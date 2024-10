Bei der Vetements-Show an der Paris Fashion Week im September 2024 präsentierte das US-Model Gigi Hadid ein aussergewöhnliches Kleid – aus DHL-Paketband. Bild: IMAGO/Alain-Gil Gonzalez/ABACAPRESS.COM

Die Paris Fashion Week steht für Luxus und Eleganz. Zwischen dem 23. September und 1. Oktober präsentierten Designer ihre neuen Kollektionen. Das waren die Highlights der Modewoche in Frankreichs Hauptstadt.

Der Modemonat September ist vorbei. Und damit auch die grossen Fashion Weeks dieser Welt. Schlusslicht machte wie in jedem Jahr Paris. Modebegeisterte fiebern den Shows in Frankreichs Hauptstadt immer schon im Vorfeld entgegen. Denn dort zeigt die Crème de la Crème der Fashionbranche ihre neuen Kollektionen.

Ob Balenciaga, Loewe, Alexander McQueen, Hermès, Dries Van Noten, Balmain oder Sain Laurent – sie alle präsentierten ihre Kreationen für den Frühling und Sommer 2025.

Doch nicht nur die Mode selbst interessiert, auch der Rahmen drumherum gibt zu reden. Und die grosse Frage: Wer läuft bei wem mit? In diesem Jahr gab es Stolperer von gleich zwei grossen Model-Ikonen. Das sind die Highlights der Modewoche in Paris.

1. Alessandro Micheles Laufstegdebüt für Valentino

Ob er nervös war? Zumindest gab der neue Kreativdirektor von Valentino, Alessandro Michele (51), sein Laufstegdebüt. Der Designer war zuvor künstlerischer Leiter bei Gucci, im Frühjahr trat er bei Valentino in die Fussstapfen von Pierpaolo Piccioli (57).

Sehnlichst erwartet, erfüllte Michele die Erwartungen: Alles andere als schlicht, dafür mit viel Extravaganz, Schleifen und floralen Prints überzeugten die Looks des neuen Valentino-Kreativdirektors. Das Modehaus fasst den Laufstegauftakt Micheles auf Instagram kurz und knapp zusammen: «Die Neuerfindung und Wiedergeburt einer Erzählung, historischer Hauscodes und neuer Inspirationen.»

2. Dior kombinierte glamourös und sportlich

Zwar ist Olympia vorbei, doch sportliche Schnitte scheinen aktuell die grossen Designer*innen zu inspirieren. Und auch das Luxushaus Dior geht mit der Zeit: Kreativdirektorin Maria Grazia Chiuris (60) kombinierte für die neue Frühling-Sommer-Kollektion Haute Couture mit sportlichen Elementen. Bodys, Fransenröcke, hochgeschnürte Sneaker-Stiefel, Pfeil und Bogen versprühten einen Vibe von Amazonen-Kriegerprinzessinnen.

3. 2000er-Flashback bei Balenciaga

Demna (43) ist Chefdesigner des Hauses Balenciaga. Seit 2015 überrascht er immer wieder mit ausgefellanen Kollektionen. Seine Looks für die kommende Frühling-Sommer-Saison sind nichts anderes, als Fashion-Fans von ihm kennen: Sie kombinieren Sexyness, Glamour, Coolness und Trends, sie fallen auf, geben zu reden und halten sich in Sachen Kreativität nicht zurück.

Es ist eine Art Hommage an die 2000er-Jahre. Zum Hit von Britney Spears (42) stolzierten die Models über den Laufsteg. Zuerst in hautengen, an Dessous erinnernden Outfits, danach an Oversize-Looks. Bei den Männern zelebrierte er tief sitzende Hüftjeans, ein Y2K-Trend, der damals vor allem Frauen zierte. Auffallend waren auch die futuristischen Matrix-Sonnenbrillen. Ob die sich im Alltag durchsetzen werden? Wird sich zeigen.

