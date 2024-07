Monica Kissling: «Der Vollmond sorgt für viel Zündstoff»

Monica Kissling, Astrologin: «Der August ist ein unberechenbarer Monat» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was diese in den nächsten Wochen für dich bereithalten. 22.07.2024

Ein Monat voller Überraschungen und plötzlichen Wendungen erwartet dich. Besonders der Vollmond vom 19. August hat es in sich: Du wirst vor ganz neue Herausforderungen gestellt.

Die beiden visionären Planeten Jupiter und Uranus laufen im August noch vorwärts und lassen deiner Inspiration Flügel wachsen.

An kreativen und teils sehr ausgefallenen Ideen herrscht kein Mangel. Auch die Kontaktsterne versprechen eine Fülle von Inspiration. Mit der Umsetzung will es aber nicht oder noch nicht klappen.

Viele Planeten laufen im zweiten Halbjahr rückwärts – im August kommt auch noch Merkur dazu. So geht es oft rückwärts statt vorwärts, oder du bist auf Zickzackkurs oder im Gegenwind unterwegs.

Umwege können reizvoll sein

Lass dich nicht entmutigen, aber forciere auch nichts. Bei rückläufigem Merkur kommst du meist nur auf Umwegen zum Ziel. Das hat durchaus sein Gutes.

Auf Umwegen kannst du viel Neues entdecken. Und du kannst Menschen treffen, denen du sonst nicht begegnet wärst.

Lasse den Zufall walten, und freue dich, wenn nicht alles nach Plan läuft. Die Sterne helfen dir, die Alltagsroutine beschwingt hinter dir zu lassen und die Freude am Improvisieren zu entdecken.

Halte deinen Übermut im Zaum

Den Schweizer Nationalfeiertag am 1. August gestaltest du unter dem Krebs-Mond gern im Familienkreis und mit engen Freunden. Uranus verspricht zwar ausgelassene Festfreude, verleitet aber auch zu Übermut. Mit Feuerwerk ist deshalb Vorsicht geboten.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist seit 1985 als Astrologin in eigener Praxis in Zürich tätig, wo sie Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Sie ist regelmässig in Printmedien, Radio und TV präsent. Darüber hinaus hält sie Referate und leitet Visionstage und Retreats sowie Workshops zu Zeitqualität, Zeitwahrnehmung und Zeitkompetenz. Seit 2019 ist Monica Kissling Präsidentin des Schweizer Astrologenbundes (SAB).

Weil Chiron praktisch stationär ist, ist generell Achtsamkeit angezeigt. Nimm Rücksicht auf andere Menschen sowie auf Tiere und auf die Natur.

Vielleicht musst du dich auch gesundheitlich schonen und auf Exzesse verzichten.

Experimentierfreudige Liebessterne

Was du hingegen tun kannst: ein Liebesfeuerwerk zünden.

Die Löwe-Venus verbindet sich Anfang August mit dem einfallsreichen Uranus. Lass dir etwas einfallen, und unternimm zusammen mit deinem Schatz etwas Besonderes.

Generell sind in der Liebe jetzt unerwartete Entwicklungen möglich. Singles sind besonders experimentierfreudig, und die Gefühle entflammen schnell. Das Abenteuer lockt.

Party-Time

Am Wochenende vom 3./4. August kannst du deine Liebe feiern oder zur grossen Party einladen. Der Löwe-Neumond verspricht eine sehr herzliche Stimmung.

Die Menschen sind offen und grosszügig, und vor allem auch sehr kreativ: Spontane Musik- und Tanzeinlagen sind jederzeit willkommen. Leben und leben lassen, lautet das Motto. Und etwas Luxus darf auch sein.

Löwe-Neumond vom 4. August 2024. Bild: Monica Kissling

Mehr Nüchternheit

Nicht gerade Katerstimmung, aber doch mehr Nüchternheit stellt sich ab dem 5. August ein, wenn die Venus in die zurückhaltende Jungfrau wechselt.

Gerade eben noch feurig und ausgelassen, zeigt sie sich die Liebesgöttin fortan vernünftig. Eine Beziehung ist eben nicht ein fortwährendes Fest, sondern muss auch im Alltag funktionieren.

So richtet sich deine Aufmerksamkeit nun auf ganz praktische Dinge, wie die Aufgabenteilung im Haushalt oder die Planung der gemeinsamen Zeit. Plane so, dass neben den Alltagsverpflichtungen viel Zeit für lustvolles Zusammensein bleibt.

Über die Bücher gehen

Vom 5. bis 28. August ist Merkur rückläufig. Er startet diese Phase im Sternzeichen Jungfrau und geht am 15. August zurück in den Löwen.

