeichen einer Pollenallergie, solltest du unbedingt zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Zur Behandlung können dann Medikamente wie Nasensprays, Augentropfen oder Tabletten eingesetzt werden.

Wie kann ich die Reize während der Pollensaison reduzieren?

Das Schweizer aha!-Allergiezentrum empfiehlt verschiedene Massnahmen für Allergiker, um die Beschwerden zu reduzieren. So sollen Allergiker*innen etwa nur kurz stosslüften, täglich staubsaugen und draussen eine Sonnenbrille tragen.

Weitere Tipps: abends die Haare waschen, die getragenen Kleider nicht im Schlafzimmer ausziehen oder auch Zigarettenrauch vermeiden, da die Reizung der Atemwege die Empfindlichkeit der Schleimhäute erhöht.

