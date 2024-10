Besteck aus Silber läuft nach einer gewissen Zeit schwarz an oder manchmal bleiben nach einem Spülgang Wasserflecken, Spülmittelreste oder Flugrost auf Gabel, Messer und Löffel zurück. Unsplash/alterego_swiss

Dein Besteck aus Silber hat Flecken nach dem Waschen, ist angelaufen oder hat Flugrost angesetzt? Mit einfachen Hausmitteln polierst du Gabel, Messer und Löffel wieder auf Hochglanz.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Regelmässige Nutzung verhindert das Anlaufen von Silberbesteck, während Alufolie im Geschirrspüler Wasserflecken und Flugrost vermeiden kann.

Eine Mischung aus Backpulver, Essig und Klarspüler, mit kochendem Wasser übergossen, reinigt schmutziges Silber effektiv.

Hausmittel wie Zitronensäure oder Salz lassen Silberbesteck wieder glänzen. Mehr anzeigen

Für den Besuch muss das gute Besteck her. Doch sobald es aus der Schublade geholt wird, ist die Überraschung gross: Das Silber ist angelaufen, hat Wasserflecken oder Flugrost angesetzt. Vor allem wer sein gutes Besteck nicht häufig nutzt, kennt das Problem.

Einfachste Lösung, um Eintrübungen zu vermeiden, ist es, das Silberbesteck regelmässig zu verwenden. Denn meist entstehen diese aufgrund von Nicht-Benutzung – eine normale Reaktion des Edelmetalls auf die Aussenluft.

Willst du das gute Besteck dennoch für spezielle Anlässe aufbewahren, gibt es ein paar Hausmittel, die dir beim Polieren vor dem Einsatz helfen.

Wenn Besteck fleckig aus der Spülmaschine kommt, gilt es Folgendes zu beachten: Der Besteckkorb sollte nicht zu sehr überladen werden, damit das Wasser auch überall rankommt.

Unbedingt überprüfen, ob die Maschine genügend Salz hat.

Vielleicht wäre eine gründliche Reinigung oder Entkalkung der Maschine mal wieder fällig. Mehr anzeigen

Ein kleiner Tipp am Rande: Alufolie im Geschirrspüler ist eine Wohltat fürs Silberbesteck, denn dank einer Reaktion mit dem Geschirreiniger glänzen Gabel, Messer und Löffel nach dem Spülgang wie neu. Auch Flugrost wird dadurch vermieden.

Backpulver, Essig und Klarspüler

Wie so oft haben TikToker*innen auch für dieses Problem hilfreiche Tipps zur Hand. Am häufigsten empfohlen wird eine Mischung aus Backpulver, Essig und Klarspülmittel. Dafür das Besteck in eine Gelte geben, ein Päckchen Backpulver darüber streuen und etwa drei Esslöffel hinzugeben. Anschliessend grosszügig mit Klarspüler tränken und den Behälter mit kochendem Wasser übergiessen. Eine Viertelstunde einwirken lassen und polieren – parat sind die guten Stücke.

Zitronensäure

Die gute Zitrone hat so einige Fähigkeiten. Eine davon: Mit ihrer Hilfe kann man das Silberbesteck wieder glänzen lassen. Um davon zu profitieren, einfach etwas Zitronensäure in einem Behälter mit Wasser mischen, Besteck hineingeben und einwirken lassen. Mit einer alten Zahnbürste bekommt man alle Flecken weg – und zum Schluss gut abtrocknen, damit das Ganze in seiner vollen Pracht glänzt.

Salz

Etwas, das mit Sicherheit jede*r zu Hause hat: Salz – es lässt Silberbesteck in neuem Glanz erstrahlen. Zusätzlich brauchst du für diese Methode Alufolie, mit der du in einem ersten Schritt den Behälter auslegst. Anschliessend grosszügig Salz über das zu polierende Besteck streuen, heisses Wasser darüber geben, ziehen lassen und gut abtrocknen.