4. Isabel Marant feierte Boho-Style mit viel Fransen

Boho-Vibes bei Isabel Marant: Die französische Modeschöpferin kehrte für ihre neue Kollektion zurück zu ihren Wurzeln und zelebrierte den verspielten Boho-Look mit viel Fransen, Velouorsleder, warmen Tönen – und flachen Römersandalen sowie weichen Velourslederstiefeln im Mokassin-Stil. Models ohne High Heels? Wohl eher untypisch für die Fashion Week, aber Isabel Marant (57) zeigte, dass es genauso schick aussehen kann, wenn Frauen auf hohe Absätze verzichten. Die zeitgenössischen Looks vereinten mit Cut-outs, Folkloremustern, Schnürdetails, Stickereien und verzierten Crossbody-Bags gekonnt Leichtigkeit und Eleganz.

5. Ganni zum ersten Mal an der Paris Fashion Week

Das dänische Label Ganni kehrt zwar seiner Heimat den Rücken, gab in diesem Jahr sein Paris-Fashion-Week-Debüt, doch blieb es dabei den Wurzeln der Marke treu. Gegensätze ziehen sich bekanntlich an und so kombinierte die beliebte Marke maskulin und feminin oder praktisch mit romantisch. Rüschendetails und zarte Blüten gehören genauso zu der Handschrift von Ganni als auch Sportswear-Züge. Durchsichtige Elemente werden durch strukturierte Oberbekleidung wieder ausgeglichen. Understatement und nach Aufmerksamkeit schreiende Pieces machen Ganni aus, aber auch verspielte und leichte Eigenschaften gehören zum dänischen Label.

6. Gigi Hadid stolperte im knappen Kleid aus DHL-Tape

Das gelbe Kleid von Vetements, das Gigi Hadid (29) an der Paris Fashion Week präsentierte, sorgte für ausgiebige Reaktionen in Social Media. Nicht nur, da es aus gelbem DHL-Klebeband bestand, sondern auch, weil das Model darin beinahe stolperte. Doch ganz professionell lief die 29-Jährige einfach weiter, als ob nichts gewesen wäre.

7. Auch Heidi Klum stolperte

Gigi blieb nicht die Einzige, die sich einen Stolperer erlaubte. Schon bei der Eröffnungsshow der Paris Fashion Week – die nicht ein Mode-, sondern ein Beautylabel ausrichtete – passierte Heidi Klum (51) ein Missgeschick: Die Model-Mama kehrte für L'Oréal in Paris wieder auf den Laufsteg zurück, wobei ihr Comeback nicht ganz glattlief, denn sie stolperte. Ihr Schuh hatte sich im schwarzen Latexkleid verheddert. Doch wie das Profi-Model, das sie ist, lächelte sie den Fehltritt einfach weg und lief weiter.

8. Bella Hadid zurück auf dem Laufsteg für Saint Laurent

Nach einer zweijährigen Pause meldete sich Gigis Schwester Bella Hadid (27) auf dem Laufsteg zurück, als ob sie nie weggewesen wäre. Das Mannequin teilte im Oktober 2022 mit, dass sie sich eine Auszeit gönnen werde. In den letzten Jahren lag ihr Fokus auf ihrer Gesundheit. Für Saint Laurent lief sie in einem weit geschnittenen Anzug und markanter Brille, die an den typischen Look von Markengründer Saint Laurent (1936–2008) denken liess, über den Laufsteg.

9. Teuerste Tasche der Welt bei Rabanne

Dass Luxustaschen ihren Preis haben, ist nichts Neues, aber 250'000 Euro scheinen dann doch ganz schön teuer. Auf diesen Preis wird eine Tasche aus der Frühling-Sommer-Kollektion des Hauses Rabanne geschätzt, die an der Pariser Modewoche präsentiert wurde. Das gute Stück ist eine Hommage an ein Minikleid, das das Label 1968 für die Stilikone Françoise Hardy (1944–2024) geschneidert hat. Wie das damals als teuerstes der Welt gehandelte Kleid besteht auch die Schultertasche aus Goldplatten. Für das Täschchen, das in Zusammenarbeit mit dem legendären Juwelier Arthus Bertrand entstand, wurden 100 Goldmedaillons aus 18-karätigem Gold in mehr als 100 Stunden feinster Handarbeit zusammengesetzt. Ob sie ein Einzelstück bleibt, ist noch nicht bekannt.

Rabanne has revealed the "most expensive bag" in the world, made of 18-karat gold. The piece will be priced at €250,000 EUR 😳 pic.twitter.com/zZ8UZ3oIRA — HYPEBEAST (@HYPEBEAST) September 26, 2024

