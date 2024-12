Staatsbesuch in Grossbritannien: Prinzessin Kate und Prinz William begrüssen den Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani und seine Frau Jawaher. Bild: IMAGO/i Images

Neben Prinzessin Kate modisch aufzufallen – es gibt sicher einfachere Aufgaben. Sheika Jawaher, die erste Ehefrau des Emirs von Katar, liess sich beim Staatsbesuch in Grossbritannien deswegen nicht ins Boxhorn jagen.

Begrüsst wurde das royale Paar vom britischen Thronfolger Prinz William und seiner Frau Kate.

Neben der 42-jährigen Prinzessin von Wales mit der Kleiderwahl modisch aufzufallen – es gibt sicher leichtere Aufgaben.

Sheika Jawaher liess sich jedoch nicht einschüchtern. Die 39-Jährige entschied sich zur Begrüssung für einen bodenlangen beigen Mantel. Mehr anzeigen

Prinzessin Kate begrüsste diese Woche den Emir von Katar im Rahmen ihres bedeutendsten öffentlichen Auftritts seit Beginn ihrer Krebsbehandlung im vergangenen Winter.

Gemeinsam mit Ehemann Prinz William hiess die 42-Jährige Scheich Tamim bin Hamad Al Thani und die erste seiner drei Frauen, Sheika Jawaher, im Namen von König Charles III. in London willkommen.

Neben Kate modisch aufzufallen – es gibt sicher einfachere Herausforderungen. Sheika Jawaher liess sich deswegen nicht entmutigen.

Burgunderrot für den Emir von Katar

Prinzessin Kate trug beim royalen Empfang ein burgunderrotes Kostüm. Ihr Mann nahm die Farbe in seiner Krawatte auf. Er trug – wie der Emir von Katar – einen dunklen Anzug, währenddessen Sheika Jawaher sich für einen bodenlangen beigen Mantel mit grossen goldenen Knöpfen entschied.

Der Emir von Katar hat drei Ehefrauen – als First Lady hält die 39-jährige Jawaher eine besondere Rolle inne. Sie begleitet ihren Mann regelmässig zu wichtigen Terminen im Ausland.

Zusammen hat das Paar, welches 2005 heiratete, zwei Söhne und zwei Töchter. Jawaher stammt aus einer einflussreichen Familie. Ihr Vater war früher Katars Regierungschef. Mit ihrem Ehemann ist sie entfernt verwandt – die beiden sind Cousins zweiten Grades.

2009 heiratete der Scheich seine zweite Ehefrau Sheikha Al-Anoud bint Mana Al Hajri. Sechs Jahre später gab er seiner dritten Ehefrau Noora bint Hathal ad-Dosari das Jawort. Mit seinen drei Frauen hat der Emir von Katar insgesamt 13 Kinder.

Tamim regiert Katar seit 2013

Scheich Tamim bin Hamad Al Thani wurde 1980 als Sohn des damaligen Emirs in Katar geboren. Der kleine Wüstenstaat zählt zu den reichsten Ländern in der Golfregion. Katar ist seit seiner Unabhängigkeitserklärung vom Vereinigten Königreich 1971 eine absolute Monarchie. Tamim regiert das Land seit elf Jahren.

Sheika Jawaher hatte ihren Mann zuletzt zur Beerdigung von Queen Elizabeth II. im September 2022 nach London begleitet. Für noch mehr Wirbel, zumindest im Heimatland Katar, sorgte der Spanien-Besuch des royalen Paares im Sommer des gleichen Jahres.

Beim Treffen mit König Felipe und Letizia von Spanien fiel Sheika Jawaher nicht nur wegen ihres bodenlangen Chanel-Mantels auf, sondern es war, also laut dem Online-Portals «The Arab Weekly», auch ihr erster öffentlicher Auftritt bei dem sie ohne Schleier auftrat.

Menschenrechtsgruppen kritisieren den Staatsbesuch

In Katar wäre so ein Auftritt kaum möglich. Im arabischen Land dürfen sich Frauen in der Öffentlichkeit ausschliesslich vollverschleiert zeigen. Beim aktuellen Staatsbesuch in Grossbritannien präsentierte sich Jawaher neben Kate und William nun in Europa ein weiteres Mal ohne Schleier.

Menschenrechtsgruppen kritisieren den Staatsbesuch des Emirs und seiner Frau. Immer wieder gibt es Berichte über Menschenrechtsverletzungen in Katar.

«Der König rollt den roten Teppich für den Emir von Katar aus, obwohl er ein Land führt, in dem die männliche Vormundschaft und andere diskriminierende Gesetze gegen Frauen fortbestehen und in dem LGBT-Personen diskriminiert werden», sagt Yasmine Ahmed, britische Direktorin von Human Rights Watch, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Diese problematische Menschenrechtsbilanz hätten beim jetzigen Staatsbesuch angegangen werden müssen, so Ahmed weiter.

