Pyjamahosen trägt man jetzt auch auf der Strasse

Hallo, aufgewacht – die Pyjamahose trägt man jetzt nicht mehr nur im Bett, sondern auch abseits vom Schlafzimmer. Wie man sie gekonnt stylt, machen uns Fashionistas auf Instagram vor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Modetrend im Frühling: Pyjamahosen sind das neue It-Piece.

Der Fashiontrend will richtig kombiniert werden, ansonsten wirkt der Look verschlafen.

Mit den richtigen Accessoires wird das Outfit aufgepimpt und schnell vergessen, dass es sich um ein Schlafzimmer-Piece handelt.

Dieser Modetrend ist etwas für alle, die es gerne bequem haben. Denn genau das ist dieses It-Piece – schliesslich ist es auch dafür gemacht, um sich damit ins Bett zu legen. Die Rede ist von der Pyjamahose, die in diesem Frühling zweckentfremdet und alltagstauglich gemacht wird.

Die grossen Designerinnen und Designer haben es an den Fashion Weeks vorgemacht: Pyjamahosen können richtig kombiniert zu einem coolen Look gestylt werden. Doch wie bei so vielen Modetrends stellt sich auch hier die Frage, ob es die Schlafanzugbeinbekleidung auch wirklich in den Alltag schafft.

Nachdem im vergangenen Sommer bereits die Boxershorts an vielen Fashionistas aufgetaucht sind, ist die Pyjamahose nun das zweite cozy Homewear-Kleidungsstück, das sich in die Garderobe schleicht.

Die Modelle kommen in allen möglichen Ausführungen daher. Typisch ist die Ausführung mit blauen und weissen Streifen. Eines haben sie aber alle gemeinsam: Sie sind bequem und daher ein Modetrend, von dem wir begeistert sind. Ausserdem sind Pyjamahosen der perfekte luftige Begleiter für warme Frühlingstage.

Die richtigen Accessoires runden das Outfit ab

Kombiniert wird die Pyjamahose auf die unterschiedlichsten Arten. Entschlossene wagen gar den Komplettlook mit passendem Oberteil. Dann empfehlen sich trendy Accessoires wie eine XL-Sonnenbrille, schicke Ohrringe oder etwa schicke Pumps. Damit wird das Outfit aufgewertet und erinnert nicht zu sehr an einen Ins-Bett-Gehen-Look.

Die Hose allein macht aber ebenfalls eine gute Figur. Weil sie meist weit geschnitten ist, eignet sich als Oberteil ein eng anliegendes Top. Schlicht und einfach ist es, der gleichen Farbfamilie treu zu bleiben. Es ist aber alles erlaubt – und ein mutiger Mustermix zieht alle Blicke auf sich.

Vor allem ist es auch der Stilbruch, der diesen Look ausmacht. Eine Pyjamahose auf der Strasse tragen? Geht auf jeden Fall, finden wir. Ein Blazer und Ballerinas oder Loafers heben das Outfit auf ein elegantes Level und lassen das Schlafzimmer-Piece zu einem echten Must-have für den Frühling werden.

Wer vom Trend überzeugt ist und Mut gefasst hat, mit der Pyjamahose auf die Strasse gehen zu wollen, findet in der Galerie Shoppinginspiration. In vielen Kollektionen von Designerinnen sowie Designern und Brands finden sich vom Schlafanzug inspirierte Baumwollhosen, die tatsächlich für den Alltag gedacht sind. Der Trend erlaubt aber auf jeden Fall auch, sich eine waschechte Pyjamahose aus der Schlafabteilung zuzulegen.

Pyjamahose aus Twill von H&M für rund 30 Franken. Bild: hm.com Gestreiftes Modell in Blau von Tekla für 150 Franken, via Fartfetch. Bild: farfetch.com Hochgeschnittene Hose aus Seide von Burberry für 1240 Franken, via Mytheresa. Bild: mytheresa.com Helle Variante mit weiten Beinen aus Leinen von Loro Piana für 1090 Franken, via Mytheresa. Bild: mytheresa.com Stoffhose von Even&Odd für 33 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Gestreifte Cargohose aus Baumwolle von Mango für etwa 70 Franken. Bild: mango.com Hellblaue Hose mit Streifen von Bogner für 325 Franken, via Globus. Bild: globus.ch

