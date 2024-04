Paris Hilton in einem All-Black-Look. Cowboyhut und -boots sind beliebte Begleiter am Coachella. Imago/USA Today Network

In diesem Jahr sind die Coachella-Outfits irgendwie anders. Weniger Glitzer, Farbe, Federn, dafür mehr Basic. Schade, denn das Festival in Kalifornien strahlt ohne seinen modischen Charme deutlich weniger.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Coachella-Festival im US-Bundesstaat ist ein Schaulaufen von top gestylten und prominenten Gästen. Darunter tummeln sich Promis wie Hailey Bieber oder Taylor Swift.

Musik wird während des Festivals in der Wüste ein bisschen zur Nebensache und alle Welt blickt auf die Outfits der Besucherinnen und Besucher.

Fashionistas setzen in diesem Jahr vermehrt auf Basic Looks mit weniger Firlefanz.

Ausserdem hält sich der No-Pants-Trend noch etwas länger. Mehr anzeigen

Früher war ich immer so aufgeregt wie ein kleines Kind an Weihnachten, sobald das Coachella startete. Ich konnte es kaum erwarten, all die schillernden und bunten Looks mit ganz viel Pailletten, Glitzer und Federn zu sehen. Das häufig einfach so dahingesagte «Damals war alles besser» trifft in diesem Fall so richtig zu: Heute gilt, weniger ist mehr, und Stars wie Hailey Bieber oder Taylor Swift setzen auf eintönige All-Black-Outfits.

Im Grunde nichts Schlechtes – es sind tolle Looks, nicht falsch verstehen. Aber fürs Coachella? Ist immer auch Ansichtssache, für mich bringt 2024 jedoch Ernüchterung und hinterlässt eine wehmütige Stimmung. Denn von all den aufwendig kreierten Looks, die bei mir für Begeisterung sorgten und mit denen das Festivalgelände im kalifornischen Indio einst gespickt war, sind nicht mehr viele übrig geblieben.

Ein kleines Trostpflaster bleibt: Cowboyboots sind nach wie vor hoch im Kurs. Doch der Rest wirkt irgendwie wenig ausgefallen – und einfach Basic. Schon in den letzten Jahren tauchten immer mehr Fashionistas mit unifarbenen Tops auf, sogenannte Normcore-Outfits setzten sich durch.

Dabei war das Coachella immer wie so eine Grauzone, da, wo alles erlaubt ist, es keine Grenzen gibt und jeder sein eigenes Ding in Sachen Mode durchzieht. Mode-Trends lagen in weiter Ferne und hatten keinen Zutritt. Doch das ändert sich – Basic ist gerade ein grosses Ding und jetzt auch auf dem Festival in der Wüste angekommen, wo nicht nur das Line-up voll mit grossen Namen ist, sondern sich auch immer ganz viel prominente Gäste unter den Zuschauern tummeln.

Keine Hosen in Sicht

Auch Taylor Swift setzte bei ihrem Festivalbesuch mit Boyfriend Travis Kelce auf einen monochromen Look ganz in Schwarz. Und etwas anderes fällt auf: Ihr fehlt die Hose. Der totgesagte No-Pants-Trend hält also noch ein bisschen weiter an.

So macht es auch Hailey Bieber, die ihren Besuch auf dem Festivalgelände gleich auch noch mit Business verband. Für ihr Beauty-Unternehmen Rhode schmiss sie eine Party. Die Hosen hat sie zu Hause gelassen, trägt dafür eine weit geschnittene Lederjacke.

Ohne Beinbekleidung tauchte auch Schauspielerin Megan Fox bei einem abendlichen Event beim Nylon House auf. Ebenso von Kopf bis Fuss in Schwarz gekleidet – das geht ja schliesslich immer.

Heute sind die Outfits schlichter

Waren es früher vielfach auch vom Hippie-Stil inspirierte Boho-Looks, die es während der beiden Wochenenden am Coachella-Festival zu sichten gab, sind es heute einfach ungewohnt andere Outfits, die sich durchsetzen. Schlichter, weniger bunt und nicht mehr so aufwendig. Nein, damals war nicht alles besser, sondern heute ist eben einfach alles ein wenig anders.

Individualität und Selbstbewusstsein sind nach wie vor mit dabei. Herzig oder schillernd sind die meisten Looks zwar nicht mehr, kaum mehr lieblich verspielt mit Rüschen oder wallenden Röcken, sondern mehr derb, cooler und lässig. Viel Haut gibt es weiterhin, das gehörte schon immer dazu.

Ganz verschwunden sind sie aber aus dem Angebot noch nicht – die für das Coachella einmal so typisch aufwendigen und schillernden Outfits. Manche Fashionistas sind ihnen treu geblieben, halten sich an Altbewährtes.

Doch der Tenor gibt eine neue Musik an und wir sind schon gespannt auf das zweite Wochenende des Trendfestivals in der Wüste.

