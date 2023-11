Wie die Grossen: Ihr Medienverhalten entwickeln Kindern gerne, indem sie das Verhalten bei Erwachsenen abschauen. Bild: Pexels, Gustavo Fring

Kinder brauchen Vorbilder, um den Umgang mit digitalen Medien zu erlernen. Eltern nehmen dabei eine wichtige Rolle ein. Experte Michael In Albon gibt Tipps, wie man ein gutes Vorbild wird.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Den Umgang mit digitalen Medien erlernen Kinder von Vorbildern.

Eltern sind wichtige Vorbilder.

Tipps von Expert:innen gibt es für Eltern am Online-Elternabend von Swisscom. Mehr anzeigen

Eine klassische Situation: Das Kind spielt Fussball, der Vater steht am Spielfeldrand und telefoniert. Oder das Kind erzählt zu Hause, was es in der Schule erlebt hat, während die Eltern mit einem Ohr zuhören und nebenbei in ihren Bildschirm schauen.

«Eltern unterschätzen oft, dass ihr Kind sie laufend beobachtet», sagt Michael In Albon, Jugendmedienschutz-Beauftragter von Swisscom. Kinder nehmen wahr, ob ihre Eltern vom Smartphone abgelenkt sind oder ihnen volle Aufmerksamkeit schenken.

Weglegen, zuhören

Michael In Albon empfiehlt, das Handy bewusst wegzulegen, wenn das Kind von der Schule erzählt – oder von dem Fussball-Match. «Gib dem Kind in dem Moment die volle Aufmerksamkeit und checke nicht nebenbei Nachrichten auf dem Handy.»

Fairplay, auch online

Auch wenn es für das Schimpfen im Internet keine Gelben und Roten Karten gibt, kommentiere fair und respektvoll, wenn Kinder in der Nähe sind.

Ob beim Fussballspiel, auf Instagram oder während einer Talkshow: «Wende die Anstandsregeln, die zu Hause gelten, auch in diesen Situationen an.» Also kein Fluchen, wenn der Ball daneben geht, keine Beleidigungen, wenn jemand ein peinliches Video veröffentlicht.

So zeigen Eltern deutlich, dass Anstand und Respekt offline genauso wichtig sind wie online.

Regeln für alle

Eltern stellen Regeln für den Medienkonsum ihrer Kinder auf, das gehört zur Erziehung. «Als Eltern sollten wir unsere eigene Nutzung genauso konsequent beschränken», empfiehlt der Experte Michael In Albon. Insbesondere während der Familienzeit, also am Esstisch, auf dem Sofa oder unterwegs, ist es wichtig, dass Eltern mit gutem Beispiel vorangehen.

Klare Regeln und ein reflektiertes Verhalten helfen Eltern, den Umgang mit Medien im Familienleben möglichst entspannt zu gestalten.