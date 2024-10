Die Must-haves für einen modischen Herbst

Neue Saison, neue Modetrends: Die Must-haves für die Herbstgarderobe sind vor allem eines – braun- oder bordeauxfarben. In welche weiteren Trends du jetzt investieren solltest, erfährst du hier.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wie jede Saison bringt auch der diesjährige Herbst neue Modetrends.

Bordeauxrot und Schokoladenbraun sind die dominierenden Farbtöne der Saison.

Beliebt ist auch das Leopardenmuster.

In Sachen Jacke gibt es einen klaren Favoriten: Die Barn Jacket darf im Kleiderschrank nicht fehlen.

Schuhtechnisch sind es Stiefel mit weitem Schaft, die besonders angesagt sind. Mehr anzeigen

Der Sommer ist vorbei und die Jupes, Kleider und Sandalen verstaut. Seit ein paar Wochen spenden Trenchcoats, Wollmäntel oder Lederjacke wieder Wärme, Stiefel zieren die Füsse und Schals, Mützen liegen für den nahenden Winter parat.

Du hast dem Kleiderschrank noch kein Herbst-Update verpasst? Dann ist es jetzt allerhöchste Eisenbahn. Denn wie in jeder Saison bringt auch die diesjährige Übergangszeit wieder neue Trends und frische Must-haves.

In diesem Herbst sind es etwa nicht nur die Blätter, die sich rot und braun färben, sondern erstrahlen auch Fashionistas in denselben Tönen. Während sonst der Color-Blocking-Trend Farbe in die vielfach so triste Übergangszeit bringt, machst du jetzt mit gedeckten Farben wie Bordeauxrot und Schokoladenbraun alles richtig.

Die Trends der Stunde bringen aber nicht nur neue In-Töne, sondern auch andere Schnitte, Materialien und Muster. In die folgenden Pieces lohnt es sich jetzt zu investieren.

Trend-Alarm 1: Bordeauxrot und Schokoladenbraun

Alles braun macht der Oktober: Seit Anfang des Monats scheint in den Modegeschäften vor allem ein Ton zu dominieren – Braun ist der heimliche Star und kommt in allen möglichen Nuancen daher. Ganz beliebt ist ein dunkles Schokoladenbraun. Die unterschiedlichen Abstufungen lassen sich gut miteinander oder auch zu anderen Farben kombinieren.

Aber nicht nur Braun erobert gerade die Herzen der Modeprofis, neben dem gefragten Color-Blocking-Look erlebt eine andere schlichte Farbe einen regelrechten Hype: Bordeauxrot bringt die Augen von Fashionistas zum Leuchten. Die angesagte In-Farbe ziert derweil Nägel, begleitet dich aber auch in Form von Taschen, Stiefeln oder Kleidungsstücken.

Wer auf der Trendwelle mitsurfen will, kommt nicht um die beiden Farben herum und sollte sich sowohl ein gutes Stück in Braun als auch ein hübsches Piece in Bordeauxrot anschaffen. Lohnt sich!

Trend-Alarm 1: Schokoladenbraun und Bordeauxrot Tasche «Numéro Neuf Mini» von Polène für etwa 358 Franken. Bild: polene-paris.com Bordeauxrote Stiefel «khalie» von Mango für 229.95 Franken. Bild: mango.com Jacke in Oversize-Fit von H&M für 64.95 Franken. Bild: hm.com Langer Overall mit Gürtel von Zara für 129 Franken. Bild: zara.com Brauner Blazer von Rue de Femme für 185 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Trend-Alarm 1: Schokoladenbraun und Bordeauxrot Tasche «Numéro Neuf Mini» von Polène für etwa 358 Franken. Bild: polene-paris.com Bordeauxrote Stiefel «khalie» von Mango für 229.95 Franken. Bild: mango.com Jacke in Oversize-Fit von H&M für 64.95 Franken. Bild: hm.com Langer Overall mit Gürtel von Zara für 129 Franken. Bild: zara.com Brauner Blazer von Rue de Femme für 185 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch

Trend-Alarm 2: Leo-Print

Wie oft hast du ihn schon kommen und gehen sehen? Leo-Print is back again, und schleicht sich auf leisen Pfoten wieder in deine Garderobe. Denn tierische Muster, aber vor allem der Leopardenprint, begleiten dich in diesem Herbst auf Schritt und Tritt. Das auch dank des allgegenwärtigen Mob-Wife-Modetrends, der sich seit einer Weile hält.

Interpretiert wird das Leopardenmuster dabei in den unterschiedlichsten Formen und auch Farben. Ob auf Jacken, Hosen oder Taschen – sie alle gibt es im Herbst 2024 in tierischer Ausführung.

