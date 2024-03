Elektroautos sind im Betrieb emissionsfrei und klimafreundlicher als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Sie schonen die Umwelt und auch die Ohren. Bild: Swisscom

Swisscom stellt seine Personenwagenflotte auf E-Mobilität um und hat rund 1200 Fahrzeuge mit Elektroantrieb bestellt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Swisscom stellt die Personenwagen-Flotte auf Elektro um.

Weitere rund 1200 Personenwagen werden in Zukunft mit Elektroantrieb fahren.

E-Mobilität trägt zur CO 2 -Reduktion und zum Klimaschutz bei. Mehr anzeigen

Wer selbst Auto fährt oder an einer viel befahrenen Strasse lebt, weiss:

Mobilität ist eine bedeutende Lärmquelle und einer der grössten Treiber von CO 2 -Emissionen. Motoren verursachen bei der Verbrennung von Kraftstoffen grosse Mengen an CO 2 und anderen Treibhausgasen.

Swisscom unterhält einen der grössten Firmenfuhrparks der Schweiz, der insgesamt knapp 2500 Nutzfahrzeuge und Personenwagen umfasst.

Die Umstellung auf E-Mobilität ist bereits seit längerer Zeit in Planung. Nun heisst es: Taten statt Worte.

Nachhaltige Mobilität

Swisscom ist seit Sommer 2020 ein klimaneutraler Betrieb. «Mit dem Wechsel auf Elektroautos können wir unsere Emissionen signifikant senken», erklärt Saskia Günther, Leiterin Nachhaltigkeit bei Swisscom.

«Wir haben uns das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2025 die direkten CO 2- Emissionen aus der Mobilität zu halbieren und sie bis 2030 vollständig zu eliminieren.»

Swisscom startet die Umstellung auf E-Mobilität mit den Personenwagen. Der erste wichtige Schritt ist bereits gemacht: Swisscom hat über 1200 E-Fahrzeuge bestellt, die in den nächsten Monaten geliefert werden.

«Mit rund 2500 Fahrzeugen besitzt Swisscom eine der grössten Firmenflotten der Schweiz»: Saskia Günther, Leiterin Nachhaltigkeit bei Swisscom. Bild: Swisscom

«Wir gehen den eingeschlagenen Weg der nachhaltigen Mobilität konsequent weiter. Nachdem wir vor drei Jahren mit Pilotfahrzeugen gestartet haben, elektrifizieren wir jetzt die gesamte PW-Flotte», ergänzt Saskia Günther.

Schritt für Schritt zum Klimaschutz

Aktuell werden sämtliche Personenwagen durch Elektroautos ersetzt. Die Umstellung der Nutzfahrzeuge folgt später.

«Bis 2025 soll die Hälfte unserer Fahrzeuge elektrisch unterwegs sein, und bis 2030 wollen wir komplett auf eine elektrifizierte Firmenflotte umstellen», sagt Saskia Günther. «Bei 2500 Fahrzeugen ist das ein sehr sportliches Ziel.»

Swisscom: Der Weg zur E-Mobilität Im ersten Schritt fokussiert sich Swisscom auf Personenwagen (PW) und stellt bis 2025 vollständig auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb um.Swisscom hat über 1200 neue Elektrofahrzeuge bestellt und erwartet deren Lieferung in den nächsten Monaten.

Bis 2025 soll die Hälfte der CO 2 -Emissionen aus der Flotte reduziert werden. Mehr anzeigen