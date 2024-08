Monica Kissling: «Lass dich auf eine neue Beziehung ein – oder eine alte los»

Monica Kissling, Astrologin «Jetzt kannst du deine Beziehung in neue Bahnen lenken» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was diese im Monat September für dich bereithalten. 20.08.2024

Die Zeit der Kompromisse ist vorbei. Jetzt werden ultimative Forderungen laut. Das führt zu einer Verbesserung von Beziehungen und zu neuen Vereinbarungen oder aber zu Trennungen, wenn der Respekt fehlt.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Die Rollenverteilung und die Machtverhältnisse in Beziehungen dürften sich in vielen Fällen grundlegend verändern.

Dies sowohl in Beziehungen zwischen Ländern, Unternehmen oder politischen Parteien, als auch in deinem persönlichen Umfeld, deinen geschäftlichen Beziehungen, Freundschaften und deiner Liebesbeziehung.

Astrologisch angezeigt wird das durch eine Ballung im Beziehungszeichen Waage, wo sich auch der südliche Mondknoten befindet.

Planetenkontakte mit diesem wichtigen Punkt führen uns zurück in die Vergangenheit, gedanklich und emotional. Ungelöste Beziehungsgeschichten wollen aufgearbeitet werden.

Was kommt bei dir hoch? Was hast du noch nicht verdaut? Und was hast du verdrängt, was sich jetzt Bahn bricht? Auch unerfüllte Sehnsüchte, ungelebte Leidenschaften sowie Ressentiments dürften dich jetzt beschäftigen.

Unterdrücktes bricht auf

Die Sterne wecken Bedürfnisse in dir, die du lange unterdrückt hast. Vielleicht, weil sie nicht gesellschaftskonform waren oder weil du aus anderen Gründen nicht den Mut fandest, sie zu äussern, zum Beispiel aus Angst vor dem Verlust von Sympathien oder vor einer Trennung.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist seit 1985 als Astrologin in eigener Praxis in Zürich tätig, wo sie Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Sie ist regelmässig in Printmedien, Radio und TV präsent. Darüber hinaus hält sie Referate und leitet Visionstage und Retreats sowie Workshops zu Zeitqualität, Zeitwahrnehmung und Zeitkompetenz. Seit 2019 ist Monica Kissling Präsidentin des Schweizer Astrologenbundes (SAB).

Möglich ist auch, dass du nun plötzlich einen unbändigen Drang verspürst, dich aus Beziehungen zu lösen, die dich in deiner Freiheit einschränken.

Die Sterne unterstützen dich dabei, dich aus Abhängigkeiten und Sachzwängen zu lösen.

Welche Beziehungen sind nicht wirklich stimmig?

Besonders markant ist aktuell die Position von Lilith am Südmondknoten.

Lilith, auch Schwarzer Mond genannt, ist kein Planet, sondern ein sensitiver Punkt (erdfernster Punkt des Mondes auf der Mondbahn).

In der Mythologie ist Lilith eine wilde, starke und fordernde Frau, die sich nicht unterordnen will. Um ihren Werten treu zu bleiben, ist sie bereit, einen hohen Preis zu bezahlen: Sie verlässt das vermeintliche Paradies.

Vermeintlich deshalb, weil sie dort nur scheinbar alles bekommt, in Wirklichkeit aber nicht als gleichwertige Partnerin respektiert wird.

Keine falschen Kompromisse mehr

Im September wird sich zeigen, in welchen Beziehungen nur scheinbar Gleichberechtigung oder Harmonie herrscht.

Wenn du dich nur dem Frieden zuliebe angepasst hast, wirst du vermutlich bald nicht mehr dazu bereit sein.

Halbherzige Kompromisse befriedigen dich jetzt nicht mehr. Du willst mit deinen Anliegen ernst genommen werden und stellst vielleicht ein Ultimatum.

Kampf gegen Diskriminierung

Die vorherrschende Konstellation von Lilith stärkt zudem feministische und soziale Bewegungen. Menschen setzen sich jetzt für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit ein und wehren sich gegen Diskriminierung jeglicher Art. Stereotype Rollenbilder werden aufgebrochen.

Gleichberechtigung, Respekt und Toleranz sind jetzt ultimative Kriterien. Beziehungen, die nicht auf Augenhöhe geführt werden, werden den September kaum überstehen.

Bruch mit Tabus

Es wird auch mit Tabus gebrochen, was zu völlig unerwarteten Verbindungen führen kann, die bisher nicht vorstellbar waren. Auf politischer Ebene könnten sich bisherige Feinde verbünden, um ein spezifisches Ziel zu erreichen.