In der Jungfrau zeigt sich Merkur besonders pingelig. Was gut ist für Buchhalter und Steuerprüfer, kann im normalen Alltag nerven.

Regeln und Bürokratie können dich wertvolle Zeit kosten. Zeitgenossen, die nörgeln und stur auf Details herumreiten, können auf die gute Laune drücken.

Wer sucht, der findet

Günstig ist der rückläufige Merkur hingegen, wenn du eine anspruchsvolle Prüfungsarbeit fertigstellen musst.

Und natürlich auch, um wieder einmal so richtig auszumisten: zu Hause oder im Büro. Gut möglich, dass du dabei etwas findest, was du lange vermisst hast, zum Beispiel ein Schmuckstück.

Alles braucht seine Zeit

Für zügiges Vorwärtskommen ist der rückläufige Merkur hingegen eher hinderlich. Das nervt gerade jetzt, wo der Aktivitätsplanet Mars in den hyperaktiven Zwillingen so richtig flott unterwegs sein will.

Nutze die Wartezeit zum Netzwerken. Verbinde dich mit Menschen, die dich interessieren und nimm Kontakt auf mit früheren Geschäftspartnern und mit alten Bekannten.

Business im angenehmen Ambiente

Am 7. und 8. August trifft der rückläufige Merkur in der Jungfrau auf die Venus. So lässt sich nun das Nützliche ganz wunderbar mit dem Angenehmen verbinden. Beim Business-Lunch oder beim Apéro entstehen neue Geschäftsideen.

Auch der Glücksplanet Jupiter ist jetzt mit von der Partie. So lassen sich förderliche Beziehungen knüpfen.

Hauptsache Bewegung

Mars in den kontaktfreudigen und unkomplizierten Zwillingen bietet optimale Voraussetzungen, um auf andere Menschen zuzugehen. Gemeinsame Aktivitäten, vor allem auch sportlicher Natur, machen besonders Freude.

Finde deinen Sport-Buddy oder buche eine*n Personal Trainer*in. Hauptsache Bewegung, möglichst an der frischen Luft. Wenn du noch ein neues Hobby brauchst: Probiere es mit Velofahren, Joggen, Wandern, Schwimmen oder Tanzen.

Alles auf einmal ist meist zu viel

Die Schattenseite des Zwillinge-Mars ist die Tendenz, zu viel gleichzeitig zu tun. Das kann Freizeitstress bringen, während Multitasking bei der Arbeit zu Flüchtigkeitsfehlern führen kann.

Günstige Tage im August 2024 7. bis 9. August: Optimismus, Grosszügigkeit, Förderung, Anerkennung, bereichernde Begegnungen, fruchtbare Gespräche, Liebeserklärungen, glückliche Fügungen, Lösung eines Problems (Sonne Sextil Jupiter, rückläufiger Merkur Konjunktion Venus).

26. bis 30. August: Angenehme Überraschungen, prickelnde Begegnungen, tolle Flirtsterne, erotische Höhenflüge, Liebesrausch, Leidenschaft, Experimentierfreude, Kreativität (Venus Trigon Uranus, Venus Opposition Neptun, Venus Trigon Pluto). Mehr anzeigen

Im Beruf solltest du dich nicht verzetteln. Sammle Ideen, mache Brainstormings, aber lege nicht sofort los. Immer schön eins nach dem anderen! Sonst entstehen Leerläufe. Oder es kommt zu Enttäuschungen, weil du zu viel versprochen hast.

Viel heisse Luft

Am 14. August trifft Mars in den Zwillingen auf Jupiter, der die Dinge extrem aufbläht. Nimm deshalb nicht alles für bare Münze, was gesagt oder geschrieben wird.

Unter diesem Planeten-Duo wird viel heisse Luft verpufft, es werden nicht verifizierte Nachrichten in Umlauf gesetzt oder Gerüchte verbreitet.

Gross, grösser, am grössten

Auch vermeintliche Überflieger können für Schlagzeilen sorgen: Persönlichkeiten wie Elon Musk oder KI-Investoren, die mit spektakulären Ankündigungen die Börsen beflügeln.

Ob grossartige Ideen auch nachhaltig sind, muss sich aber noch zeigen, vorerst ist alles Spekulation.

Ohne Fleiss kein Preis

Das Problem: Der Kritiker Saturn naht und dämpft schon kurz danach, nämlich am 16. August die hohen Erwartungen. So schnell können sich Probleme zeigen.

Vor allem wird nun klar, dass vieles nicht auf die schnelle und leichte Tour geht. Es braucht auch die entsprechende Arbeitsmoral, Fleiss und Disziplin. Und es braucht Kritikbereitschaft, damit Schwachstellen verbessert werden können.

