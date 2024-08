So befreist du deine Kleidung ohne Bügeleisen von Knittern

Gehört Bügeln nicht zu deinen Lieblingsbeschäftigungen? Dann helfen die richtigen Tipps, mit denen du Kleidung auch ohne Bügeleisen glatt bekommst. IMAGO/Westend61

Bügeln gehört mit zu den unbeliebtesten Hausarbeiten. Wer seine Zeit lieber mit schöneren Dingen verbringt, als am Bügelbrett zu stehen, findet hier sieben hilfreiche Tipps, wie die Kleidung auch ohne Glätten faltenfrei wird.

Bügeln ist nervig. In dieser Meinung sind sich viele einig. Darum habe ich vor einer Weile entschieden, nur noch Kleidung zu kaufen, die nicht geglättet werden muss. Doch dann bin ich vor Kurzem wieder schwach geworden: Bei einem beigen Sommerkleid aus Leinen konnte ich einfach nicht widerstehen.

Und voilà, es ist passiert – die unbeliebteste aller Hausarbeiten steht wieder auf meiner To-do-Liste. Denn ansonsten gibt es kritische Blicke, würde ich das Haus im verknitterten Stoff verlassen.

In meinen Augen gibt es jedoch so viel Besseres, mit dem ich lieber meine Zeit verbringe, als hinter einem Wäscheberg zu stehen. Vor allem im Sommer, wenn draussen das schöne Wetter lockt. Ausrede nach Ausrede. Das Bügeln hinausschieben, das kann ich gut. Nein, ich gehöre definitiv nicht zu den Menschen, die diese Haushaltsarbeit als entspannend empfinden.

Und dann gibt es manchmal auch einfach Situationen, in denen man gerade kein Bügeleisen zur Hand hat, wie in den Ferien, aber auch im hektischen Alltag, wenn das Eisen mal nicht funktioniert.

Falls auch du dich zur Sorte Bügelmuffel zählst, denn solltest du unbedingt weiterlesen. blue News hat hilfreiche Tipps gesammelt, die versprechen, dass auch ohne Bügeleisen die Kleidung wieder glatt wird.

Bügeln ohne Bügeleisen – sieben hilfreiche Tipps

1. Tipp: Dampf aus der Dusche

Wasserdampf glättet bekanntlich Stoffe. Daher ein simpler Tipp: Die Kleidungsstücke auf einen Kleiderbügel hängen und so im Badezimmer platzieren, während du heiss duschst. So schlägst du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.

Bei diesem Trick sollte darauf geachtet werden, dass sich der Dampf im Raum so richtig staut. Am besten Tür und Fenster zumachen, damit eine richtige Wolke entsteht. Achtung: Das Wasser sollte nicht in direktem Kontakt mit der Kleidung kommen, nur der Dampf glättet.

Beim Duschen mit heissem Wasser entsteht Dampf, den du nutzen kannst, um Falten aus deiner Kleidung zu lösen. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Umwelttechnisch gesehen, ist diese Methode wahrscheinlich nicht die beste, denn je nach Stoff dauert es zehn bis 20 Minuten, bis er knitterfrei ist. Wer also Wasser sparen will, sollte sich besser auf andere Tricks stützen.

2. Tipp: Eiswürfel im Tumbler

Auch bei diesem Trick profitierst du vom glättenden Effekt von Wasserdampf. Gib hierfür die Wäsche, die du gerne faltenfrei haben willst, mit einer Handvoll Eiswürfel in den Tumbler. Lass die Maschine etwa eine Viertelstunde laufen und ihren Zauber vollbringen – die schmelzenden Eiswürfel erzeugen Wasserdampf und lassen Knitter verschwinden.

Wichtig: Die Wäsche musst du anschliessend gleich aus dem Trockner nehmen, damit keine neuen Falten entstehen.

3. Tipp: Textilfaltensprays

Für alle Bügelmuffel gibt es auf dem Markt auch spezielle Sprays, die mit nur wenigen Spritzern Stoffe entknittern sollen.

Wie das geht? Bei der Anwendung von solchen Produkten streichst du die besprayten Kleider glatt und hängst sie dann zum Trockenen auf. Dies kann aber etwas dauern, warum sich die Methode bei Zeitdruck nicht unbedingt eignet.

Auch mit anderen Mixturen sollst du verknitterte Kleidung wieder schön bekommen. So etwa mit einer Mischung aus Wasser und Weichspüler, die denselben Effekt wie die Textilfaltensprays haben sollen.

4. Tipp: Essig

Doch nicht nur speziell dafür vorgesehen Sprays oder Weichspüler helfen beim Glätten von Kleidung, auch Essig ist ein Wundermittel, das vielfältig im Haushalt eingesetzt werden kann, wie eben auch beim Glätten.

Dafür einfach drei Teile warmes Wasser mit einem Teil Essig in einer Sprühflasche mixen, auf die betroffenen Stellen sprühen, aufhängen und trockenen lassen. Und keine Sorge, der Essig hinterlässt keinen starken Geruch.

5. Tipp: Föhn

Wer einen Haartrockner zur Hand hat – gibt es auch in den meisten Hotels –, kann ganz einfach Falten aus der Kleidung wegföhnen. Vor diesem Trick unbedingt daran denken, die Kleidung zu befeuchten, ansonsten klappt dieser Trick nicht.

Beim Vorgang selbst solltest du die zu bearbeitenden Stücke auf einen flachen Untergrund legen oder sie aufhängen, dann erzielst du das beste Ergebnis.

6. Tipp: Glätteisen

Ein anderes Haartool, das aber womöglich nicht jeder zu Hause hat, kann ebenfalls zum Bügeln zweckentfremdet werden: Mit dem Glätteisen entfernst du ganz einfach unerwünschte Falten aus Hemden oder anderen Kleidungsstücken. Es ist kleiner, handlicher und lässt sich so auch gut auf Reisen mitnehmen.

Bleib mit dem erhitzten Eisen aber nicht zu lange an einem Ort, ansonsten könnte der Stoff Schaden nehmen.

7. Tipp: Unter die Matratze legen

Bei diesem Trick verpuffen Knitter ganz im Schlaf – und du musst gar nicht viel dafür tun. Ausser alles gut vorzubereiten. Denn wenn du das nicht tust, kann das Ganze nach hinten losgehen, anstatt die Situation zu verbessern.

Leg die Kleidung einfach über Nacht unter die Matratze. Das Schwierige daran: Das gute Stück muss wirklich in die richtige Position gebracht werden, um so zu vermeiden, dass weitere Falten entstehen. Wichtig ist auch, dass der Untergrund vollkommen eben ist.

Gute Vorbereitung ist das A und O

Wie bei vielem anderen Themen gilt auch beim Glätten von Kleidung, auf die richtige Vorbereitung zu setzen. Denn wer prophylaktisch schon alles richtig macht, muss überhaupt gar nicht erst zum Bügeleisen greifen.

Es kann helfen, bei der Waschmaschine die Umdrehungen tiefer einzustellen, um so Knittern vorzubeugen. sda

Darum gilt: Die Schleuderzahl der Waschmaschine auf 800 Umdrehungen herunterschrauben – so wird die Wäsche nicht zu stark geschleudert –, die feuchte Kleidung anschliessend gut ausschütteln, glatt streichen und umgehend aufhängen.

Beim Aufhängen darauf achten, dass die Kleidung keiner Knickgefahr ausgesetzt ist. Heisst, die Wäsche am besten auf einen Kleiderbügel aufhängen und so trocknen lassen.

