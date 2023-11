Zepbound von Eli Lilly ist in den USA zugelassen worden, aber in der Schweiz noch nicht erhältlich. Keystone

Während in der Schweiz gerade die Abnehm-Spritze Wegovy auf den Markt kommt, ist in den USA nun ein noch wirksameres Medikament zugelassen worden: Es setzt auf die Wirksubstanz Tirzepatid.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die US-Firma Eli Lilly hat die Zulassung für das Medikament Zepbound mit der Wirksubstanz Tirzepatid bekommen.

In den Zulassungstests hat der Wirkstoff bessere Ergebnisse erzielt als die Substanzen Semaglutid und Liraglutid.

Semaglutid ist der Wirkstoff des Medikaments Wegovy, das gerade in der Schweiz auf den Markt gekommen ist. Mehr anzeigen

Der Mensch ist, was er isst: 39 Prozent der Weltbevölkerung sind übergewichtig oder adipös. In der Schweiz haben 42 Prozent der Erwachsenen zu viel um die Hüften. 11 Prozent davon sind fettleibig.

Das hat viele Folgen, und eine der Nebenwirkungen ist, dass der Markt für Abnehm-Produkte zu einem Milliarden-Geschäft anschwillt. Der grösste europäische Pharmahersteller ist mit Novo Nordsik nicht von ungefähr ein Unternehmen, das sein Geld vor allem mit Diabetes- und Abnehm-Medikamenten macht.

Während Novo Nordisks Abnehm-Spritze Wegovy mit dem Wirkstoff Semaglutid nun auch in der Schweiz zugelassen wird, kommt in den USA schon das nächste Mittel auf den Markt, das die Pfunde noch wirksamer purzeln lassen soll: Es geht um das Medikament Zepbound der US-Firma Eli Lilly mit der Wirksubstanz Tirzepatid.

Tests liefern «eindrückliche Resultate»

Bei den Zulassungstests habe Zepbound «eindrückliche Resultate» geliefert, staunt die «NZZ»: Mehr als 2500 stark übergewichtige Amerikaner*innen hätten an der entsprechenden Studie teilgenommen. In der höchsten Dosierung hätten die Probanden in eineinhalb Jahren im Durchschnitt 21 Prozent ihres Körpergewichts verloren.

Eine Kontrollgruppe bekam neben dem Placebo eine Ernährungsberatung und sollte sich bewegen. Diese Personen büssten nur 3 Prozent Gewicht ein. An Ergebnisse, die der Wirkstoff Tirzepatid erzielt, kommen bisherige Produkte nicht heran, so die «NZZ».

Was Tirzepatid mit Wirkstoffen wie Semaglutid oder Liraglutid gemein hat: Alle kommen aus der Diabetes-Forschung. Als dort auffiel, dass entsprechende Patienten bei der Therapie mit den Substanzen Gewicht verloren, wurden die Mittel auf ihre Eignung als Abnehm-Produkte getestet und schliesslich als solche zugelassen.

Tirzepatid imitiert ein Hormon mehr

Die Wirkstoffe imitieren ein Peptidhormon des Darms – kurz GLP-1 –, das die Insulin-Produktion anregt, aber auch ein Gefühl von Sättigung erzeugt. Die Wirksubstanz Tirzepatid kommt laut «NZZ» auf bessere Ergebnisse, weil sie zusätzlich zum GLP-1 ein weiteres Hormon mit dem Akronym GIP nachahmt.

Während der Wirkstoff Liraglutid täglich gespritzt werden muss, reicht bei Semaglutid und Tirzepatid, die hierzulande noch nicht zugelassen sind, ein Piekser pro Woche.

Die Medikamente haben Nebenwirkungen, sind verschreibungspflichtig und nur für Fälle von Adipositas oder starkem Übergewicht vorgesehen. Wegen des weltweiten Hypes um die Mittel kommt es zu Lieferengpässen.