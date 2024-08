Mit diesen 7 Tipps wirst du Fruchtfliegen los

Fruchtfliegen werden von Obst angelockt. Man sollte es daher nicht offen liegen lassen. IMAGO/nordpool

Fruchtfliegen sind ein verbreitetes Problem, vor allem im Sommer. Sind die ungebetenen Gäste erst einmal in der Küche, entwickeln sie sich zur regelrechten Plage. Was hilft, um die kleinen Tiere wieder loszuwerden?

Frisches Obst in der Schale ist zum Anbeissen. Das finden aber leider nicht nur wir Menschen, sondern auch Fruchtfliegen, die sich auf dem reifen Obst niederlassen. Vor allem im Sommer vermehren sich die Quälgeister besonders häufig und schnell.

Wie Susanne Moritz von der Verbraucherzentrale Bayern erläutert, benötigen Fruchtfliegen bei 20 Grad 30 Tage, um sich zu vermehren – bei 25 Grad seien es nur noch 15 Tage.

Die kleinen Tierchen sind lästig, aber gesundheitlich gesehen unbedenklich. Da eine Fruchtfliege bis zu 400 Eier ablegen kann, hast du womöglich auch schon welche davon gegessen – dies mag eklig klingen, schadet aber nicht. Die Plagegeister sorgen jedoch dafür, dass sich der Fäulnisprozess bei Lebensmitteln beschleunigt.

Woher kommen die Fruchtfliegen?

Um das Problem in Angriff nehmen zu können, solltest du erst einmal verstehen, wie Fruchtfliegen überhaupt in deine Küche gelangen. Die Schädlinge ernähren sich von Obst, Gemüse, Säften, Wein, Essig oder Trockenobst. Am liebsten haben Fruchtfliegen jedoch faulende und gärende Lebensmittel.

Ihre Eier legen sie unter anderem an den folgenden Orten ab:

• in reifem bis überreifem Obst

• im Bio-Abfall

• in Essensresten

• im Abfluss

• manchmal auch auf Schnittblumen

Während sie auch beim Lüften in die Wohnung gelangen können, bringst du sie meistens aber direkt vom Einkaufen mit nach Hause: Denn vielfach stecken Eier und Larven schon im Obst und Gemüse, wenn wir sie im Laden in den Einkaufskorb legen. Daheim, wo es warm ist, schlüpfen die Fruchtfliegen dann, legen weitere Eier – und entwickeln sich zur regelrechten Plage.

Das Nervigste an Fruchtfliegen: Im Vergleich zu Alltagsfliegen haben sie durchaus eine lange Lebensdauer, denn weibliche Exemplare können bis zu acht Wochen überleben, während männliche nur etwa zehn Tage leben.

Wie können Fruchtfliegen vermieden werden?

1. Faulende oder gärende Lebensmittel: Weil Fruchtfliegen überreife Lebensmittel lieben, sollten diese umgehend vernichtet werden. Wenn du also gärende Früchte entdeckst, entsorg sie auf der Stelle.

2. Vorräte gut verpacken: Sind faulende Lebensmittel erst einmal aussortiert, gilt es die noch brauchbaren Vorräte gut zu verpacken. Am besten lagerst du sie trocken und abgedeckt. Oder im Kühlschrank, dort sind sie auf jeden Fall sicher vor Fruchtfliegen.

3. Abfallkübel geschlossen halten: Befinden sich im Bio-Abfall oder Müllkübel Lebensmittelreste, zieht das Fruchtfliegen an. Daher darauf achten, dass die Eimer immer gut verschlossen sind und regelmässig geleert werden.

4. Flaschen zumachen: Auch Flüssigkeiten wie beispielsweise Saft oder Wein können die fliegenden Tierchen anlocken. Vermeide es also, offene Flaschen rumstehen zu lassen.

5. Obst gut waschen: Weil sich Eier und Larven in frisch gekauftem Obst und Gemüse verstecken, die mit blossem Auge aber kaum erkennbar sind, solltest du alles zu Hause immer gründlich waschen. Und beim Einkaufen am besten Acht geben, dass kein überreifes oder bereits beschädigtes Obst im Einkaufswagen landet.

6. Kein benutztes Geschirr rumstehen lassen: Mit Essensresten verschmutzte Teller oder Besteck sowie Gläser solltest du nicht zu lange rumstehen lassen, sondern gleich abwaschen oder in den Geschirrspüler geben.

7. Abfluss im Auge behalten: Auch der Abfluss sollte sauber von Essensresten sein, denn werden die hinuntergespült, könnte sich im Abfluss ein Nest entwickeln. Haben sich dort bereits Fruchtfliegen angesammelt, kann es ratsam sein, kochendes Wasser hinunterzuspülen.

Welche Hausmittel helfen gegen Fruchtfliegen?

Haben sich die Fruchtfliegen erst einmal breit gemacht, schwirren sie in grossen Gruppen durch die Küche. Die lästigen Tierchen kannst du dann mit speziell dafür vorgesehen Fallen beseitigen oder auch mit einfachen Hausmitteln wieder loswerden.

Mit einem Mix aus etwas Essig und Wasser plus einem Spritzer Spülmittel fängst du Fruchtfliegen in einem Glas. Der Geruch von Essig lockt die Quälgeister an.

Während Fruchtfliegen den Duft von Essig gern haben, gibt es auch Gerüche, die die fliegenden Biester abschreckt. So etwa Tomatenblättern, frischer Basilikum, Nelkenöl, aufgeschnittene rohe Kartoffeln oder Zwiebeln. Also einfach bisschen davon in die Fruchtschale geben.

Zwar keine schnelle, aber auf jeden Fall natürliche Lösung: Eine fleischfressende Pflanze kann sich ebenfalls um die Fruchtfliegenplage kümmern.

Fruchtfliegenfalle selber bauen

Willst du eine richtige Falle basteln? Dann nimm ein Konfiglas zur Hand, spann eine Plastikfolie darüber und stech kleine Löcher hinein. Eine Mischung aus Saft und Essig zieht die Fruchtfliegen an. Aus dem Glas können die kleinen Tierchen dann nicht mehr entkommen.

Noch einfacher ist eine Bananenschale. Diese am besten in einem Plastiksack platzieren und warten, bis alle Fruchtfliegen sich darin angesammelt haben. Anschliessend kann man die Tüte zusammenknoten und rausbringen.

