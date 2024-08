Gigi Hadid wird eines der Models sein, die im Herbst beim Fashion-Show-Comeback von Victoria's Secret dabei sind. IMAGO/ABACAPRESS

Im Herbst schweben die Engel wieder. Victoria's Secret schickt nach langer Auszeit erstmals wieder seine Models auf den Laufsteg. Die letzte Show fand 2018 statt: Grund dafür waren damals mehrere Kontroversen.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Unterwäschelabel Victoria's Secret veranstaltete 2018 die letzte Ausgabe seiner Modeschau.

Grund dafür waren mehrere Kontroversen.

Nun kehrt die begehrte Fashion Show zurück – mit vielen berühmten Engeln.

Mit dabei sein sollen auch Gigi Hadid und Tyra Banks. Mehr anzeigen

2018 flogen die Engel zum letzten Mal. Kurz darauf wurde bekannt, dass es die vorerst letzte Modenschau des Unterwäscheunternehmens Victoria's Secret gewesen sein sollte.

Das Aus der legendären Fashion Show, die üblicherweise im US-Fernsehen übertragen wurde und bis zu zwölf Millionen Zuschauer*innen verzeichnete, kam inmitten von diversen Kontroversen.

So wurde kritisiert, dass Victoria's Secret nur vollkommen durchtrainierte Models auf dem Laufsteg präsentierte. In einem «New York Times»-Artikel erhoben kurz darauf mehrere mutmassliche Opfer Vorwürfe gegen den Modenschau-Gründer Ed Razek. Ebenfalls nicht förderlich: Victoria's-Secret-Boss Les Wexner war eng mit dem verurteilten Straftäter Jeffrey Epstein befreundet.

Im Mai dieses Jahres kündigte die Dessousmarke schliesslich ihre Rückkehr auf den Laufsteg an. Die Engel sollen im Herbst 2024 wieder für eine Show zusammenfinden.

Das Comeback soll eine neue Ära einläuten und alles widerspiegeln, was Victoria's Secret heute ist, heisst es in der Instagram-Ankündigung. «Plus alles, was du kennst und liebst – Glamour, Laufsteg, Flügel, musikalische Unterhaltung und mehr!»

Viele nahmhafte Engel kehren zurück

Doch was wäre ein Rückkehr ohne die ganz grossen Namen? Victoria's Secret hat viele Models zu Superstars gemacht. Bereits Teil der Laufsteg-Liste sind Candice Swanepoel (35), Imaan Hammam (27), Grace Elizabeth (27), Taylor Hill (28) sowie Plus-Size-Model Paloma Elsesser (32).

Und nun haben zwei weitere berühmte Victoria's-Secret-Gesichter ihre Teilnahme bestätigt: Gigi Hadid (29) sowie Tyra Banks (50). Die beiden Models gaben ihr Dabeisein via Instagram bekannt.

In einem kurzen Clip stöckelt Hadid im Glitzerkleid in die Lobby eines Hotels und begegnet dort Banks, die zuerst mit dem Rücken zu ihr steht. Auf ihrer Jacke steht «Victoria’s Secret Fashion Show 2024». Als sie sich umdreht, freut sich Hadid, Banks überreicht ihr ein goldenes Kuvert – die Einladung zur Fashion Show. Die Karte verrät: Die Show wird am 15. Oktober in New York stattfinden.

Banks wird damit 19 Jahre nach ihrer letzten Laufstegshow für Victoria's Secret zurückkehren. Sie lief während ihrer Amtszeit beim Lingerielabel in insgesamt neun Modeschauen mit. Hadid war auch nach dem Ende der beliebten Fashion Shows weiterhin bei Victoria's Secret als Model unter Vertrag.

