Alte Handys sind Gold wert: Aus ökologischer Sicht ist es wichtig, dass die Rohstoffe daraus über Recycling in den Kreislauf gelangen und wiederverwendet werden. Bild: Adobe Stock, Estradaanton

Kein Witz: Über acht Millionen Handys liegen in der Schweiz ungenutzt herum. Daraus lässt sich viel Gold gewinnen. Wer sein altes Smartphone oder Natel spendet, kann damit Kinder in Not unterstützen.

Alle zwei bis drei Jahre wechseln Herr und Frau Schweizer durchschnittlich ihr Handy.

Das alte Gerät landet oft in einer Schublade – und geht vergessen. So liegen Schätzungen nach über acht Millionen Handys ungenutzt herum.

In diesen ungenutzten Geräten stecken wertvolle Rohstoffe, die wiederverwendet werden können: 120’000 Kilogramm Kupfer, 2400 Kilogramm Silber und 240 Kilogramm Gold.

Allein der Materialwert dieser Edelmetalle übersteigt locker 60 Millionen Franken.

Zur Herstellung neuer Smartphones braucht es eine Vielzahl an Rohstoffen, etwa Kupfer, Silber und Gold. Alles Rohstoffe, die immer knapper werden und deren Abbau sehr CO₂-intensiv ist.

Aus ökologischen Gründen ist es wünschenswert, dass diese Stoffe aus alten Geräten über Recycling wieder in den Kreislauf gelangen und wiederverwendet werden.

Acht Millionen Handys liegen in der Schweiz ungenutzt herum, über eine Million wurden bereits gespendet. Abgegeben werden auch kuriose Handys – etwa Sondereditionen mit Coca-Cola-Hülle oder im Tiger-Look. Bild: Swisscom

Seit 2012 nimmt Swisscom gebrauchte Smartphones und auch ältere Mobiltelefone im Programm Mobile Aid zurück. Seither kamen über eine Million alte Geräte zusammen.

Wer sein altes Handy abgibt, unterstützt damit Kinder in Not. Der gesamte Erlös aus dem Handy-Secondlife-Programm Mobile Aid geht an die Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz. Das Geld fliesst in Projekte der Stiftung in Nicaragua.

Im Programm Mobile Aid wird die Datensicherheit grossgeschrieben: Zuerst werden sämtliche Daten auf den Geräten gelöscht. Wenn ihr Zustand gut genug ist, werden die Geräte repariert oder aufbereitet. Sofern sie den Qualitätstest bestehen, werden sie preiswert weiterverkauft.

Defekte Geräte werden in Einzelteile zerlegt und fachgerecht entsorgt. Wiederverwendbare Stoffe wie Kupfer, Silber und Gold kommen so zurück in den Kreislauf, dadurch werden CO₂-Emissionen eingespart.

«Wer seine Schubladen entrümpelt, verwandelt ein wertloses Handy in eine sinnvolle Spende. Jedes ausgediente Gerät hilft, Kindern in Not eine Zukunft zu ermöglichen.» Alain Kappeler Geschäftsführer SOS-Kinderdorf Schweiz

Die Organisation SOS-Kinderdorf ist in über 135 Ländern tätig. Die SOS-Kinderdörfer bieten Kindern und Jugendlichen in Not ein Zuhause.

Geschäftsführer Alain Kappeler schätzt die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Swisscom: «Als Nichtregierungsorganisation sind wir auf monetäre Unterstützung angewiesen, um unsere Projektarbeit nachhaltig aufrechtzuerhalten.»