Auch in der Liebe kann es zu überraschenden neuen Verbindungen kommen, zum Beispiel als Folge eines Outings.

Sei dir selber treu

Für dich ist es wichtig, dass du deinen Werten treu bleibst. Verbiege dich nicht, auch wenn es Vorteile bringen würde. Authentizität ist oberstes Gebot.

Das kann heissen, dass du dich aus einer Verbindung lösen musst, wenn Geben und Nehmen nicht in der Balance sind. Oder wenn du nicht wirklich ehrlich sein kannst, sondern dich verstecken und deine Bedürfnisse zurückstellen musst.

Definiere deine Werte

Die zentrale Frage für dich lautet: Was suche ich wirklich in einer Beziehung? Welche Werte sind mir wichtig? Was ist für mich nicht verhandelbar?

Die September-Sterne verhelfen dir zu Klarheit. So kannst du deine Liebesbeziehung, aber auch Freundschaften und geschäftliche Beziehungen in die Balance bringen. Dazu musst du allerdings bereit sein, dich dazu einer offenen Auseinandersetzung zu stellen.

Entscheide selber

Verzichte auf Machtspielchen und Manöver im Hintergrund, wie Mobbing am Arbeitsplatz. Sprich Klartext: offen, anständig und sachlich.

Vermeide Provokationen, um andere zu einer Reaktion zu drängen. Triff selber Entscheidungen und übernimm die Verantwortung für dein Handeln.

Rückfall in alte Zeiten?

Im September läuft vieles rückwärts. Uranus, der Planet des Fortschritts, wird am 1. September rückläufig und verordnet dir erst mal eine Pause, in der du deine Zukunftspläne überdenken musst.

Am 2. September geht Pluto ein letztes Mal zurück in den Steinbock. Das kann im Verlauf des Monats vor allem auf globaler und gesellschaftlicher Ebene Rückschritte bringen.

Günstige Tage im September 2024 11./12. September: Konstruktive Ideen, Gesprächsbereitschaft, neue Möglichkeiten und Lösungen finden (Merkur Sextil Mars, Sonne Quadrat Jupiter).

19. September: Geistesblitze, glückliche Zufälle, unerwartete Unterstützung und Lösungen, neue Perspektiven (Sonne Trigon Uranus).

24. bis 26. September: Intuition und Fantasie, Offenheit, Fortschritte in Verhandlungen, neue Erkenntnisse, Forschungserfolge (Merkur Trigon Uranus Opposition Neptun Trigon Pluto). Mehr anzeigen

Machthaber, die versuchen, frühere Zustände wieder herzustellen oder mit Gewalt aufrechtzuerhalten, könnten nochmals gestärkt werden – mindestens vorübergehend.

Erforsche dein Inneres

Achte bei dir selber darauf, dass du nicht in alte Verhaltens- und Beziehungsmuster zurückfällst. Und falls es doch passiert: Nimm es wahr und werte es nicht, aber löse dich bewusst wieder und fokussiere auf das Jetzt.

Es wird oft nicht leicht sein, dich dem Sog der starken Gefühle zu entziehen. Insbesondere nicht in der ersten September-Woche, wenn die Liebesgöttin Venus alte Geschichten triggert.

Lass dich nicht um den Finger wickeln und mach dir selber nichts vor. Beobachte und erforsche, was bei dir und deinem Schatz passiert. Und nutze die starken Energien, um deine Beziehung neu zu gestalten.

Löse dich aus Zwängen

Die Sterne und insbesondere die selbstbewusste Göttin Lilith unterstützen dich dabei, dich aus einschränkenden Situationen aller Art zu lösen. Seien diese durch äussere Umstände bedingt oder durch deine Persönlichkeitsstruktur.

Wenn es dir gelingt, dich von Zwängen zu befreien, werden dir grosse Kräfte zuteil, und dein Leben kann eine ganz neue Richtung nehmen.

Enormes kreatives Potenzial

Die Sterne setzen in diesem Fall eine enorme Kreativität frei, die du für dein künstlerisches Schaffen und dein berufliches Wirken nutzen kannst.

Du wirst auch spannende Menschen treffen, die dich inspirieren oder sogar unterstützen und dich in neue Kreise einführen.

Vertraue der Weisheit deines Körpers

Den Jungfrau-Neumond vom 3. September kannst du nutzen, um dich und deine emotionale und vor allem körperliche Befindlichkeit bewusst wahrzunehmen. Was will dir dein Körper sagen? Vertraue auf die Weisheit seiner Botschaft!

