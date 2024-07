Das schwedische Model Elsa Hosk weiss, was angesagt ist: Sie trägt ein Kleid im Milchmädchen-Schnitt. Instagram/hoskelsa

Diesen Sommer tragen wir alle ein ganz besonderes Kleid: Das Milchmädchen-Kleid feiert gerade einen regelrechten Hype. blue News verrät dir, was hinter dem Trend steckt und wie du ihn richtig stylst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In diesem Sommer tragen Fashionistas das sogenannte Milchmädchen-Kleid.

Der Trend zeichnet sich durch einen verspielten Look dank herzförmigem oder eckigem Ausschnitt sowie Puffärmeln aus.

Das Oberteil ist oft Corsage-ähnlich geschnitten.

Elemente wie Volants, Raffungen oder Bänder machen den femininen Country-Look perfekt. Mehr anzeigen

Das Leben auf dem Land ist entschleunigend, gelassen, romantisch – kein Wunder, dass wir uns danach sehnen.

Influencer*innen schwärmen seit einer Weile für diesen ländlichen Idealismus, der sogenannte Cottage-Core-Trend spiegelt sich in Sachen Dekoration, Kulinarik und Mode wider.

Vor allem in letzterem hat sich ein besonderes It-Piece durchgesetzt. Das Milchmädchen-Kleid wird gerade von allen getragen, die wissen, was modisch ist. Und setzt einen starken Kontrast zu den bunten und schrillen 90er- und 00er-Jahre-Trends, die zurzeit ebenfalls angesagt sind.

Das Milchmädchen-Kleid ist simpel, verspielt und eben das perfekte Sommerkleid. Typisch für den Schnitt ist ein eckiger oder herzförmiger Ausschnitt. Häufig verleihen Puffärmel dem Kleid einen verspielten Touch. Weitere Elemente wie Volants, Raffungen oder Bänder machen den femininen Country-Look perfekt. Der obere Bereich fällt vielfach Corsage-ähnlich aus.

Meistens kommt das angesagte It-Piece in schlichtem Weiss daher, doch es gibt auch Ausführungen in allen möglichen Farbtönen oder mit floralen Mustern.

Diverse Kombinationsmöglichkeiten

Das Kleid ist ein Statement an sich, sorgt für einen unangestrengten Look und braucht nicht viele Accessoires zusätzlich. Wer es elegant will, kombiniert am besten eine schicke Tasche, wie etwa einen herzigen Korb oder eine bunte Mini-Bag, sowie hübsche Sandalen dazu. Mit Boots und klobigem Schmuck kreiert man dagegen einen derben Stilbruch. Auch Sneakers und Jeansjacke machen sich gut zum Milchmädchen-Kleid.

Woher der Name dieses Trends rührt? Inspiration soll die Arbeitskleidung von Mägden aus früheren Zeiten gegeben haben. Damals zum Kühemelken getragen, müssen wir heute dieses Landleben nicht mehr ganz so verinnerlicht haben.

Denn, um sich diesem Look hingeben zu dürfen, ist es nicht zwingend notwendig, aufs Land zu ziehen. Auch in der Stadt lässt sich das Milchmädchen-Kleid durchaus ausführen.

Das begehrte Milchmädchen-Kleid tragen wir in diesem Sommer beim Stadtbummel, zum Picknick oder dann eben doch zum Landausflug. So oder so – es ist einfach immer ein echter Hingucker.

Falls du noch kein Milchmädchen-Kleid in deinem Schrank hängen hast, solltest du dir unbedingt eines besorgen. In der Galerie findest du Shopping-Inspiration:

Modetrend: Milchmädchen-Kleid Freizeitkleid von Stradivarius für rund 46 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Freizeitkleid von Bershka für circa 36 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch «Abito»-Bustierkleid von Vivienne Westwood für etwa 690 Franken, via Mytheresa. Bild: mytheresa.com Schwarzes Midikleid mit Volants und schmalen Trägern von & Other Stories für 229 Franken. Bild: stories.com Pinkes Modell von Abercrombie & Fitch für rund 105 Franken. Bild: abercrombie.com

