So schmeckt der Sommer: Für das beste Gelato braucht's nur vier Zutaten Wenn die Sonne wieder brennt, kühlst du dich am besten mit einem erfrischenden Gelato ab. Dazu musst du aber nicht unbedingt zum traditionellen Glace-Stand an der Ecke gehen. 11.07.2022

Wenn die Sonne wieder brennt, kühlst du dich am besten mit einem erfrischenden Gelato ab. Dazu musst du aber nicht unbedingt zum traditionellen Glace-Stand an der Ecke gehen.

Von Vania Spescha, Stephanie Süess und Martina Baltisberger Vania Spescha, Stephanie Süess und Martina Baltisberger

Es gibt doch nichts Schöneres, als mit einer feinen Glace durch die Stadt zu schlendern. Oder im eigenen Garten zu entspannen. Oder am Fluss entlang zu spazieren. Eigentlich machen Gelati überhaupt alles besser.

blue News Moderatorin Vania Spescha besucht deshalb im Video das «Bruno Lorenzo Gelato Lab» in Basel und schaut dem Gelatiere Yves Wüthrich über die Schultern.

Yves verrät dabei einige seiner Geheimnisse und zeigt, dass die perfekte Glace mit den richtigen Hilfsmitteln auch zu Hause klappen kann.

Das Rezept für das Erdbeersorbet aus dem Video:

450 g feiner Zucker

50 g Traubenzucker

1 kg Erdbeeren

250 ml Wasser mit Zucker und Traubenzucker zum Kochen bringen. Den Sirup vom Herd nehmen und abkühlen lassen, dann das Erdbeerpüree untermischen.

Die Mischung durch ein Sieb streichen und für 4 Stunden in den Kühlschrank stellen. Dann in die Schüssel der Eismaschine füllen (diese muss zuvor 12 Stunden im Gefrierschrank gekühlt worden sein).

Die Schüssel in die Eismaschine stellen und diese 25 bis 30 Minuten laufen lassen, bis ein sämiges Sorbet entsteht.

Kinder mögen dieses Sorbet besonders am Stiel. Verrühre es dann nur 15 bis 20 Minuten und gib es noch zähflüssig in die Formen. Setze dann Stiele hinein und stelle sie für mindestens 4 Stunden in den Gefrierschrank.