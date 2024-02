Um die Umwelt zu schonen und Ressourcen zu sparen, sollten Smartphones so lange wie möglich verwendet werden und von Wiederverwendungsangeboten Gebrauch gemacht werden. Bild: Pexels, Katya Wolf

Ein Grossteil der Umweltbelastung von einem Smartphone liegt in der Produktion. Darum ist es wichtig, dass die Rohstoffe aus alten Geräten wieder zurück in den Kreislauf gelangen. Diese Möglichkeiten zur Wiederverwendung solltest du kennen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Besser als Handys ungenutzt liegenzulassen, ist es, sie in einer Form weiterzuverwenden.

Swisscom fördert die Kreislaufwirtschaft, indem sie Wiederverwendungs- und Recyclingprogramme für gebrauchte Geräte anbietet.

Kund*innen können ihre alten Handys reparieren lassen, verkaufen oder spenden. Mehr anzeigen

Rund 75 Prozent der Umweltbelastung eines Smartphones entsteht in der Produktion.

Besser, als alte Handys ungenutzt herumliegen zu lassen, ist es, diese in einer Form weiterzuverwenden – das ist das Prinzip der Kreislaufwirtschaft. Dadurch werden anstelle neuer Rohstoffe die Materialien aus gebrauchten Geräten wiederverwendet.

Konsument*innen können durch verschiedene Kreislaufwirtschaftsprogramme einen Beitrag dazu leisten, dass die vorhandenen Rohstoffe alter Smartphones genutzt werden und dadurch auch CO₂ eingespart wird.

Wiederverwertung statt Schublade

Wir kennen es alle: Das Handy fällt auf die Badezimmerfliesen, der Akku hält nur noch wenige Stunden, Apps funktionieren seit dem letzten Update nicht mehr zuverlässig.

Nach einer bestimmten Nutzungszeit weisen Smartphones verschiedene Schwächen auf und werden daraufhin schnell durch neue Geräte ersetzt.

So landen alte Smartphones häufig in einer Schublade, wo sie vergessen gehen und ungenutzt liegen bleiben. Doch das muss nicht so sein.

Handykreislauf

Marius Schlegel, Corporate Responsibility Manager bei Swisscom, erklärt, wie an dieser Stelle die Kreislaufwirtschaft eingesetzt wird:

«Am Ende der Nutzungsdauer nehmen wir die Geräte zurück. Die funktionierenden werden weitergenutzt, die defekten kommen ins Recycling.» So werden Rohstoffe weiterverwendet statt verschwendet.

Programme zur Wiederverwendung

Swisscom bietet drei Kreislaufwirtschaftsprogramme für Smartphones: Mobile Aid, Buyback und Refreshed. Mit diesen leisten Nutzer*innen einen wertvollen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.

Mobile Aid

Kund*innen können ihre alten Geräte spenden. Der Erlös aus dem Wiederverkauf und Recycling geht an die Stiftung SOS-Kinderdorf. Nicht mehr benötigte Geräte können in einer Swisscom-Verkaufsfiliale abgegeben werden.

Buyback

Swisscom kauft alte Geräte von Kund*innen zurück. Somit können Nutzer*innen aus ihren alten Geräten nicht nur Gewinn machen, sondern auch noch einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten.

Refreshed

Mit Refreshed bereitet Swisscom Secondhand-Geräte auf, bringt sie wieder zurück auf den Markt und ermöglicht somit eine Wiederverwendung.

5 Faustregeln für Kreislaufwirtschaft Gerät so lange wie möglich nutzen

Reparieren statt Wegwerfen

Alte Geräte spenden und Menschen in Not helfen

Ungenutzte Geräte an Swisscom zurückverkaufen und Geld verdienen

Secondhandgerät statt ein neues Smartphone kaufen Mehr anzeigen

Dein altes Smartphone enthält wertvolle Rohstoffe

Als grösster Telekommunikationsanbieter der Schweiz fokussiert Swisscom in erster Linie auf die Verlängerung der Nutzungsdauer und auf die Wiederverwendung der Endgeräte.

Mit Wiederverwendungsangeboten leisten Kund*innen einen wertvollen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. Jedes Handy, das durch Aufbereitung, Wiederverkauf oder Recycling ein zweites Leben erhält, zählt.