Trend-Alarm 2: Leo-Print Jacquard-Strickjacke mit Animal-Print von Zara für 59.90 Franken. Bild: zara.com Stiefeletten im Leo-Look von Stradivarius für 49.90 Franken. Bild: stradivarius.com T-Shirt mit gerafftem Detail von Mango für 35.95 Franken. Bild: mango.com Gemusterte Jeans von Ganni für 250 Franken, via Globus. Bild: globus.ch Jeansjacke «Emilia» von Neo Noir für 139 Franken, via Breuninger. Bild: breuninger.com Trend-Alarm 2: Leo-Print Jacquard-Strickjacke mit Animal-Print von Zara für 59.90 Franken. Bild: zara.com Stiefeletten im Leo-Look von Stradivarius für 49.90 Franken. Bild: stradivarius.com T-Shirt mit gerafftem Detail von Mango für 35.95 Franken. Bild: mango.com Gemusterte Jeans von Ganni für 250 Franken, via Globus. Bild: globus.ch Jeansjacke «Emilia» von Neo Noir für 139 Franken, via Breuninger. Bild: breuninger.com

Trend-Alarm 3: Cardigans

Ein Trend, der richtig gemütlich ist und den du mit Sicherheit auch schon zu Hause hast: Cardigans haben gerade die Nase vorne und begleiten dich durch die kühle Jahreszeit. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie taillenbetont oder weit geschnitten sind. Mit Krägli bekommen sie ein hübsches Detail, Zopfstrick- oder schicke Goldknöpfe verleihen dem Cardigan das gewisse Etwas. Den cozy Begleiter gibt es in allen möglichen Varianten. Das Wichtigste: Er spendet Wärme und umhüllt uns wie eine innige Umarmung.

Trend-Alarm 3: Cardigans Gerippter Cardigan von H&M für 39.95 Franken. Bild: hm.com Cardigan mit Kontrastabschlüssen von Mango für 69.95 Franken. Bild: mango.com Feinstrick-Cardigan aus 100 Prozent Kaschmir von La Redoute Collections für 135 Franken. Bild: laredoute.ch Kaschmir-Rundhalsstrickjacke von Polo Ralph Lauren für 749 Franken. Bild: ralphlauren.ch Gerippte Strickjacke aus Mohair-Mix von & Other Stories für 149 Franken. Bild: stories.com Trend-Alarm 3: Cardigans Gerippter Cardigan von H&M für 39.95 Franken. Bild: hm.com Cardigan mit Kontrastabschlüssen von Mango für 69.95 Franken. Bild: mango.com Feinstrick-Cardigan aus 100 Prozent Kaschmir von La Redoute Collections für 135 Franken. Bild: laredoute.ch Kaschmir-Rundhalsstrickjacke von Polo Ralph Lauren für 749 Franken. Bild: ralphlauren.ch Gerippte Strickjacke aus Mohair-Mix von & Other Stories für 149 Franken. Bild: stories.com

Trend-Alarm 4: Trainerhosen

Im Herbst kann's einfach nicht cozy genug sein. Darum freut's umso mehr, wenn bequeme Kleidungsstücke zu angesagten It-Pieces werden. So hat es sich mit der Trainerhose, die an den Fashion Weeks bei vielen Street Styles gesichtet wurde. Womöglich haben die Olympischen Spiele auch ihren Beitrag dazu geleistet, dass seit einiger Zeit sportliche Looks angesagt sind.

Neben klassischen Modellen von Adidas oder Nike gibt es auch bei Zara und Co. modische Jogger Pants, die kombiniert mit einem Blazer und Sneakers den perfekten Alltagslook ergeben. Stilbruch garantiert!

Trend-Alarm 7: Trainerhosen Weite Hose mit Seitenstreifen von Zara für 49.90 Franken. Bild: zara.com Graue Jogginghose «Pant Wide» von Nike Sportswear für 100 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch 70s-Oversized-Trainingshose in der Farbe «Shadow Brown» von Adidas für 120 Franken. Bild: adidas.ch Grüne «Adibreak»-Hose von Adidas für 85 Franken. Bild: adidas.ch Jogger Pants mit Kordel von Mango für 45.95 Franken. Bild: mango.com Trend-Alarm 7: Trainerhosen Weite Hose mit Seitenstreifen von Zara für 49.90 Franken. Bild: zara.com Graue Jogginghose «Pant Wide» von Nike Sportswear für 100 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch 70s-Oversized-Trainingshose in der Farbe «Shadow Brown» von Adidas für 120 Franken. Bild: adidas.ch Grüne «Adibreak»-Hose von Adidas für 85 Franken. Bild: adidas.ch Jogger Pants mit Kordel von Mango für 45.95 Franken. Bild: mango.com

Trend-Alarm 5: Wildleder

An den Fashion Weeks dieser Welt kam es wieder auf den Trend-Radar der Designer*innen: Wildleder war unter anderem bei Prada oder Staud auf dem Laufsteg zu sehen. Accessoires und Kleidungsstücke aus Wildleder waren zuletzt ein bisschen in der Versenkung verschwunden, kommen in dieser Saison aber wieder ganz gross raus.

