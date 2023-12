Gadgets und Smartphones sind beliebte Geschenke, doch sind sie nachhaltig? Sechs Ideen, wie man nachhaltig schenkt. Bild: Swisscom

Während der Weihnachtszeit verwöhnt man sich und sein Umfeld gerne besonders grosszügig. Hier findest du sechs Geschenktipps, mit denen du Freunden, Familie und Kindern nachhaltig Freude bereiten kannst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wir geben dir sechs Tipps für nachhaltige Geschenkideen.

Wenn man keine passende Geschenkidee hat, sind Gutscheine sinnvoll.

Geschenke müssen nicht möglichst teuer sein, sondern möglichst viel und lange Freude bereiten. Mehr anzeigen

Es muss nicht immer das neuste Smartphone oder die hippste Spielkonsole sein. Mit diesen sechs Geschenkideen schenkst du nachhaltiger:

1. Powerbank für Outdoor-Fans

Hattest du auch schon das Gefühl, dass der Akku im Winter weniger lang hält als sonst? Dann liegst du richtig. Handy-Akkus funktionieren am besten zwischen 10 und 35 Grad Celsius. Bei Temperaturen unter null sinkt ihre Leistung dramatisch, was bei Skitouren oder einer Winter-Wanderung zum Problem werden kann.

Wer im Winterhalbjahr oft draussen ist, freut sich über eine Powerbank. Damit lassen sich nicht nur Smartphone-Akkus laden, sondern auch kabellose Kopfhörer. Dank einer solchen externen Ladestation lässt sich die Lebensdauer dieser Geräte verlängern.

Der Profi-Tipp: Das Handy bei Kälte möglichst an einem warmen Ort aufbewahren.

2. Ein zweites Leben für gebrauchte Geräte

Was macht man mit seinem alten Smartphone, wenn man sich ein neues Gerät kauft? Vielfach ist bloss der Akku langsam am Ende, aber sonst wäre es noch funktionstüchtig. Deshalb legt man es in seine Puff-Schublade, man weiss ja nie: Vielleicht kann ich es noch mal brauchen.

Schlauer ist es, das Gerät weiterzuverschenken. Könnten deine Eltern ein Hardware-Update brauchen oder ist das Göttikind bald bereit fürs erste Smartphone? Warum nicht das Display oder den Akku ersetzen lassen, das Gerät zurücksetzen, alle Daten löschen und es unter den Weihnachtsbaum legen?

Falls deine Bekannten alle schon mit guten Geräten ausgerüstet sind, lässt sich das gebrauchte Gerät über Swisscom Buyback verkaufen. Heutzutage werden gebrauchte Geräte wiederaufbereitet: Occasions-Handys sind günstiger als neue Geräte und haben, je nach Anbieter, sogar Garantie.

3. Handys vor Blicken und Kratzern schützen

Die Frage ist nicht ob, sondern wann ein neu gekauftes Gadget erstmals auf den harten Boden fällt. Eine gute Hülle schützt das Handy vor Sprüngen im Display. Auch Panzerglas-Folien sind sinnvoll, sie verlängern die Lebensdauer eines Smartphones. Und je länger man die Geräte benutzt, desto besser für die Umwelt.

Wer verhindern will, dass der Sitznachbar im Zug private Nachrichten mitliest, freut sich über einen Display-Schutz mit Privacy-Filter, das ist eine Folie, die vor fremden Blicken schützt.

4. Wertvolles taggen

Hast du einen vergesslichen Freund? Dann schenke ihm ein AirTag von Apple oder ein Samsung-SmartTag. Damit lassen sich Laptop-Taschen, Fotokameras, Jacken und noch vieles mehr wiederfinden. Eigentlich alles, was man im Zug oder in der Kneipe liegen lassen kann.

Die Sender funktionieren via Bluetooth, dadurch können die Tags auf dem Smartphone geortet werden. Denn was bringt das beste Geschenk schon, wenn man es nicht wiederfindet?

5. Smartphone-Kurse

Das beste Gerät bringt wenig, wenn man nicht weiss, wie man es bedient. Wer nicht der Generation Z angehört oder täglich mehrere Stunden vor dem Bildschirm verbringt, nutzt oft nur einen Bruchteil der verfügbaren Einstellungen und Funktionen.

Ein Gutschein für einen Kurs mit einer Expertin oder einem Experten von Swisscom bietet praktische Tipps und ist eine gute Basis für den Umgang mit dem Smartphone. Die Kurse dauern zwei Stunden, finden regelmässig in der ganzen Schweiz statt und sind erschwinglich.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche kostenlose Online-Kurse zu Themen wie Sicherheit im Internet, Fotografieren und Filmen mit dem Smartphone sowie Umgang mit künstlicher Intelligenz wie Chat-GPT.

6. Gutscheine für Online-Abos

Wer ab und zu seine Nutzungszeit auf dem Handy prüft, kann schon mal erschrecken. «Verbringe ich wirklich so viele Stunden täglich am Bildschirm?» In dieser Statistik geht jedoch oft vergessen, dass diese Zeit durchaus produktiv und lehrreich sein kann.

Hörbücher und Podcasts sind spannend und unterhaltsam für Jung und Alt. Ein Abonnement von Audible, Spotify oder anderen Anbietern bietet einen schier endlosen Zugang zu Wissen, Literatur und Unterhaltung – und ist eine beliebte Geschenkidee. Wer lieber liest, freut sich über einen Gutschein für ein E-Book oder eine Online-Zeitung.