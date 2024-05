Klein, aber oho: die sparsamste TV-Box für grosses Erlebnis

Die TV-Box 5 von Swisscom ist deutlich kleiner als das Vorgängermodell. Sie verbraucht weniger Strom und ist aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Pixabay, René Schindler

Klimafreundlich Fernsehen? Die neue TV-Box 5 von Swisscom macht’s möglich. Sie ist klein, sparsam, besonders langlebig – und bietet maximales Entertainment.

Die TV-Box 5 ist die kleinste TV-Box von Swisscom und zugleich die nachhaltigste.

Sie verbraucht 35 Prozent weniger Strom als ihr Vorgängermodell und besteht zu 65 Prozent aus recyceltem Kunststoff.

Um Ressourcen zu sparen, ist es wichtig, alte Geräte möglichst lang zu verwenden oder sparsame Geräte zu kaufen, die wiederverwertet werden können. Mehr anzeigen

Das Sandmännchen vor dem Schlafengehen, die täglichen Nachrichten oder die Lieblingsserie nach einem langen Arbeitstag: Fernsehen und Streaming-Dienste sind beliebt.

Da beides Strom verbraucht, sind umweltschonende Lösungen gefragt. Neben der Nutzungsdauer und der Übertragung (Streaming oder lineares Fernsehen) spielt vor allem die Wahl des Endgerätes eine entscheidende Rolle.

Ein Grossteil der Umweltbelastung von TV-Geräten liegt in der Produktion. Darum sollten Geräte möglichst lange verwendet werden. Bei einem Neukauf empfehlen sich Produkte, mit denen Nutzer*innen einen Beitrag zur Reduzierung von CO₂-Emissionen leisten können.

Wiederverwertbar und ressourcenschonend

Dank der neuen TV-Box kannst du das Entertainment-Erlebnis zuhause auf ein neues Level heben und einen kleinen, jedoch bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz leisten. Der Stromverbrauch der neuen TV-Box 5 liegt um 35 Prozent tiefer als beim Vorgängermodell.

Die TV-Box 5 von Swisscom ermöglicht die Nutzung von Apps, Streaming-Diensten und dem Google-Sprachassistenten. Swisscom

Die TV-Box 5 ist ein kleines Multimedia-Gerät, das auf Android basiert: Sie bietet Zugang zu Apps und Streaming-Diensten wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video und YouTube und kann auch als Gaming-Plattform verwendet werden.

Diese neuen Dienste funktionieren auch, wenn man die TV-Box 5 an ältere TV-Geräte anschliesst, dadurch können sie länger genutzt werden.

Die TV-Box 5 von Swisscom besteht zu einem Grossteil aus recyceltem Kunststoff, die Verpackung ist aus recyceltem Karton und frei von Plastik. Die TV-Box ist gerade mal halb so gross wie ihr Vorgänger und braucht deshalb weniger Material. Sie verfügt über ein Netzteil mit USB-C-Anschluss, das für andere Geräte genutzt werden kann, sofern es nicht mehr für die TV-Box verwendet wird.

Das Geheimnis des niedrigen Stromverbrauchs

Fabio Farine, Produktverantwortlicher bei Swisscom, erklärt, wie es möglich ist, dass die neue TV-Box so wenig Strom benötigt:

«Der niedrige Stromverbrauch funktioniert durch einen Mix aus drei Modi: Betrieb, Standby und Deep-Standby. Der Stromsparmodus ‹Deep-Standby› dient dazu, den Stromverbrauch auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Dazu kommt, dass wir die neuste Chip-Technologie einsetzen.»

Der Deep-Standby-Modus senkt den Stromverbrauch und lässt sich bereits bei der Installation der TV-Box 5 aktivieren. Swisscom

Ist die TV-Box nicht in Betrieb, kann der Stromverbrauch mit dem Deep-Standby-Modus von 14 Kilowattstunden (kWh) auf 6 kWh pro Jahr reduziert werden.

«Der einzige Nachteil ist, dass die TV-Box zum Aufstarten etwas mehr Zeit benötigt. Im gewöhnlichen Standby-Modus dauert das zwei bis drei Sekunden, im Deep-Standby-Modus etwa 30 Sekunden», ergänzt Fabio Farine.

Maximales Entertainment mit über 300 Sendern

Mit der TV-Box 5 von Swisscom stehen Nutzer*innen über 300 Sender zur Auswahl. Wem beim Fernsehabend etwas dazwischen kommt oder wer versehentlich auf dem Sofa einschläft, kann seine Lieblingssendung über die Aufnahmefunktion später in aller Ruhe ansehen.

Die TV-Box ist sehr klein, doch sie bietet maximale Qualität. Dank einer Extra-Funktion kannst du ohne Werbeunterbrüche fernsehen.

Ein wichtiger Beitrag zur Kreislaufwirtschaft

Durch die Verwendung der TV-Box 5 leistest du einen aktiven Beitrag zur Reduzierung von CO₂-Emissionen. Die Box verursacht bei der Herstellung und Nutzung nur einen Bruchteil der CO₂-Emissionen herkömmlicher Modelle.

Fabio Farine betont, dass auch ältere TV-Boxen von Swisscom stromsparend sind. «Die längere Nutzung lohnt sich bei elektronischen Endgeräten immer. Es ist sinnvoll, ältere TV-Boxen so lange wie möglich zu verwenden.»

Um Ressourcen einzusparen ist es nicht nur wichtig, bereits erworbene Geräte so lange wie möglich zu verwenden. Genauso wichtig ist es, sie am Ende ihrer Nutzungsdauer durch Wiederverwertung zurück in den Kreislauf zu bringen.

Bildschirmgrösse als Nachhaltigkeits-Faktor

Die Bildschirmgrösse ist mit Abstand der wichtigste Faktor: Je grösser der Bildschirm, desto grösser der Stromverbrauch beim Fernsehen.

«Neue Technologien führen auch bei Bildschirmen zu reduziertem Stromverbrauch, jedoch hat ihre Grösse in den letzten Jahren deutlich zugenommen», erklärt Fabio Farine.

Aus diesem Grund ist nicht nur die Wahl der TV-Box entscheidend, sondern auch ein energieeffizienter Bildschirm.