Die Jungfrau ist das Zeichen der Mässigung und Anpassung. Füge dich den Umständen und versuche nicht, mit dem Willen etwas zu erzwingen.

Deine Vitalität könnte kurzfristig geschwächt sein, weil am Neumondtag auch der Energieplanet Mars durch Neptun beeinträchtigt wird. Dies ist sicher kein Tag für sportliche Höchstleistungen!

Jungfrau-Neumond vom 3. September 2024. Monica Kissling

Plötzliche Kehrtwendungen

Turbulente Tage erwarten dich vom 4. bis 8. September. Lilith und Uranus stellen vieles auf den Kopf: deine Beziehungen, deine Pläne – dein Leben.

Die Ereignisse scheinen sich zu überstürzen, gleichzeitig sind dir womöglich die Hände gebunden, denn auch der Blockadeplanet Saturn mischt noch mit.

Jetzt einfach die Nerven behalten und die Lage in Ruhe analysieren! Überstürztes Handeln bringt Nachteile.

Organisiere dein Leben neu

In der Woche vom 9. September hilft dir der Jungfrau-Merkur, die Ordnung in deinem Kopf und deinem Leben wieder herzustellen.

Im beruflichen Bereich ist eine sorgfältige Analyse möglich, und privat lassen sich aufgewühlte Emotionen mit einer Portion Vernunft bändigen.

Am 12. September kannst du gute Entscheidungen treffen – vorausgesetzt, du bleibst realistisch. Jupiter könnte zu übertriebenen Ansprüchen verleiten, doch mit der nötigen Bescheidenheit kannst du Erfolge verbuchen.

Unterschwellige Spannungen

Das Wochenende vom 14./15. September bietet ein gemischtes Programm. Zum einen lassen harmonische Mond-Konstellationen gute Laune erwarten, weil sie deine Offenheit und Grosszügigkeit stärken.

Zum anderen befindet sich aber der Konfliktplanet Mars im Spannungsfeld der Mondknotenachse, was unterschwellige Konflikte an die Oberfläche befördert. So könnte plötzlich etwas hochkommen, wenn es einen entsprechenden Reiz gibt.

Was oder wer fehlt dir?

Die disharmonische Konstellation der Liebesgöttin Venus mit dem Planetoiden Chiron wird am Montag, 16. September, exakt und kann auch bereits am Sonntag spürbar sein. Du bist nun besonders verletzlich. Dein Herz ist weit offen und empfänglich für Zuwendung. Gleichzeitig spürst du aber auch intensiver, was dir fehlt.

Herzschmerz kann sich einstellen, wenn deine Liebesbeziehung dir nicht das gibt, was du brauchst. Oder wenn du einsam bist. Auch eine Zurückweisung könnte dich nun kränken.

Selbstfürsorge ist jetzt besonders wichtig. Nimm deinen Schmerz oder deine Enttäuschung wahr, aber löse dich auch wieder davon. Tue dir selber etwas Gutes.

Kritischer Vollmond

Als kritisch muss vor dem Hintergrund der schwierigen Konstellationen auch der Vollmond vom 18. September interpretiert werden, der von einer partiellen Mondfinsternis begleitet wird.

Mars befindet sich nun im Spannungsfeld von Lilith und Mondknoten, was die Gefahr von Wutausbrüchen oder Racheaktionen birgt. Provokationen solltest du jetzt vermeiden und im Krisenfall auf Distanz gehen.

Fische-Vollmond vom 18. September 2024 (partielle Mondfinsternis). Monica Kissling

Gewalt ist keine Lösung

Die Tage vom 16. bis 18. September bergen aggressives Potenzial, denn auch der Kommunikationsplanet Merkur ist durch Saturn blockiert.

So sind vernünftige Gespräche kaum möglich, und die Wahrscheinlichkeit, einen Konflikt am Verhandlungstisch zu lösen, ist bei nahezu null.

Aufgestaute Frustrationen können sich nun entladen. Achte darauf, dass du selber einen guten Umgang mit Enttäuschungen findest. Halte lieber inne, als im frustrierten Zustand zu reagieren.

Wie weiter?

Die Nähe des Vollmondes zu Neptun, dem Planeten der Täuschung, erschwert zudem eine klare Einschätzung der Lage. Wenn du gerade keinen Lösungsansatz siehst: Tue vorerst besser nichts statt das Falsche.

Am 19. September könnte dir der glückliche Zufall zu Hilfe kommen. Uranus schenkt dir vielleicht einen Geistesblitz, oder du tust intuitiv das Richtige.