Ob das mit dem Trend-Alarm um Braun zu tun hat oder das Material einfach im Alleingang ein Revival erlebt, sei dahingestellt. Klar ist, Wildleder passt ganz wunderbar in die Übergangszeit.

Trend-Alarm 4: Wildleder Wildleder-Jacke mit Knöpfen von Massimo Dutti für 399 Franken. Bild: massimodutti.com Lederrock mit Schlitz von Luisa Cerano für 749 Franken, via Breuninger. Bild: breuninger.com Weiche Wildlederstiefel von Arket für 479 Franken. Bild: arket.com Tasche «The Midi New York» von DeMellier für 570 Franken. Bild: demellierlondon.com «Taramw»-Mantel von My Essential Wardrobe 899 Franken, via Companys. Bild: companys.com Trend-Alarm 4: Wildleder Wildleder-Jacke mit Knöpfen von Massimo Dutti für 399 Franken. Bild: massimodutti.com Lederrock mit Schlitz von Luisa Cerano für 749 Franken, via Breuninger. Bild: breuninger.com Weiche Wildlederstiefel von Arket für 479 Franken. Bild: arket.com Tasche «The Midi New York» von DeMellier für 570 Franken. Bild: demellierlondon.com «Taramw»-Mantel von My Essential Wardrobe 899 Franken, via Companys. Bild: companys.com

Trend-Alarm 6: Businesscore

Ein bisschen Schick hat noch nie geschadet, oder? Das denkt sich die Modewelt schon seit mehreren Saisons. Und auch im Herbst geht es mit dieser Devise weiter. Officewear bleibt trendy, sorgt für tägliche Eleganz und Bosslady-Auftritte.

Um auf den Ganzkörper-Businesscore-Look zu setzen, trägst du zum Komplettanzug mit Nadelstreifen ein weisses Hemd oder stylst gar die Krawatte dazu. Kostüme oder Blazer mit extrabreiten Schultern sorgen für die Extraportion Business-Ästhetik.

Trend-Alarm 5: Businesscore Blazer mit Nadelstreifen von Mango für 129.95 Franken. Bild: mango.com Passende Anzughose von Mango für 69.95 Franken. Bild: mango.com Schlichte weisse Hemdbluse von Ganni für 199 Franken, via Globus. Bild: globus.ch Taillierter Blazer mit Nadelstreifen von La Redoute Collections für 64.95 Franken. Bild: laredoute.ch Macht den Look komplett: Hose in weiter Form mit Bundfalten ebenfalls von La Redoute Collections für 44.95 Franken. Bild: laredoute.ch Trend-Alarm 5: Businesscore Blazer mit Nadelstreifen von Mango für 129.95 Franken. Bild: mango.com Passende Anzughose von Mango für 69.95 Franken. Bild: mango.com Schlichte weisse Hemdbluse von Ganni für 199 Franken, via Globus. Bild: globus.ch Taillierter Blazer mit Nadelstreifen von La Redoute Collections für 64.95 Franken. Bild: laredoute.ch Macht den Look komplett: Hose in weiter Form mit Bundfalten ebenfalls von La Redoute Collections für 44.95 Franken. Bild: laredoute.ch

Trend-Alarm 7: Double Denim

Denim on Denim? Das schaut super cool aus, finden Fashionistas. Und das nicht erst seit Kurzem, sondern schon eine ganze Weile. Der Canadian-Tuxedo-Trend geht also noch etwas weiter.

So einfach gehts: Oben Jeans und unten Jeans – voilà! Dies kann als Oberbekleidung in Form von Denimjacken oder -hemden geschehen, aber auch eng sitzende Tops oder Westen aus dem beliebten Stoff sind eine Möglichkeit. Dunkle Waschungen verleihen dem Look eine gewisse Eleganz und schauen très chic aus.