Genau hinschauen und hinhören

Zu viel Euphorie, zu hohe Ansprüche sowie Ungeduld sind im August generell ein Problem. Denn Merkur ist rückläufig und zeigt immer wieder, wo noch ein Wurm in der Sache ist.

Auch die Gefahr, etwas Wichtiges zu übersehen, ist in diesem Monat stark erhöht. Deshalb empfiehlt es sich, alles gründlich zu prüfen.

Flirt-Offensive

Der Zwillinge-Mars kann im August auch zu exzessivem Flirten verleiten. Das kann gut gehen oder eben zu viel des Guten sein. In jedem Fall gilt:

Die Reaktion des Gegenübers aufmerksam beobachten.

Die Liebesgöttin Venus zeigt sich in der Jungfrau nämlich eher zurückhaltend und prüft Beziehungen auf ihre Substanz. Heisst: Sie fällt nicht auf leere Versprechungen herein.

Überraschende Wendungen

Für Nervosität sorgt am 18. August der rückläufige Merkur, der ins Spannungsfeld des exzentrischen Uranus gelangt. Neuigkeiten erfordern jetzt Programmänderungen. Auch überraschende Rückzieher gehören ins Repertoire des Planeten-Duos.

Mit Flexibilität und Improvisationstalent kommst du am besten durch den Tag. Gefragt sind zudem neue Ideen, um auf eine veränderte Situation zu reagieren. Entscheide nicht überstürzt, auch wenn scheinbar alles superdringend ist.

Hochspannung bei Vollmond

Der Wassermann-Vollmond vom 19. August ist vielleicht gleich für mehrere Überraschungen gut. Es läuft jetzt kaum mehr etwas nach Plan. Alles ist möglich, nur keine Normalität!

Das wird ein aufregender Tag, besonders für Wassermänner, Löwen, Stiere und Skorpione der 3. Dekade. Im positiven Fall zeigen sich unerwartete Lösungen, aber es ist auch mit Rückschlägen zu rechnen.

Wassermann-Vollmond vom 19. August 2024. Monica Kissling

Plan B aus dem Hut zaubern

Pannen, Stromausfälle oder bewusste Störmanöver beeinträchtigen die Abläufe. Das Wetter und die Technik können verrücktspielen – und die Menschen ebenso.

Dieser Vollmond fordert gleichzeitig sofortiges als auch angemessenes Reagieren. Im Konfliktfall sollte keinesfalls noch Öl ins Feuer geschüttet werden.

Erhöhte Gefahrenlage

Im globalen Geschehen kann es in den Tagen um den Vollmond zu gefährlichen Ereignissen kommen, wie zum Beispiel zu einer Eskalation von Gewalt, zu kriegerischen Ereignissen oder auch zu Bedrohungen durch Naturereignisse wie Stürme, Brände, Erdbeben.

Auch plötzliche und starke Umschwünge an den Finanzmärkten sind möglich. Die Tage um den Vollmond haben eine unberechenbare, disruptive Qualität. In den USA findet gerade der Parteitag der Demokraten statt – man darf sehr gespannt sein.

Zu erwähnen ist zudem, dass Donald Trump unter einem solchen «Uranus-Vollmond» geboren wurde, was seine Exzentrik erklärt.

Empfindlicher Dämpfer

Am 19. August findet auch eine angespannte Konstellation zwischen Jupiter und Saturn statt. Sie tangiert vor allem die Zwillinge, Fische und Schützen und Jungfrauen.

Mit Jupiter und Saturn treffen zwei Gegensätze aufeinander: Jupiter, das Prinzip von Wachstum, Expansion und Zuversicht; Saturn, das Prinzip der Reduktion, Kontraktion und Pessimismus.

So kann es nun zu grösseren Korrekturen kommen, zum Beispiel von Wachstumsprognosen. Projekte, die zu gross angelegt wurden, müssen Federn lassen. Generell drohen Sparprogramme und Entlassungen.

Mittelfristiger Korrekturzyklus

Die aktuelle Jupiter-Saturn-Konstellation ist die erste von drei in einer Serie:

Sie wiederholt sich im kommenden Dezember, wo sie wiederum einschneidend sein dürfte und findet ihren Abschluss im Juni 2025.

Bis dahin sind im geschäftlichen Umfeld immer wieder Abstriche gefordert; es ist ein Stop-and-Go.

Nicht entmutigen lassen

Wenn du nun das Gefühl hast, an Ort zu treten und nicht weiterzukommen, bist du wohl in guter Gesellschaft und darfst dich nicht zu sehr herunterziehen lassen. Prüfe, was realistisch ist, und bleibe dort mit Geduld und Disziplin dran.

Aus Projekten oder von Menschen, bei denen dir das Vertrauen fehlt, ziehst du dich besser zurück.

