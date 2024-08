Sieben Fehler, die du beim Start in den Tag machst

Dieter

Vielleicht funktionieren diese Ratschläge bei frustrierten Büropflanzen - ich jedenfalls erlaube kein Eindringen irgendwelcher fremdbestimmten Regeln in meine Freizeit.

Ich entspanne mich deshalb gerne nach dem weckerlosen Aufwachen mit dem Handy, dann aufstehen, den Dschungel auf Balkon und in der Stube pflegen, ein zuckerhaltiges Frühstück mit Saft, dann Kaffee mit Käsebrot oder Croissant und Kekse.

Ich bin Babyboomer und somit ohne ständiges Wassernuckeln aufgewachsen, meine Kakteen kriegen mehr davon als ich. Wir leben ja nicht im Death Valley.

Kein Sport, nie, dafür auch kein Bahn Abo oder Autopendeln. Ein nicht motorisiertes Velo ist viel besser. Hauptmahlzeit dann am Abend!