Lass dich nicht täuschen

Am Wochenende vom 21. September könnten dich Jupiter und Neptun wiederum zu Naivität und Fehleinschätzungen verleiten. Die beiden Gestirne, die beide zu einer optimistischen Sicht verleiten, stehen disharmonisch. Heisst: Vieles ist nicht so, wie es scheint.

Deine Urteilsfähigkeit könnte jetzt auch wegen starker Emotionen eingeschränkt sein. Am 22. September befindet sich die Liebesgöttin Venus nämlich im Klammergriff von Pluto, der dich mit aufwühlenden Gefühlen und erneut mit ungelösten Beziehungsgeschichten aus der Vergangenheit konfrontiert.

Löse dich aus Verstrickungen

Lass dich nicht vereinnahmen, weder von deinen eigenen seelischen Abgründen und Ängsten noch von anderen Menschen. Vermeide Kontrolle und Besitzansprüche, wenn du mit Eifersucht zu kämpfen hast.

Such besser das Gespräch und teile deine Gefühle mit. Eine schnelle Lösung gibt es vielleicht nicht, aber ein offenes Gespräch kann zu einem tieferen gegenseitigen Verständnis führen und deine Verbindung schliesslich stärken.

Die Liebe im Zeichen des Skorpions

Intensive Gefühle zuzulassen, kann immer auch wehtun. Trotzdem lohnt es sich, dich ganz auf deine Gefühle einzulassen.

Ab dem 23. September läuft die Liebesgöttin Venus durch den leidenschaftlichen Skorpion. Der Skorpion ist von allen Sternzeichen dasjenige, das sich am tiefsten auf Beziehungen einlässt. Der Skorpion gibt immer alles, deshalb erlebt er auch die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefs.

Liebe leidenschaftlich

Für dich geht es jetzt darum, dich ganz auf eine Beziehung einzulassen. Oder aber eine Beziehung loszulassen, wenn du klar spürst, dass sie keine Zukunft hat.

Herausfordernde Tage im September 2024 3./4. September: Fehlende Energie und Motivation, Entscheidungsprobleme, Mutlosigkeit, Intrigen, aufwühlende Beziehungsgeschichten, Eifersucht, Verstrickungen (Mars Quadrat Neptun, Venus am Südmondknoten Konjunktion Lilith).

6. bis 8. September: Tabu-Brüche, ultimative Forderungen, Platzen von Verhandlungen, Vertrauens- und Vertragsbrüche, hohe Nervosität, Widerstände und Blockaden, Autoritätskonflikte und Machtkämpfe (Lilith am Südmondknoten, Merkur Quadrat Uranus, Sonne Opposition Saturn).

16. bis 18. September: Erhöhte Konflikt- und Gewaltbereitschaft, Unfallgefahr, Kränkungen, Absagen, fehlende Wertschätzung, Sturheit, blockierte Gespräche (Mars Quadrat Mondknoten, Venus Opposition Chiron, Fische-Vollmond).

21./22. September: Illusionen, Naivität, Enttäuschungen, Betrug, unrealistische Versprechungen, Spekulation, Gerüchte, Verlustangst, Eifersucht und Kontrolle (Sonne Opposition Neptun, Merkur Quadrat Jupiter, Sonne Trigon Pluto, Venus Quadrat Pluto). Mehr anzeigen

Einlassen und Loslassen ist die grosse Herausforderung für alle Skorpione wie in der aktuellen Zeit auch für alle anderen.

Tue jetzt nichts Halbherziges, lasse keine Hintertüren offen, hüte keine Geheimnisse. Gib dich nicht unnahbar. Sei radikal ehrlich: mit dir und mit geliebten Menschen.

Offenheit ermöglicht neue Sichtweisen

Vom 24. bis 26. September unterstützen dich günstige Kommunikationssterne bei der Klärung wichtiger Fragen, privat und beruflich. Höre auf deinen Instinkt, aber prüfe deine Eingebungen mit dem Verstand.

Du bist jetzt offen und gesprächsbereit. Das sind gute Voraussetzungen, um konstruktive gemeinsame Lösungen zu finden.

Entscheide dich für die Freiheit

Ab dem 28. September wirft die Sonnenfinsternis vom 2. Oktober bereits ihre Schatten voraus. Diese Finsternis triggert erneut alte, unverdaute Geschichten und rückt Missstände ins Zentrum.

Gleichzeitig bietet sie dir die Möglichkeit, dich endlich von Belastungen zu befreien, die dich in deiner Entfaltung einschränken. Entscheide dich für die Freiheit!