Achterbahn der Gefühle

Die Liebessterne machen es dir an diesem Vollmondtag auch nicht leicht. Die Venus steht im Spannungsfeld von Jupiter, der grosse Hoffnungen weckt, während dem der Spielverderber Saturn kurz darauf für Ernüchterung sorgt.

Günstige Tage im August 2024 15./16. August: Widerstände, Blockaden, Streit, Streiks, Grenzüberschreitungen, Härte, Gewalt, Entscheidungsdruck (Mars Quadrat Saturn).

18./19. August: Hohe Reizbarkeit, Ungeduld, Provokationen, Störaktionen, Zwischenfälle, Unfälle, technische Pannen, plötzliche Wendungen, Rückzieher, Rückschläge, Enttäuschungen, Trennungen, Vertrauenskrisen (Merkur rückläufig Konjunktion Sonne Quadrat Uranus, Wassermann-Vollmond, Venus Quadrat Jupiter Opposition Saturn).

22./23. August: Meinungsverschiedenheiten, Kritik, Beziehungskonflikte, Werte-Konflikte, sexuelle und/oder finanzielle Probleme, Aufdringlichkeit, Forderungen (Venus Quadrat Mars). Mehr anzeigen

So bist du emotional hin- und hergerissen und musst deine innere Mitte wieder finden. Gross ist die Gefahr, in alte Gefühlsmuster zurückzufallen.

Heisst: Du reagierst vielleicht genauso, wie du dir vorgenommen hast, es nie mehr zu tun. Sei deshalb achtsam und reagiere nicht im Affekt, vor allem nicht aus einer Frustration heraus.

Beziehungskonflikte austragen

Die Woche vom 19. August ist eine schwierige für die Liebe. Am 23. August befindet sich die Liebesgöttin Venus exakt im Spannungsfeld des Konfliktplaneten Mars, was schon einige Tage vorher spürbar ist.

So geht es nun darum, unterschiedliche Bedürfnisse und Ansichten zu diskutieren und Kompromisse zu finden, Beziehungskonflikte zu lösen. Das wird vor allem für Jungfrauen und Zwillinge eine anstrengende Sache.

Die Kommunikation ist generell nicht leicht. Die einen nehmen die Dinge vielleicht locker, andere reiten auf einem Thema herum.

Nobody is perfect

In der Jungfrau zeigt sich die Liebesgöttin Venus besonders kritisch. So neigst du oder dein Schatz nun zu übermässiger Kritik. Verzichtet nach Möglichkeit darauf, einander alles vorzuhalten, was in der Beziehung nicht perfekt läuft.

Anlass zu Auseinandersetzungen können auch die Finanzen sein. Sicher lohnt es sich jetzt, Budgetfragen zu klären. Wer bezahlt was? Falsche Erwartungen können sonst zu Verstimmungen führen.

Auf Liebesfrust folgt Liebeslust

Schon ab dem 24. August, speziell aber in der Woche vom 26. August, können sich Spannungen legen. Die Venus verbindet sich nun mit Uranus, was kreative Lösungen ermöglicht. Du siehst jetzt vieles nicht mehr so eng.

Eine Verbindung der Venus mit Pluto weckt zudem leidenschaftliche Gefühle. Der Wunsch nach körperlicher Nähe und intensiver Sexualität ist gross. Wer nicht von sich aus die Initiative ergreift, lässt sich gern verführen.

Lass deine Verführungskunst spielen

Neptun, der Romantiker und Traumtänzer, bringt am 28. August die Herzen in Verzückung. Im Duo mit Pluto bietet er optimale Voraussetzungen für seelische und erotische Höhenflüge.

Kein Wunder, wenn du dich jetzt bis über beide Ohren verliebst! Wenn du jemanden triffst, der dir den Verstand raubt, ziehe alle Register der Verführung. Auch in einer bestehenden Beziehung kannst du jetzt die Erotik aufleben lassen.

Am besten planst du in dieser letzten August-Woche deine Ferien, so hast du genug Zeit für sinnliche Momente mit deinem Schatz. Geschäftlich läuft in dieser Woche noch nicht viel, denn Merkur steht praktisch still.

Die Ungeduld steigt

Ab dem 29. August läuft Merkur zwar wieder vorwärts, jedoch erst langsam. Von daher: Immer schön mit der Ruhe. Auch wenn sich bereits Uranus in Position bringt und deine Ungeduld anstachelt.

So wird dein Drang, aktiv zu werden und vieles in deinem Leben zu verändern, immer grösser.

Bevor du loslegst: Nutze das letzte Wochenende im August, um letzte Ideen zu sammeln – oder für ein rauschendes Fest, denn die Partysterne sind gerade wieder mal in Hochform.