Trend-Alarm 6: Double Denim «The Original Trucker-Jacke» von Levi's für 159.90 Franken. Bild: levi.com Wide-Leg-Jeans von Levi's für 139.90 Franken. Bild: levi.com Denim-Shacket von H&M für 49.95 Franken. Bild: hm.com Jeansjacke in der Farbe «Lght Blue Denim» von Selected Femme für 180 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Helle Jeanshose mit weitem Beinschnitt von Only für 39.95 Franken. Bild: only.com Trend-Alarm 6: Double Denim «The Original Trucker-Jacke» von Levi's für 159.90 Franken. Bild: levi.com Wide-Leg-Jeans von Levi's für 139.90 Franken. Bild: levi.com Denim-Shacket von H&M für 49.95 Franken. Bild: hm.com Jeansjacke in der Farbe «Lght Blue Denim» von Selected Femme für 180 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Helle Jeanshose mit weitem Beinschnitt von Only für 39.95 Franken. Bild: only.com

Trend-Alarm 8: Barn Jackets

Unter den Jacken gibt es aktuell einen Stern, der heller leuchtet als die anderen. Sogenannte Barn Jackets lassen den Trenchcoat auf die Ersatzbank rücken und sind gerade der letzte Schrei. Der Name rührt daher, dass die Jacken ursprünglich für Arbeiten auf dem Land oder in der Scheune entworfen wurden. Scheune heisst auf Englisch «barn». Sie erinnern aber auch an englische Jagdbekleidung. Auf jeden Fall vollenden sie gerade den Look von vielen Influencerinnen und machen dabei eine gute Figur.

Trend-Alarm 8: Barn Jackets Carcoat aus Baumwolltwill von H&M für 89.95 Franken. Bild: hm.com Gewachste Steppjacke mit Cordkragen von Zara für 89.90 Franken. Bild: zara.com Lockere Duffle-Jacke aus Baumwolle von & Other Stories für 279 Franken. Bild: stories.com Modell von Pull&Bear für 49.90 Franken, via About You. Bild: aboutyou.ch Jacke «OG Detroit» von Carhartt für 249 Franken. Bild: carhartt-wip.com Trend-Alarm 8: Barn Jackets Carcoat aus Baumwolltwill von H&M für 89.95 Franken. Bild: hm.com Gewachste Steppjacke mit Cordkragen von Zara für 89.90 Franken. Bild: zara.com Lockere Duffle-Jacke aus Baumwolle von & Other Stories für 279 Franken. Bild: stories.com Modell von Pull&Bear für 49.90 Franken, via About You. Bild: aboutyou.ch Jacke «OG Detroit» von Carhartt für 249 Franken. Bild: carhartt-wip.com

Trend-Alarm 9: Stiefel mit weitem Schaft und Ugg Boots

Schuhtechnisch gibt es im Herbst einige Trends. Vor allem zwei stechen besonders heraus. Während es für den einen womöglich noch zu wenig kalt ist, macht der andere bereits jetzt grosse Schritte: Stiefel mit weitem Schaft sind das Must-have der Saison, wenn es um Fussbekleidung geht. Am angesagtesten sind sie in spitzer Form und mit einem kleinen Kitten-Heel-Absatz. Schwarz passt zu allem, aber auch in Kroko-Optik, als Bordeaux-Lack-Version oder aus Wildleder begeistern sie.

Wer seinen Schuhschrank im letzten Jahr noch nicht damit ausgestattet hat, sollte es nun spätestens tun: Auch in diesem Jahr tragen Modebegeisterte wieder Ugg Boots. Ja, Pardon – hierbei handelt es sich nicht um das schönste Schuhwerk aller Zeiten, dafür werden Träger*innen mit Bequemlichkeit und wohliger Wärme belohnt. Die «Tazz»-Pantoletten der australischen Marke sind besonders gefragt, dazu hohe Socken, und fertig ist der Cozy-Look.

Trend-Alarm 9: Stiefel mit weitem Schaft und Ugg Boots Stiefel «Evita» von Alohas für 420 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Stiletto-Boots mit weitem Schaft aus Leder von NA-KD für 119.95 Franken. Bild: na-kd.com Braune Stiefel «Anja Boot 70» von Paris Texas für 700 Franken, via Globus. Bild: globus.ch «Women's Tazz» in der Farbe «Chestnut» von Ugg für 139.95 Franken. Bild: ugg.com Stiefel im Ugg-Boots-Stil von Graceland für 47.95 Franken, via Dosenbach. Bild: dosenbach.ch Trend-Alarm 9: Stiefel mit weitem Schaft und Ugg Boots Stiefel «Evita» von Alohas für 420 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Stiletto-Boots mit weitem Schaft aus Leder von NA-KD für 119.95 Franken. Bild: na-kd.com Braune Stiefel «Anja Boot 70» von Paris Texas für 700 Franken, via Globus. Bild: globus.ch «Women's Tazz» in der Farbe «Chestnut» von Ugg für 139.95 Franken. Bild: ugg.com Stiefel im Ugg-Boots-Stil von Graceland für 47.95 Franken, via Dosenbach. Bild: dosenbach.ch

