Crocs für Hunde? Es scheint, als ob die Welt darauf gewartet hat. Denn die quietschbunte Pfotenbekleidung für Vierbeiner ist momentan auf der Website von Crocs ausverkauft. Und Paris Hilton wirbt dafür.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Crocs lanciert passende Schuhe für Mensch und Hund.

Die Hunde-Crocs, die für 50 Euro erhältlich sind, schützen Pfoten vor heissem Asphalt sowie Schmutz, und ermöglichen laut dem Unternehmen Hundebesitzer*innen modische Spaziergänge.

Paris Hilton wirbt als Werbegesicht für den Partnerlook mit ihrem Hund Prince Tokyo Gizmo.

Die Hunde-Crocs sind seit 23. Oktober verfügbar und aktuell vergriffen. Mehr anzeigen

Frauchen und Herrchen können jetzt im Partnerlook mit ihren Vierbeinern Gassi gehen. Crocs lanciert passendes Schuhwerk für Mensch und Tier. Verfügbar sind die Treter in marmoriertem Pink und Grün.

Zusammen mit dem Hundeartikel-Händler Bark wurden die Hunde-Crocs aus EVA-Schaum hergestellt. Die Gummischühchen seien für den «Einsatz das ganze Jahr über gedacht», ob das Hund wirklich braucht? Beim Gehen über heissen Asphalt schützen sie sicherlich. Und die Pfötchen bleiben dadurch schön sauber.

Trendsetter ist kein anderer als Prince Tokyo Gizmo Hilton. Oder wohl eher dessen Frauchen Paris Hilton (43), die zusammen mit Crocs einen Werbespot für die Hundeschühchen aufgenommen hat.

Die DJ und Hotelerbin sagt im Clip zu Gizmo: «You wanna twin with mommy?» Das heisst auf Deutsch so viel wie, ob der Chihuahua im Partnerlook mit Mama auftreten will. Plötzlich erscheinen Crocs an den Füssen – pardon – an den Pfoten des Vierbeiners.

50 Euro für ein Paar Hunde-Gummischühchen

Braucht die Welt wirklich Crocs für Hunde? Scheint so. Denn die Miniversionen für Vierbeiner sind aktuell ausverkauft. Auf der Website können sich Hundebesitzer*innen dafür anmelden, dass sie informiert werden, sobald Nachschub da ist.

Werden Crocs für Hunde zum neuen Trend? Noch am selben Tag sind die Schuhe für Vierbeiner ausverkauft. crocs.com

Lanciert hat Crocs die Hunde-Schuhe am 23. Oktober, dem nationalen Croc Day in den USA. Noch am selben Tag sind alle vergriffen.

Wer Gummischühchen aus der Pet-Crocs-Kollektion ergattern will, der bezahlt 50 Euro für ein Paar. Ein Schnäppchen nicht unbedingt.

Mehr Videos aus dem Ressort